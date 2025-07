Sombras no Final da Escadaria em São Paulo

Foto: Guga Melgar



Montagem é o último texto inédito do dramaturgo carioca Luiz Carlos Góes

Com estreia marcada para o próximo sábado (5) o espetáculo “Sombras no Final da Escadaria” leva para o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, o último texto inédito do dramaturgo Luiz Carlos Góes (1944-2014). Vitimado por um câncer, aos 69 anos, Góes foi figura ímpar na arte brasileira. Também escritor e músico realizou parcerias com nomes de peso como Miguel Falabella e Eduardo Dussek. Ao lado de Dussek compôs clássicos oitentistas, entre eles, “Barrados no baile”, “Brega-chique” e “Folia no matagal”.

No teatro seu mais emblemático texto foi “As Meninas”, protagonizado por Maitê Proença, dirigido por Amir Haddad, que rendeu o Prêmio da Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro (APTR), em 2009. Não por acaso, Amir Haddad também dirige “Sombras no Final da Escadaria”, com Vanessa Gerbelli em voo solo. Comédia dramática, bem ao estilo de Luiz Carlos Góes, traz humor ácido, em tom confessional, falando do fracasso, resistência e bastidores do teatro.

No palco vemos uma atriz sem nome, que após estrear uma peça fracassada, decide ficar no teatro, alegando só sair à força. O texto mistura embromação cômica e confissão emocional, alternância de humor rasgado e momentos de profundo desabafo. O nonsense se transforma numa fala direta e dolorida escancarando frustração, misoginia, abusos e a solidão dos que lutam arduamente pela arte num país massacrado pela ignorância de gente que quer dizimar a cultura.

“As questões da submissão e objetificação femininas, importante dizer que hoje já se fala de muitos homens que passaram por isso também, me mobilizam desde criança. Quando li essa peça, me deliciei com o humor absurdamente corajoso do Luiz Carlos em seu auge, mas também reconheci a denúncia e o grito dessas pessoas, sobretudo mulheres, que ecoam em minha subjetividade há tanto tempo. Além disso, Trabalhar com Amir é sempre meu maior prazer no teatro. Fico muito feliz de trazer essa obra a São Paulo, onde comecei minha carreira”, atesta Vannessa Gerbelli.

“Sombras no Final da Escadaria” fica em cartaz na região central da capital somente até 27 de julho com sessões aos sábados e domingos.

SERVIÇO

Sombras no Final da Escadaria

Temporada: 5 a 27 de julho – sábados e domingos, às 18 h

Ingressos: R$ 90 (inteira) | R$ 45 (meia-entrada) www.sympla.com

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo – SP

Duração: 80 minutos

Classificação etária: 16 anos

Capacidade: 143 lugares e mais seis espaços para cadeirantes