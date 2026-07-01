Moradores de Caieiras devem ficar atentos ao descarte de lixo; veja dias da coleta seletiva

Separar o lixo dentro de casa e colocar os resíduos na rua no dia certo voltou a ser reforçado pela Prefeitura de Caieiras. A orientação mira um problema comum em áreas urbanas: recicláveis misturados com lixo orgânico, móveis deixados em calçadas fora da programação e descarte em locais proibidos.

Avatar photo

Publicado por: Valentina de Lucca

Publicado: 01/07/2026, às 11:43

Atualizado: 01/07/2026, s 11:53

Coleta seletiva em Caieiras tem dias definidos por bairro. Orientação sobre coleta seletiva ao lado de contêiner de recicláveis em Caieiras

O alerta vale para moradores de todos os bairros e envolve três cuidados principais: separar materiais recicláveis, respeitar os dias de coleta e usar o Cata-Treco quando o descarte envolver móveis velhos, colchões, sofás, madeiras ou pequenas quantidades de entulho.

A Prefeitura informou que o descarte irregular é infração ambiental e pode ser denunciado pelos canais oficiais do município.

Para quem vive em Caieiras, acompanhar a programação da coleta seletiva e do Cata-Treco é uma forma prática de evitar transtornos e contribuir com a limpeza da cidade.

Coleta seletiva passa semanalmente em bairros de Caieiras

A coleta seletiva atende os bairros em dias definidos durante a semana. O serviço é voltado aos materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, vidro e metal, desde que estejam separados dos resíduos orgânicos.

Em Caieiras, a programação informada contempla os seguintes bairros:

Tudo sobre Caieiras

Notícias locais, serviços, obras, concursos e acontecimentos que impactam a cidade.

Ver todas as matérias de Caieiras →

  • Quarta-feira: Jardim Marcelino, Vila Miraval e Serpa;
  • Quinta-feira: Centro;
  • Sexta-feira: Jardim dos Eucaliptos, Jardim Boa Vista e Vila Gertrudes.

A recomendação é que os moradores deixem os recicláveis separados e organizados para facilitar a retirada. Materiais misturados com restos de comida, gordura ou lixo comum podem perder o aproveitamento e acabar indo para descarte convencional.

O cuidado começa dentro de casa. Uma sacola para recicláveis secos e outra para lixo orgânico já ajuda a reduzir a sujeira, melhora o trabalho da coleta e evita que resíduos reaproveitáveis sejam contaminados.

Cata-Treco deve ser usado para móveis velhos e objetos grandes

📲
Receba notícias da região no WhatsApp

Entre no canal oficial do RNews e acompanhe alertas, serviços públicos, trânsito, segurança, eventos e notícias de Caieiras, Franco da Rocha, Perus e toda a região.

Seguir o RNews no WhatsApp

Outro ponto reforçado pela Prefeitura é o uso do programa Cata-Treco. O serviço é indicado para o descarte de itens que não devem ser colocados junto ao lixo comum, como móveis velhos, sofás, colchões, madeiras e pequenas quantidades de entulho.

Esse tipo de material costuma gerar descarte irregular quando o morador não acompanha a programação correta. O problema aparece em calçadas, esquinas, vielas, terrenos baldios e áreas próximas a córregos, criando acúmulo de sujeira e sensação de abandono.

A programação do Cata-Treco é divulgada semanalmente, aos sábados, nos canais oficiais da Prefeitura de Caieiras. A orientação é verificar quais bairros serão atendidos antes de colocar qualquer volume para fora.

Colocar móveis e entulhos na rua fora da data de recolhimento pode transformar uma tentativa de limpeza em infração ambiental.

Descarte irregular pode ser denunciado

A Prefeitura também informou que o descarte irregular é infração ambiental. Moradores que presenciarem esse tipo de situação podem acionar os canais de denúncia do município.

As denúncias podem ser feitas pelos seguintes telefones:

  • Ouvidoria do município: (11) 4445-9265;
  • Guarda Civil Municipal: (11) 4605-2098 ou 153;
  • Meio Ambiente: (11) 4445-9165.

A denúncia ajuda o poder público a identificar pontos críticos, orientar moradores e coibir práticas que prejudicam a cidade. Em muitos casos, o descarte irregular se repete nos mesmos locais porque não há comunicação rápida sobre o problema.

Separar o lixo evita sujeira, multa e prejuízo para a cidade

A campanha reforça uma mensagem direta: cidade limpa não depende apenas da coleta, mas também da forma como cada morador descarta o próprio lixo.

Separar recicláveis, respeitar os dias da coleta seletiva, acompanhar o Cata-Treco e denunciar descarte irregular são atitudes simples, mas com impacto real na rotina dos bairros.

Em Caieiras, o descarte correto ajuda a manter ruas mais limpas, reduz pontos de acúmulo de lixo e contribui para uma cidade mais organizada para todos.

Valentina De Lucca
Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão. Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

Ver perfil completo
Explore mais em Rnews Cidades
Artigo anterior Como montar um cantinho de reciclagem em casa sem bagunçar a rotina

Para continuar sua leitura, veja

Desenvolvido com por Célio Ricardo
.