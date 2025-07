Festa PLOC no Tokio Marine Hall

Foto: Divulgação

Celebrando a década de 80 evento traz artistas que marcaram a época

A virada dos anos 70 para os 80 foi cercada de expectativas, em especial para o Brasil. Possibildades de mudança e o ansiado fim da ditadura militar, a qual durava desde 1964, enchiam os brasileiros de esperança. A redemocratização veio em 1985, e apesar de muitos dizerem que a década foi economicamente desastrosa, deixou saudades e aprendizados.

Na música o baiano Raul Seixas lançou “Abre-te Sésamo”, com o hit “Anos 80”, aquele da “charrete que perdeu o condutor, melancolias e promessas de amor”. Nos Estados Unidos o Kool And The Gang, extraordinário grupo de funk/soul, gravou “Celebrate!”, trazendo o mega-hit “Celebration” convidando todos aos “bons tempos numa celebração ao longo dos anos com risadas e prazer”.

Essa dicotomia entre alegrias e incertezas marcou os 80, que passsaram, porém a década nunca saíra de nós. Os jovens daquela época, hoje na casa dos 55 ou 60 anos, sabem quanto foi um tempo marcado por mudanças, exageros e muita porraloquice.

Objetivando relembrar a cultura oitentista o empresário do entretenimento Luciano Vianna criou a Festa Ploc, que chega ao Tokio Marine Hall, em São Paulo, no dia 23 de agosto. Esta é a vigésima edição do evento tendo passado por Salvador, Belém, Rio de Janeiro e Campinas, além de América do Norte e Europa, sempre lotados.

“Será a maior celebração dos anos 80 que São Paulo já teve, a expectativa é a maior possível”, afirma Luciano Vianna. Desde 2004 a Festa Ploc se tornou uma marca poderosa do entretenimento, sinônimo de culto retrô, matando as saudades da geração oitentista e conquistando novos fãs. “Hoje, 20 anos depois, fazemos em média 150 festas ao ano e não só por todo o Brasil, mas também em países norte-americanos e europeus”, atesta o empresário.

No Tokio Marine Hall o evento terá, pela primeira vez, quinze dos maiores artistas da época para não deixar ninguém parado. No line up estão Paquitas, Trem da Alegria com Luciano Nassyn, Banda Ploc, Zé Henrique (Yahoo), Alex Gil (Polegar), Guilherme Isnard (Zero), Clemente Nascimento (Plebe Rude), Willie de Oliveira (Rádio Táxi), Andréa Sorvetão, Conrado, Daniel Del Sarto, Síndico Du Ben e muito mais, além do DJ DOM LV, apresentador da festa.

“A Festa PLOC já dura duas décadas celebrando os anos 80. Ou seja, ela já durou duas vezes mais que a própria década e seu sucesso só aumenta” relembra Zé Henrique, vocalista do Yahoo. Imperdível.

SERVIÇO

Festa PLOC 20 anos

Data: 23 de agosto – sábado

Horário: 20 horas

Abertura: Duas horas antes do show

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP

Informações e vendas:

Ingressos: R$120,00 a R$190,00

Inf: https://www.ticketmaster.com.br