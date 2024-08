Estatística: Eleição em Caieiras tem crescimento do eleitorado

Na Cidade dos Pinheirais o crescimento de pessoas aptas a votar em 2024 foi de 6.76% e os jovens lideram os números

A cidade de Caieiras, assim como os demais municípios do Estado de São Paulo, está se preparando para as eleições municipais

e conta com 72.555 pessoas aptas a votar em 2024. As informações são do dados foram Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram divulgadas em 19 de julho, com o perfil de do eleitorado das cidades brasileiras.

No caso de Caieiras, o número de moradores que podem participar da eleição teve crescimento de 6.76% em quatro anos, desde a votação em 2020. Ao todo, 4.595 pessoas na cidade tiraram o título de eleitor a tempo de participar da votação deste ano. A cidade foi a 13ª em termos de crescimento no eleitorado.

O aumento no número de votantes pode estar ligado a pessoas que se mudaram para as cidades e aos novos jovens eleitores que tiraram o título de eleitor pela primeira vez. O número de eleitores em Caieiras representa 76,3% da população total da cidade, de acordo com o Censo de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Faixas etárias

Mulheres eleitoras

Quanto ao perfil de quem pode ir às urnas, a Cidade dos Pinheirais na 14ª posição na Grande São Paulo com maior presença de mulheres. A cidade possui 52,72% da população que pode votar composta por eleitoras. Ao todo, são 38.252 mulheres aptas a votar, ante 34.267 homens com direito a participar das eleições 2024.

Jovens

Quanto às idades do eleitorado, a cidade aparece na 29ª posição na Grande São Paulo com mais jovens eleitores. Caieiras possui 12,4% de eleitores com até 24 anos, com 8.996 moradores nessa faixa etária que podem votar.

Por outro lado, 20,3% dos votantes possuem mais de 60 anos, num total de 14.743 pessoas. As faixas etárias que concentram a maior parte dos eleitores estão concentradas especialmente entre 45 e 59 anos, com 18.840 pessoas, enquanto de 25 a 34 são 14.832 e de 35 a 44 anos são 15.142.

Idosos

Os eleitores com mais de 60 anos compõem 20,3% do eleitorado, com 14.743

pessoas.

Fonte: Agência Mural