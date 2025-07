Fica comigo esta noite em São Paulo

Foto: Rnews.com.br



Comédia romântica traz dueto incrível entre Marisa Orth e Miguel Falabella

Em cartaz no Teatro Bradesco, em São Paulo, a comédia romântica “Fica Comigo Esta Noite” é protagonizada pelos talentosos Marisa Orth e Miguel Falabella. Escrito em 1988 o texto de Flávio de Souza traz a direção segura de Bruno Guida, ficando em cartaz na zona oeste da capital até 14 de setembro.

No palco vemos Laura (Marisa Orth) que recebe amigos e familiares em casa para o velório do marido Edu (Miguel Falabella). Ela opta por velar o falecido no quarto, deixando o caixão na porta, isso causa empecilhos na circulação dos convidados. Laura diz que pode receber todos apenas até a meia-noite, pois prometeu ao marido que passariam juntos a última noite.

Marisa Orth revisita o papel da viúva pela terceira vez, já que a interpretou em 1988 ao lado de Carlos Moreno e em 2007 numa parceria com Murilo Benício. Antes da capital paulista “Fica Comigo Esta Noite” circulou por sete cidades de Portugal e em outubro estreia no Rio de Janeiro. O espetáculo atual faz algumas referências a antiga parceria de Orth e Falabella no sitcom “Sai de Baixo”, lá do meio da década de 90, quando ele interpretou o trambiqueiro Caco Antibes e ela a dispersa Magda. Entre lembranças e sonhos, o próprio Edu acompanha seu velório e comenta tudo o que está acontecendo, revelando a trajetória de um casal que viveu junto por vários anos com risos, segredos e muito amor. Segundo Bruno Guida “a montagem foi construída a partir de uma estética sem espaço e tempo definidos, e por se tratar de um texto dos anos 80 alguns poucos cortes e adaptações foram feitos”.

“Mesmo assim o texto de Flavio de Souza está praticamente na íntegra e sua essência foi mantida, pois por se tratar de um tema arquetípico, ele é praticamente atemporal”, afirma o diretor.

Para ele “a coisa mais especial dessa nova montagem, além do reencontro desses dois atores imensos no teatro, que dispensa comentários, é o movimento pendular que o espetáculo faz entre a comédia e o drama, e a facilidade com que Marisa e Miguel transitam entre eles como se não houvesse distinção. Em Portugal conseguimos cumprir o principal objetivo que estabeleci para direção da montagem: além de matar o público de rir era fundamental emocioná-lo. O público ri muito, e por conta disso, segundo o próprio autor Flavio de Souza, os momentos dramáticos ficam ainda mais emocionantes”.

SERVIÇO

Fica Comigo Esta Noite

Teatro Bradesco

Bourbon Shopping – Rua Palestra Itália, 500, loja 263 – 3° Piso, Perdizes.

Temporada: De 24 de julho a 14 de setembro. Sextas, às 20h; sábado, às 17h e 20h; e domingo, às 19h. Vendas https://uhuu.com/

Ingressos:

Plateia Baixa: R$ 220,00

Plateia Alta: R$ 200,00

Camarotes: R$ 200,00

Frisa Mezanino: R$ 180,00

Balcão Nobre: R$ 160,00

Frisa Central: R$ 140,00

Frisa Superior (1a fila): R$ 100,00