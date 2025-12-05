Dona Lola encerra temporada em São Paulo

Foto: Caio Galluci Comédia solo com Marcelo Médici aborda amizade, etarismo, família e perdão O ano termina e, com isso, […]

Foto: Caio Galluci

Comédia solo com Marcelo Médici aborda amizade, etarismo, família e perdão

O ano termina e, com isso, vários espetáculos encerram temporada. Entre eles “Dona Lola”, nova comédia solo de Marcelo Médici, que fica em cartaz no Teatro Renaissance, em São Paulo, até 14 de dezembro.

Texto do próprio Médici e direção de Ricardo Rathsam, “Dona Lola” celebra os 35 anos de carreira do criador de “Cada Um Com Seus Pobrema”, além de homenagear o trabalho das mulheres que foram fundamentais na sua trajetória pessoal e artística.

No palco vemos Lola, dona de casa que tem a vida virada do avesso, se tornando fenômeno nas redes sociais pelos vídeos postados por sua neta. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Graças ao sucesso repentino, as amigas de Lola a incentivam, forçando a barra para se apresentar no teatro.

Ali, jogada aos leões, a perdida dona de casa, não tem roteiro pronto, não sabe o que dizer e sem qualquer aptidão para atriz. O clima de stand up e besteirol arranca gargalhadas sem moderação. Sozinha no palco, pois as amigas “deram o bolo”, Lola expõe a vida das furonas, assim como dela mesma. “As amigas” Marli e Olga aparecem em off nas vozes dos consagrados Tony Ramos e Antônio Fagundes.

Apesar de ficcional o texto traz histórias reais e memórias de pessoas com quem Marcelo Médici conviveu, além de relatos absurdos e situações hilárias. Uma comédia que aborda amizade, etarismo, família, perdão, sendo libertadora e acompanhada de uma doce vingança.

Com esse novo personagem e, trazendo sólida bagagem de mais de três décadas o ator, diretor e dramaturgo paulistano se reinventa sem perder a conexão com os fãs, sacramentando maturidade artística.

“Dona Lola” terá somente mais quatro sessões este mês, aos sábados e domingos. Confira abaixo.

SERVIÇO

Dona Lola, com Marcelo Médici

Até 14 de dezembro

Aos sábados, às 21h30, e aos domingos, às 19h30

Teatro Renaissance – Alameda Santos, 2233, Cerqueira César, São Paulo

Ingressos: R$140,00 (inteira) e R$70,00 (meia-entrada)

Vendas online em https://teatrorenaissance.com.br/

Venda presencial de sexta a domingo, das 14h até o início do espetáculo.

Bilheteria: (11) 3069-2286

Duração: 80 minutos

Classificação: 12 anos

Capacidade: 432 lugares

Acessibilidade: Teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida