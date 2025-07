Cenas da Menopausa em São Paulo

Foto: Renam Christofoletti

A montagem aborda a delicada fase que chega para mulheres na casa dos 40 anos

Devido ao grande sucesso, com sessões esgotadas, o espetáculo “Cenas da Menopausa” prorrogou a temporada, ficando em cartaz no Teatro Mais SP, na capital paulista, até 31 de agosto. Comédia protagonizada por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello trata a menopausa com humor e sensibilidade em esquetes curtas e paródias musicais indo fundo nas mudanças corporais, saúde, beleza, relacionamentos e carreira profissional.

Texto e versões são de Anna Toledo revisitando o universo da música pop dos anos 70, 80 e 90 usando o riso como chave essencial para quebrar o silêncio em torno do tema. Paródias hilárias de “Total Eclipse of The Heart” (Bonnie Tyler), “Like a Virgin” (Madonna), “I Will Survive” (Gloria Gaynor), entre outras, trazem leveza, humor e ironia para a trama.

“A menopausa é um grande perrengue, mas também rende histórias engraçadíssimas. E se todas nós rirmos, juntas, com as nossas próprias histórias?”, propõe Anna Toledo.

Para Jarbas Homem de Mello, que também dirige a peça, a ideia de fazer uma comédia foi a decisão correta para tratar um assunto tão complexo. “No final, ainda temos um bate-papo com a plateia, que virou quase um momento de desabafo das mulheres, que percebem que não estão sozinhas”, conta o ator e diretor.

Durante 90 minutos o público é apresentado a várias personagens interpretadas por Claudia Raia, entre elas, Laurinha, mulher com mais de 50 anos, divorciada, sarada, jovial e em absoluta negação diante dos sintomas da menopausa e Gilda, mulher já passada dos 60 , divorciada, hippie e desencanada, cujo marido a trocou por uma jovem de 20 e poucos anos.



“O público tem respondido com muito carinho, o que reforça a importância de abrirmos espaço para discutir essa fase da vida da mulher e os desafios da maturidade. Com novas sessões confirmadas, mais pessoas terão a oportunidade de rir, refletir e trocar sobre o tema. Temos recebido muitos homens na plateia também, e sabemos que o debate está sendo ampliado. Soube de mulheres que se sentiram mais acolhidas por seus parceiros, compreendidas por seus filhos, uma terapeuta que criou um grupo de apoio à menopausa após assistir à peça. Estamos vendo desdobramentos lindos que nascem da arte, que, com humor, leveza e coragem, presta um grande serviço ao abordar temas que ainda são tabus”, atesta Claudia Raia.

SERVIÇO

Cenas da Menopausa

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

Temporada: Até 31 de agosto

Teatro Claro MAIS SP – Shopping Vila Olímpia –

Rua Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo – SP

Capacidade: 801 lugares

Sessões: Quinta a sábado: 20 horas

Domingos às 18 horas

De R$25,00 a R$250,00

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/cenas-da-menopausa-14384