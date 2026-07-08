Caieiras abre inscrições para Campeonato Municipal de Futebol; prazo vai até 17 de julho

Equipes interessadas devem fazer o cadastro pelo WhatsApp informado pela organização antes do fim do prazo.

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Publicado por: Valentina De Lucca

Publicado: 08/07/2026, às 08:24

Atualizado: 08/07/2026, s 11:25

Jogadores amadores se reúnem em campo municipal durante preparação para campeonato de futebol em Caieiras.

Equipes de Caieiras que pretendem disputar o Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2026 precisam ficar atentas ao prazo de inscrição. O cadastro começou em 2 de julho e segue aberto até o dia 17 de julho, exclusivamente pelo WhatsApp.

A inscrição deve ser feita pelo número (11) 98835-4000, com o coordenador do campeonato, Douglas Botter. A abertura das inscrições foi informada pela organização do campeonato, com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Caieiras.

O prazo vale para times que desejam participar da competição municipal e organizar elenco, documentação e contato com a coordenação antes do encerramento do período definido.

Como fazer a inscrição no campeonato

As inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2026 devem ser feitas apenas pelo WhatsApp informado pela organização.

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• Prazo: de 2 a 17 de julho
• Modalidade: futebol de campo
• Cidade: Caieiras
• Inscrição: exclusivamente pelo WhatsApp
• Contato: (11) 98835-4000
• Responsável: Douglas Botter

A orientação é que os responsáveis pelas equipes façam contato dentro do prazo. Após o encerramento das inscrições, a organização informou que não será possível incluir novas equipes.

O que os times devem organizar antes do cadastro

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Antes de procurar a coordenação, cada equipe deve reunir as informações básicas do time e alinhar a participação dos atletas.

O ideal é separar:

• nome da equipe
• responsável pelo time
• lista inicial de atletas
• contatos dos representantes
• informações solicitadas pela organização
• disponibilidade para acompanhar reuniões e próximos avisos

Esse preparo evita atrasos no envio dos dados e reduz o risco de deixar a inscrição incompleta.

Por que o prazo exige atenção

O período de inscrição termina em 17 de julho. Para os times que ainda estão montando elenco ou confirmando participação de atletas, a recomendação é não deixar o contato para o último dia.

O campeonato depende da organização prévia das equipes participantes, da definição dos inscritos e da montagem das próximas etapas. Quando os times deixam para resolver tudo perto do encerramento, aumenta o risco de falhas na comunicação.

A inscrição pelo WhatsApp centraliza o atendimento e facilita o controle das equipes interessadas. Também permite que os representantes tirem dúvidas diretamente com a coordenação do campeonato.

Campeonato fortalece o futebol amador em Caieiras

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo costuma reunir equipes formadas por atletas da cidade, grupos esportivos, moradores de bairros e pessoas ligadas ao futebol amador.

Mais do que a disputa em campo, a competição cria espaço para convivência, torcida, participação de famílias e valorização dos jogadores locais. Para muitos atletas, o torneio também representa uma chance de manter rotina esportiva e defender a equipe do bairro ou do grupo em que atua.

A edição de 2026 deve mobilizar jogadores, comissões e torcedores durante as próximas fases, após a confirmação das equipes inscritas.

O que acontece depois das inscrições

Campeonato Municipal De Futebol De Campo 2026 Recebe Inscrições De Equipes Em Caieiras Até 17 De Julho.
Inscrições para o campeonato devem ser feitas pelo WhatsApp informado pela organização até o fim do prazo.

Com o fim do prazo, a organização deve avançar para as próximas etapas do campeonato, como confirmação dos times participantes, orientações gerais e definição da dinâmica da competição.

Os responsáveis pelas equipes devem acompanhar as mensagens enviadas pelo canal de inscrição e manter os contatos atualizados. Isso ajuda a evitar perda de informações sobre reuniões, regras, tabela ou documentos pedidos pela organização.

Quem pretende disputar o Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2026 deve fazer o cadastro até 17 de julho pelo WhatsApp (11) 98835-4000. Depois desse prazo, novas equipes não poderão ser incluídas.

Valentina De Lucca
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