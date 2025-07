Licenciamento de veículos 2025: prazo para autos com placas final 1 e 2 termina no fim de julho; veja o calendário

O licenciamento de veículos 2025 em São Paulo já começou para os automóveis com placas de final 1 e 2. Segundo o Detran-SP, o prazo para regularizar esses veículos termina no final de julho. Proprietários que não realizarem o procedimento dentro do período estipulado estarão sujeitos a multas e remoção do veículo.

Até maio de 2025, mais de 8,5 milhões de veículos já haviam sido licenciados no estado, o que representa cerca de 40% da frota registrada em São Paulo, que ultrapassa 21 milhões de veículos.

Como fazer o Licenciamento de veículos 2025 em São Paulo

Para realizar o licenciamento anual de veículos em 2025, o proprietário precisa estar com todos os débitos quitados. Isso inclui:

Pagamento do IPVA 2025

Quitação de multas de trânsito vencidas

Taxa de licenciamento 2025, que neste ano é de R$ 167,74

Após a regularização, o condutor deve acessar um dos canais digitais autorizados e emitir o documento do veículo atualizado.

Calendário de Licenciamento de veículos 2025-SP por final de placa

Veja abaixo o calendário oficial do Detran-SP para Licenciamento de veículos 2025 de acordo com o final de placa do veículo:

Veículos de passeio, ônibus, reboque e semirreboque

Julho : placas com final 1 e 2

: placas com final 1 e 2 Agosto : placas com final 3 e 4

: placas com final 3 e 4 Setembro : placas com final 5 e 6

: placas com final 5 e 6 Outubro : placas com final 7 e 8

: placas com final 7 e 8 Novembro : placa com final 9

: placa com final 9 Dezembro: placa com final 0

Veículos de carga (caminhões e tratores)

Conforme a Portaria nº 17/2023:

Setembro : placas com final 1 e 2

: placas com final 1 e 2 Outubro : placas com final 3, 4 e 5

: placas com final 3, 4 e 5 Novembro : placas com final 6, 7 e 8

: placas com final 6, 7 e 8 Dezembro: placas com final 9 e 0

Onde pagar o Licenciamento de veículos 2025 em SP

Para efetuar o pagamento da taxa, é necessário ter em mãos o número do Renavam do veículo. O valor pode ser pago nos seguintes bancos conveniados:

Banco do Brasil

Bradesco

Caixa Econômica Federal

Itaú

Santander

Safra

O pagamento pode ser feito via:

Internet Banking

Aplicativo do banco

Caixa eletrônico

Como emitir o documento do veículo após o pagamento

Após o pagamento da taxa de licenciamento e de todos os débitos, o proprietário pode:

Baixar ou imprimir o CRLV-e (documento digital do veículo) pelo: Portal do Detran-SP (detran.sp.gov.br) Portal do Poupatempo (poupatempo.sp.gov.br) Portal da Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br)

Ou pelos aplicativos: Detran-SP Poupatempo Digital Carteira Digital de Trânsito (CDT)



O documento digital pode ser salvo no celular ou impresso em papel sulfite comum.

Multa por não licenciamento de veículos 2025 em SP

Dirigir com o veículo não licenciado é considerado infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O condutor estará sujeito às seguintes penalidades:

Multa de R$ 293,47

Sete pontos na CNH

Remoção do veículo ao pátio

Essa foi a segunda maior causa de autuação no estado de São Paulo em 2024, segundo dados do Detran-SP.

Como liberar veículo recolhido por falta de licenciamento

Caso o veículo seja removido ao pátio, o proprietário deverá:

Quitar todas as pendências (IPVA, multas, taxa de licenciamento) Pagar as taxas de remoção e estadia Solicitar a liberação por meio da plataforma LIVE (Liberação Instantânea de Veículos), disponível no site do Detran-SP

Manter os Tributos e o Licenciamento de veículos 2025 em Dia é Essencial

Manter o veículo em ordem vai além da estética e da manutenção mecânica. Pagar os tributos obrigatórios e manter o licenciamento anual atualizado é uma exigência legal que garante a circulação segura e regular do automóvel, motocicleta, caminhão ou qualquer outro tipo de veículo — independentemente do modelo, ano ou finalidade de uso.

Obrigação legal e segurança jurídica

O não pagamento de tributos como o IPVA, taxas de licenciamento e multas impede a emissão do CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo). Sem esse documento, o veículo é considerado irregular e está sujeito à retenção em blitz, aplicação de multa gravíssima e perda de 7 pontos na CNH.

Além disso, um veículo com pendências não pode ser vendido legalmente nem transferido para outro proprietário, o que compromete seu valor de mercado e sua usabilidade.

Evitar transtornos e prejuízos maiores

Conduzir um veículo não licenciado pode resultar em apreensão ao pátio, o que acarreta mais custos com remoção, estadia e regularização. Em muitos casos, os valores acumulados ultrapassam o valor original da taxa de licenciamento, gerando um prejuízo desnecessário para o proprietário.

Também é importante lembrar que veículos com tributos em atraso não são cobertos por muitas seguradoras, ou têm sua indenização reduzida em caso de sinistro.

Responsabilidade e cidadania no trânsito

Manter o licenciamento de veículos 2025 e os impostos em dia é também um ato de responsabilidade social. O pagamento do IPVA, por exemplo, é revertido em parte para o estado e para os municípios, sendo utilizado em serviços públicos como educação, saúde, sinalização e manutenção de vias.

Ao cumprir suas obrigações, o motorista demonstra respeito às leis de trânsito e contribui para um sistema mais justo e funcional para todos. Bem por isso, vale cumprir as ordenanças do licenciamento de veículos 2025, entre outros tributos

Regularidade é sinônimo de tranquilidade

Independente do ano, marca ou modelo, todo veículo precisa estar com os documentos em dia. Isso evita problemas com a fiscalização, garante segurança jurídica e financeira, e reforça o compromisso de cada cidadão com um trânsito mais seguro e organizado.

O serviço permite a emissão de um ofício de liberação digital assim que todos os débitos forem quitados.

Fonte: Agência SP