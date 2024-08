Fim de semana gelado com temperaturas de até 7 graus

Temperatura em SP vai despencar nesta sexta, com chegada da frente fria mais intensa do ano; confira previsão para os próximos dias. Com a onda de frio, a temperatura vai variar entre 7°C e 19°C nesta sexta (9). Para o domingo, a mínima prevista é de 7°C, considerada a menor mínima já registrada nos últimos dois anos na capital. Há também previsão de chuva para o fim de semana.

Por Rayane Macedo*, Carlos Henrique Dias, g1 SP — São Paulo

08/08/2024 04h30 Atualizado há 3 horas

Frio intenso na região da Avenida Paulista, na zona central de São Paulo — Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

A frente fria mais intensa do ano em São Paulo deve chegar a partir desta quinta-feira (8), conforme o Climatempo. Com a onda de frio, as temperaturas vão despencar neste final de semana. Também há previsão de pancadas de chuvas na capital. Veja a previsão do tempo completa abaixo!

O último dia de “calorão” vai ocorrer nesta quinta (8), quando a temperatura máxima pode chegar a 31°C na cidade. Já na sexta (9), o tempo vai virar, com a chegada da onda de frio, que também trará chuva.

A previsão é que faça entre 13°C e 19°C nesta sexta. No sábado (10), os termômetros variam entre 9°C e 17°C. E no domingo (11), entre 7°C e 20°C. De acordo com o Climatempo, esta deve ser a menor mínima já registrada nos últimos dois anos em São Paulo. Em 20 de maio de 2022, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 6,8°C.

Segundo o Inmet, há previsão de chuva isolada para a noite desta quinta. Na sexta, o tempo será marcado por pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias, conforme o Climatempo:

Quinta (8)

🌡️ Temperatura: de 17°C a 31°C

🌥️ Sol durante a tarde. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar

💧8% de chance de chuva

Sexta (9)

🌡️ Temperatura: de 13°C a 19°C

🌥️ Tempo chuvoso ao longo do dia

💧72% de chance de chuva

Sábado (10)

🌡️ Temperatura: de 9°C a 17°C

🌥️ Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde

💧50% de chance de chuva

Domingo (11)

🌡️ Temperatura: de 7°C a 20°C

🌥️ Manhã de sol, com nevoeiro ao amanhecer. O céu fica nublado no decorrer da tarde

💧0% de chance de chuva

Segunda (12)