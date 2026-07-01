Moradores de Caieiras devem ficar atentos ao descarte de lixo; veja dias da coleta seletiva

O alerta vale para moradores de todos os bairros e envolve três cuidados principais: separar materiais recicláveis, respeitar os dias de coleta e usar o Cata-Treco quando o descarte envolver móveis velhos, colchões, sofás, madeiras ou pequenas quantidades de entulho.

A Prefeitura informou que o descarte irregular é infração ambiental e pode ser denunciado pelos canais oficiais do município.

Para quem vive em Caieiras, acompanhar a programação da coleta seletiva e do Cata-Treco é uma forma prática de evitar transtornos e contribuir com a limpeza da cidade.

Coleta seletiva passa semanalmente em bairros de Caieiras

A coleta seletiva atende os bairros em dias definidos durante a semana. O serviço é voltado aos materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, vidro e metal, desde que estejam separados dos resíduos orgânicos.

Em Caieiras, a programação informada contempla os seguintes bairros:

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Quarta-feira: Jardim Marcelino, Vila Miraval e Serpa;

Jardim Marcelino, Vila Miraval e Serpa; Quinta-feira: Centro;

Centro; Sexta-feira: Jardim dos Eucaliptos, Jardim Boa Vista e Vila Gertrudes.

A recomendação é que os moradores deixem os recicláveis separados e organizados para facilitar a retirada. Materiais misturados com restos de comida, gordura ou lixo comum podem perder o aproveitamento e acabar indo para descarte convencional.

O cuidado começa dentro de casa. Uma sacola para recicláveis secos e outra para lixo orgânico já ajuda a reduzir a sujeira, melhora o trabalho da coleta e evita que resíduos reaproveitáveis sejam contaminados.

Cata-Treco deve ser usado para móveis velhos e objetos grandes

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Outro ponto reforçado pela Prefeitura é o uso do programa Cata-Treco. O serviço é indicado para o descarte de itens que não devem ser colocados junto ao lixo comum, como móveis velhos, sofás, colchões, madeiras e pequenas quantidades de entulho.

Esse tipo de material costuma gerar descarte irregular quando o morador não acompanha a programação correta. O problema aparece em calçadas, esquinas, vielas, terrenos baldios e áreas próximas a córregos, criando acúmulo de sujeira e sensação de abandono.

A programação do Cata-Treco é divulgada semanalmente, aos sábados, nos canais oficiais da Prefeitura de Caieiras. A orientação é verificar quais bairros serão atendidos antes de colocar qualquer volume para fora.

Colocar móveis e entulhos na rua fora da data de recolhimento pode transformar uma tentativa de limpeza em infração ambiental.

Descarte irregular pode ser denunciado

A Prefeitura também informou que o descarte irregular é infração ambiental. Moradores que presenciarem esse tipo de situação podem acionar os canais de denúncia do município.

As denúncias podem ser feitas pelos seguintes telefones:

Ouvidoria do município: (11) 4445-9265;

(11) 4445-9265; Guarda Civil Municipal: (11) 4605-2098 ou 153;

(11) 4605-2098 ou 153; Meio Ambiente: (11) 4445-9165.

A denúncia ajuda o poder público a identificar pontos críticos, orientar moradores e coibir práticas que prejudicam a cidade. Em muitos casos, o descarte irregular se repete nos mesmos locais porque não há comunicação rápida sobre o problema.

Separar o lixo evita sujeira, multa e prejuízo para a cidade

A campanha reforça uma mensagem direta: cidade limpa não depende apenas da coleta, mas também da forma como cada morador descarta o próprio lixo.

Separar recicláveis, respeitar os dias da coleta seletiva, acompanhar o Cata-Treco e denunciar descarte irregular são atitudes simples, mas com impacto real na rotina dos bairros.

Em Caieiras, o descarte correto ajuda a manter ruas mais limpas, reduz pontos de acúmulo de lixo e contribui para uma cidade mais organizada para todos.