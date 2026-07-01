Moradores de Caieiras devem ficar atentos ao descarte de lixo; veja dias da coleta seletiva

O alerta vale para moradores de todos os bairros e envolve três cuidados principais: separar materiais recicláveis, respeitar os dias de coleta e usar o Cata-Treco quando o descarte envolver móveis velhos, colchões, sofás, madeiras ou pequenas quantidades de entulho.
A Prefeitura informou que o descarte irregular é infração ambiental e pode ser denunciado pelos canais oficiais do município.
Para quem vive em Caieiras, acompanhar a programação da coleta seletiva e do Cata-Treco é uma forma prática de evitar transtornos e contribuir com a limpeza da cidade.
Coleta seletiva passa semanalmente em bairros de Caieiras
A coleta seletiva atende os bairros em dias definidos durante a semana. O serviço é voltado aos materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, vidro e metal, desde que estejam separados dos resíduos orgânicos.
Em Caieiras, a programação informada contempla os seguintes bairros:
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- Quarta-feira: Jardim Marcelino, Vila Miraval e Serpa;
- Quinta-feira: Centro;
- Sexta-feira: Jardim dos Eucaliptos, Jardim Boa Vista e Vila Gertrudes.
A recomendação é que os moradores deixem os recicláveis separados e organizados para facilitar a retirada. Materiais misturados com restos de comida, gordura ou lixo comum podem perder o aproveitamento e acabar indo para descarte convencional.
O cuidado começa dentro de casa. Uma sacola para recicláveis secos e outra para lixo orgânico já ajuda a reduzir a sujeira, melhora o trabalho da coleta e evita que resíduos reaproveitáveis sejam contaminados.
Cata-Treco deve ser usado para móveis velhos e objetos grandes
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Outro ponto reforçado pela Prefeitura é o uso do programa Cata-Treco. O serviço é indicado para o descarte de itens que não devem ser colocados junto ao lixo comum, como móveis velhos, sofás, colchões, madeiras e pequenas quantidades de entulho.
Esse tipo de material costuma gerar descarte irregular quando o morador não acompanha a programação correta. O problema aparece em calçadas, esquinas, vielas, terrenos baldios e áreas próximas a córregos, criando acúmulo de sujeira e sensação de abandono.
A programação do Cata-Treco é divulgada semanalmente, aos sábados, nos canais oficiais da Prefeitura de Caieiras. A orientação é verificar quais bairros serão atendidos antes de colocar qualquer volume para fora.
Colocar móveis e entulhos na rua fora da data de recolhimento pode transformar uma tentativa de limpeza em infração ambiental.
Descarte irregular pode ser denunciado
A Prefeitura também informou que o descarte irregular é infração ambiental. Moradores que presenciarem esse tipo de situação podem acionar os canais de denúncia do município.
As denúncias podem ser feitas pelos seguintes telefones:
- Ouvidoria do município: (11) 4445-9265;
- Guarda Civil Municipal: (11) 4605-2098 ou 153;
- Meio Ambiente: (11) 4445-9165.
A denúncia ajuda o poder público a identificar pontos críticos, orientar moradores e coibir práticas que prejudicam a cidade. Em muitos casos, o descarte irregular se repete nos mesmos locais porque não há comunicação rápida sobre o problema.
Separar o lixo evita sujeira, multa e prejuízo para a cidade
A campanha reforça uma mensagem direta: cidade limpa não depende apenas da coleta, mas também da forma como cada morador descarta o próprio lixo.
Separar recicláveis, respeitar os dias da coleta seletiva, acompanhar o Cata-Treco e denunciar descarte irregular são atitudes simples, mas com impacto real na rotina dos bairros.
Em Caieiras, o descarte correto ajuda a manter ruas mais limpas, reduz pontos de acúmulo de lixo e contribui para uma cidade mais organizada para todos.