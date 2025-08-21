Enrolados a Comédia em São Paulo

Foto: O ator e diretor Rodrigo Candelot

O humorístico inicia pela capital paulista a turnê nacional

Nesta sexta-feira (22) o Teatro Gazeta, região central, recebe apresentação única do espetáculo “Enrolados a Comédia” que segue depois em turnê pelo Brasil. Com direção de Rodrigo Candelot, também integrando o elenco, a montagem traz esquetes nas quais os atores/humoristas, em conjunto ou sozinhos no estilo stand up, falam de amor, ﬂerte, sexo, ciúmes, brigas e outros conﬂitos gerados em relacionamentos amorosos e familiares.

Evidentemente o público irá se identificar com as situações cômicas que provocam risos, alguns de nervoso, criticando de forma bem-humorada padrões de comportamento do ser humamo.

“Enrolados a Comédia” estreou em 2017 no Rio de Janeiro ficando em cartaz por três anos com sessões bastante concorridas.

É a primeira experiência na direção de Rodrigo Candelot, que nos palcos, TV ou cinema, ficou conhecido nacionalmente como o Coronel Formoso de “Tropa de Elite 2” e o Carlos Eduardo de “DPA”.

Dividindo o palco com Candelot está Charles Paraventi o inesquecível Professor Afrânio de “Malhação”, o Tio Sam de “Cidade de Deus”, além de atuar ao lado do astro americano Denzel Washigton, no filme “Chamas da Vingança”. Em breve ele filma “Os Farofeiros 3”.

Completam o elenco Pitty Webo, a eterna Marcinha de “Mulheres Apaixonadas” estando em cartaz atualmente em “Mulheres Solteiras Procuram”. Por fim, Dani Costa, além de inúmeros trabalhos no teatro e televisão atuou em “Verdades Secretas”.

Durante pouco mais de uma hora o quarteto fantástico faz adaptações livres de textos de Fernanda Young, Alexandre Machado, Paulo Halm, Marcus Alvisi, Cristina Fagundes, Rodrigo Candelot, Raul Franco, Pitty Webo, Leo Luz, Paula Rocha, Igor Paiva, Lucas Domso e Camila Abrantes.

“Enrolados a Comédia” é garantia de gargalhadas sem medo de ser feliz



SERVIÇO

Enrolados a Comédia

Com Rodrigo Candelot, Charles Paraventi, Pitty Webo e Dani Costa

Dia 22 de agosto – 22 horas – Sexta-feira

Teatro Gazeta

Av. Paulista, 900, Bela Vista, São Paulo – SP

Lotação: 700 lugares

Cafeteria e acessibilidade

Duração: 70 minutos

Gênero: Comédia

Classificação etária: 14 anos

Ingresso: R$ 95 | R$ 47,50 (meia)

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/108141/d/327035/s/2235322