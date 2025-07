Livro conta trajetória da Cia. Paideia de Teatro

Foto: Divulgação

A renomada Cia artística chega a 25 anos de estrada marcados pela resistência

No próximo sábado (02/08) admiradores das artes cênicas se encontram na sede da Cia. Paideia de Teatro, zona sul de São Paulo, para o lançamento do livro que marca os 25 anos da trupe coordenada pelo ator Amauri Falseti.

Sabemos que viver de arte no Brasil não é tarefa fácil, principalmente o teatro independente, que a todo momento tem que provar resistência e resiliência. A Paideia é ponto alto de resistência e, ao longo desse quarto de século, se caracterizou por produções voltadas à infância e juventude.

Dentre suas montagens marcantes estão “Brundibár”, “Nellie”, “Aglaia – Uma flor no meio do nada” e “A Vaca Rosemeire”, sempre focadas na transformação da realidade por meio da arte. Indo muito além de montagens teatrais Amauri Falseti e trupe mantêm cursos gratuitos e parcerias com ONGs e escolas públicas e privadas, sobretudo na zona sul da capital, o que possibilita o acesso à cultura para crianças, jovens e famílias de diferentes origens sociais.

Para marcar as Bodas de Prata, Amauri Falseti, em parceria com a autora Márcia Rodrigues reuniram depoimentos de atores e profissionais que passaram pela companhia, com narrativas sobre montagens importantes e um manifesto que destaca os desafios e conquistas nessa longa caminhada nos palcos.

O resultado é “Cia. Paideia de teatro: Por Mais 25 anos”, escrito a quatro mãos, mas que marca os esforços de centenas de outras sendo mais que um registro literário e sim um mergulho afetivo nas memórias de um dos mais respeitados grupos teatrais do país.

Segundo Márcia Rodrigues, cada entrevista trazia revelações inesperadas sobre os bastidores das peças.

“Descobrimos detalhes interessantes sobre a produção e a apresentação dos trabalhos. Na leitura do conjunto, começamos a perceber fios afetivos e reflexivos entre um texto e outro, sem que seus autores soubessem. A decisão do Amauri de narrar as circunstâncias de montagens cênicas, como a ópera Brundibár, nos dá a concretude do trabalho fenomenal de produção teatral e o quanto é preciso persistir nos projetos e resistir às adversidades, como tem feito a Cia. Paideia nestes 25 anos”, destaca Rodrigues.

Por sua vez, Amauri Falseti reforça que a intenção desde o início era construir um relato vivo e pessoal.

“Nesta primeira experiência de registro, optamos por trazer depoimentos pessoais daqueles que pisaram no sagrado palco da Paideia e suas relações com as obras encenadas ao longo desses 25 anos. Ao coletar esses depoimentos, revivi o quanto a arte pode transformar nossas vidas e cresceu o desejo de que este livro possa chegar às mãos de muita gente”, conclui o diretor e fundador da Paideia.

SERVIÇO

Lançamento de “Cia. Paideia de Teatro: por mais 25 anos”

Dia 2 de agosto – Sábado – Horário: 16 horas

Grátis

Livre

Local: Cia. Paideia de Teatro

Rua Darwin, 153 – Jardim Santo Amaro, São Paulo – SP