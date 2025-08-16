CRI NO RADAR DA OAB CAIEIRAS

No dia 07 de agosto, p.p., a OAB Caieiras deu mais um passo na campanha em favor da aprovação do

Projeto Lei nº 515/2024, sobre a criação do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil

de Pessoa Jurídica da Comarca de Caieiras, bem como sobre a atribuição da especialidade de Protesto

de Letras e Títulos ao já existente Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas e

Tabelião de Notas da Comarca de Caieiras, atualmente centralizados na Comarca de Franco da Rocha.



A comitiva, liderada Dr. Danilo Roberto da Silva, presidente da 267ª Subseção da OAB/SP – Caieiras, foi

recebida pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, o Jorn. Raul Christiano,

que preparou um receptivo com distinção especial para o grupo.

Atento, o Secretário ouviu as reivindicações e analisou os documentos apresentados, que atestam a

viabilidade técnica e econômica da criação dos Cartórios no município, descentrando essas demandas

da serventia mãe de Franco da Rocha, garantindo maior agilidade para o atendimento aos profissionais

liberais, advogados, engenheiros, topógrafos, arquitetos, corretores etc e, especialmente, aos

cidadãos(ãs) contribuintes e, inclusive, à Prefeitura, nos processos de regularização fundiária e REURB

Social e de outras demandas de utilidade pública para habitação, urbanismo, redução de riscos e de

preservação ambiental, sendo este último item, conforme salientado pelo Dr. Bonfilio, que também

preside do Instituto IPEH em Caieiras, é o mais prejudicado quando as questões de regularização

fundiária ficam represadas.



Diante do fato de não gerar despesas para o Estado ou para as Prefeituras, e por se tratar de uma

iniciativa já com parecer favorável tanto do Tribunal de Justiça, que responde pela Corregedoria dos

Cartórios, e, dado o mais recente andamento do PL, com parecer favorável do presidente da Comissão

de Constituição, Justiça e Redação, Deputado Altair Moraes (Republicanos), o Secretário apontou os

encaminhamentos para as articulações positivas da campanha e sugeriu agendas para seguimento.

Demonstrou grande interesse nos desdobramentos, visto que a demanda não é só de Caieiras, mas

envolve outras cidades do estado, e, inclusive, um estudo sobre os impactos das normas CNJ que

concentrou muitas atribuições nos Cartórios, sem considerar a necessidade de criação de novas

serventias.

A intermediação para o agendamento do encontro foi realizada pelo Sr. Anésio de Campos, empresário

da região e líder regional do PRD, que se colocou à disposição para colaborar nas agendas com outros

interlocutores envolvidos. Acompanharam o presidente, Dr. Danilo Roberto, os presidentes das

Comissões de Prerrogativas (Dr. David Cardoso), Direitos Humanos (Dr. Caique Magno C. Ribeiro), e de

Direito Ambiental (Dr. Bonfilio Ferreira), que defendeu e aprovou Moção de Reivindicação neste sentido

em duas Conferências temáticas e, através dos delegados eleitos da representação da OAB/SP, fará a

demanda chegar à Conferência Nacional das Cidades, em Brasília, no mês de outubro/25, a fim de ativar

e mobilizar outras Comarcas para fortalecer a defesa da pauta.