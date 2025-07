Quem vê a silhueta agressiva da nova Ducati XDiavel V4 2026 nem imagina o conforto que ela entrega. A cruiser esportiva da marca italiana chega com motor Granturismo V4 de 168 cv, visual impactante e tecnologia de ponta.

Acelera de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos e estreia com painel TFT de 6,9”, modos de pilotagem, conectividade Bluetooth e controle eletrônico avançado. Está prevista para chegar ao Brasil após o lançamento europeu em maio de 2025.



A Ducati apresentou oficialmente a Nova Ducati XDiavel V4 2026, agora equipada com o motor V4 Granturismo. A motocicleta chega ao mercado internacional com mudanças significativas em sua arquitetura mecânica, visual e eletrônica. O modelo, posicionado como uma cruiser esportiva, mantém a proposta de unir características de uso urbano e rodoviário, oferecendo um equilíbrio entre ergonomia de longa distância e desempenho elevado.

O novo conjunto propulsor, herdado da linha Multistrada V4, marca uma ruptura em relação ao motor bicilíndrico da geração anterior. A escolha do V4 Granturismo amplia o leque de respostas em diferentes faixas de rotação, entrega mais potência e melhora o desempenho geral da motocicleta em diversos cenários de condução. A Nova Ducati XDiavel V4 2026 impressiona com 168 cv e design agressivo de cruiser esportiva também implementou uma série de recursos eletrônicos e ajustes ergonômicos que reforçam a versatilidade do modelo.

Com previsão de chegada ao mercado europeu em maio de 2025, a XDiavel V4 ainda não teve data oficial confirmada para o Brasil. A estimativa de preço ultrapassa os R$ 160 mil, posicionando-a como um dos modelos mais caros da linha Ducati no país. O objetivo da fabricante é ampliar a presença da marca no segmento de motos de luxo com proposta esportiva e tecnologia embarcada.

Motorização e desempenho

O coração da Nova Ducati XDiavel V4 2026 está com 1.158 cm³ de capacidade cúbica e quatro cilindros em V. Essa unidade motriz foi originalmente desenvolvida para a Multistrada V4, mas foi calibrada para se adequar ao estilo de condução da XDiavel. A potência máxima é de 168 cv a 10.750 rpm e o torque alcança 12,8 kgf·m a 7.500 rpm. A configuração favorece acelerações rápidas e retomadas em baixa velocidade, características desejáveis em uma cruiser.

De acordo com a Ducati, a Nova Ducati XDiavel V4 2026 pode acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos. Essa performance resulta não apenas da potência, mas também de relações de marcha encurtadas, peso reduzido e chassi leve. O motor conta com virabrequim contrarrotante, solução oriunda de competições, que melhora a estabilidade e a resposta nas mudanças de direção.

O sistema de escape com quatro saídas visíveis foi desenvolvido para otimizar o fluxo dos gases e manter a eficiência em alta rotação. O ronco gerado segue os padrões sonoros que caracterizam o DNA da Ducati. O conjunto motriz possui intervalos de manutenção prolongados, com revisões principais a cada 60.000 km.

Chassi e ciclística da Nova Ducati XDiavel V4 2026

O chassi da Nova Ducati XDiavel V4 2026 utiliza estrutura monocoque em alumínio, reduzindo peso total e melhorando a rigidez torsional. A balança traseira monobraço também é em alumínio, contribuindo para distribuição de massas mais eficiente. O peso seco declarado é de 229 kg, 6 kg mais leve que a geração anterior equipada com motor 1260.

Na dianteira, o modelo traz garfo invertido USD de 50 mm de diâmetro, com regulagens de compressão, retorno e pré-carga. Na traseira, o monochoque ajustável possui reservatório externo e curso ampliado em 25 mm, melhorando a absorção de irregularidades e a estabilidade em altas velocidades. O conjunto equilibra conforto e controle em diferentes tipos de rodagem.

Os freios dianteiros usam discos de 330 mm e pinças radiais Brembo Stylema, enquanto o sistema traseiro adota disco de 265 mm. Os pneus são Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 R17 na frente e 240/45 R17 atrás. A largura do pneu traseiro é um dos elementos de design mais marcantes, influenciando diretamente o comportamento dinâmico.

Ergonomia e conforto

A nova geração da XDiavel V4 apresenta mudanças no posicionamento de piloto e passageiro. O assento é mais baixo, permitindo melhor encaixe do corpo e segurança nas manobras de baixa velocidade. O guidão largo oferece controle em curvas de raio curto e estabilidade em retas. As pedaleiras do piloto são agora ajustáveis, permitindo diferentes configurações de pilotagem conforme a estatura do condutor.

O tanque de combustível em aço tem capacidade para 20 litros e foi redesenhado com linhas aerodinâmicas. A carenagem mínima reforça a proposta naked com postura cruiser. A traseira afilada é complementada por lanterna dupla em LED, substituindo o padrão de favo de mel da geração anterior.

Para o passageiro, a Ducati incluiu pedaleiras dobráveis e apoio traseiro retrátil, priorizando a discrição quando não estão em uso e melhorando o acabamento visual. Há opções de acessórios para viagens, como encostos, malas laterais e bolhas de proteção aerodinâmica.

Tecnologia e eletrônica

A Nova Ducati XDiavel V4 2026 conta com central IMU de seis eixos, monitorando em tempo real inclinação, aceleração e frenagem, e ajustando sistemas de segurança e assistência. São quatro modos de pilotagem: Sport, Touring, Urban e Wet, que alteram entrega de potência, controle de tração e sensibilidade do acelerador.

O sistema de freios com ABS em curvas ajusta a força conforme o grau de inclinação, reduzindo o risco de travamento. Controle de tração, antiempinamento e launch control são ajustáveis em múltiplos níveis. O quickshifter bidirecional permite trocas de marcha sem embreagem em ambos os sentidos.

O painel é uma tela TFT colorida de 6,9 polegadas com conectividade Bluetooth e integração ao aplicativo Ducati Link. O piloto visualiza mapas, chamadas e dados de viagem, e pode conectar fones de ouvido. O sistema permite atualizações de software remotas via Wi-Fi.

