Futsal contra Fome encerra ciclo em Caieiras com 81 cestas arrecadadas

Evento solidário uniu esporte, doações e ação comunitária em Caieiras, com alimentos destinados a instituições sociais e famílias em situação de vulnerabilidade.

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Publicado por: Valentina de Lucca

Publicado: 03/07/2026, às 19:20

Atualizado: 03/07/2026, s 19:41

Atletas do Futsal contra Fome seguram faixa do evento em quadra durante ação solidária em Caieiras.

O Futsal contra Fome encerrou seu ciclo de 2026 em Caieiras com 81 cestas básicas arrecadadas, reforçando uma trajetória marcada por esporte, mobilização comunitária e ajuda direta a famílias em situação de vulnerabilidade.

A edição deste ano teve atividades nos dias 14 e 21 de junho. O primeiro encontro ocorreu no Ginásio Ernesto Diogo de Faria, no Portal das Laranjeiras, com festival de futsal. A segunda etapa foi realizada na Arena Vila dos Pinheiros, no bairro Vera Tereza, com o tradicional Jogo dos Amigos.

Mais do que uma competição esportiva, a ação se consolidou como ponto de encontro entre atletas, moradores, comerciantes, projetos sociais e apoiadores de Caieiras e da região do CIMBAJU.

Esporte virou caminho para arrecadar alimentos

O Futsal contra Fome nasceu com uma proposta simples: usar o futebol de salão para aproximar pessoas e transformar participação em doação.

Na edição de 2026, a arrecadação chegou a 81 cestas básicas. Os alimentos serão destinados a instituições e ações sociais da região, entre elas a Ação Faça uma Criança Feliz, APAE Caieiras, Projeto Bilu, Projeto Kombozas e obras sociais ligadas a igrejas.

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Desde 2022, a organização contabiliza cerca de 571 cestas básicas arrecadadas. Em uma região onde muitas famílias ainda enfrentam dificuldade para manter o básico dentro de casa, esse volume representa apoio concreto para quem mais precisa.

Ação começou em Caieiras e ganhou força no CIMBAJU

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Realizado desde 2012, o projeto se tornou uma das iniciativas solidárias mais conhecidas ligadas ao esporte em Caieiras.

A cada edição, o evento reúne times, convidados e apoiadores que ajudam a manter a arrecadação ativa. Neste ano, equipes como CRAP, San Remo, Velles e Leões participaram do festival de futsal e contribuíram para a mobilização.

O Jogo dos Amigos, realizado desde 2019, também virou parte importante da ação. A partida reúne convidados, empresários, comerciantes e atletas que colaboram com cestas básicas e itens destinados a rifas beneficentes.

Entre os nomes que já apoiaram a iniciativa ao longo dos anos estão Renato Augusto, David Neres e Matheus Bidu.

Por que a arrecadação tem peso para Caieiras

A força do Futsal contra Fome está na combinação entre esporte local e resultado social.

Para quem participa das partidas, o evento cria pertencimento. Para quem doa, oferece uma forma simples de ajudar. Para as instituições atendidas, as cestas representam reforço no atendimento a famílias acompanhadas por projetos sociais.

Esse tipo de iniciativa também ajuda a manter viva a cultura esportiva dos bairros. Em Caieiras, quadras, ginásios e arenas comunitárias seguem como espaços de convivência, formação e encontro entre gerações.

A relação entre futebol, comunidade e solidariedade também apareceu em outras ações ligadas ao esporte e à mobilização popular, como a programação da Copa nos trilhos de SP, com troca e doação de figurinhas.

Quinze anos de história e mais de 13 toneladas de alimentos

Com 15 anos de trajetória, o Futsal contra Fome acumula mais de 13 toneladas de alimentos arrecadadas. O número ajuda a explicar por que o evento deixou de ser apenas uma atividade esportiva e passou a ocupar um lugar afetivo na agenda solidária da cidade.

A edição de 2026 encerra mais um capítulo dessa história em Caieiras, mantendo a essência que marcou o projeto desde o início: reunir pessoas em torno do futsal e transformar essa energia em alimento para quem precisa.

Valentina De Lucca
Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão. Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

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