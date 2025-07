Blue Note SP homenageia Amy Winehouse

Foto: Divulgação

Falecida há quatorze anos a cantora britânica deixou enorme legado na New Soul Music

Considerada uma das maiores artistas de todos os tempos Amy Winehouse nos deixou em 23 de julho de 2011. Segundo laudos oficiais a cantora britânica foi vítima de uma intoxicação alcoólica acidental e, apesar da curta passagem por este mundo, partindo aos 27 anos, deixou um legado inesquecível por sua voz e timbre inconfundíveis, estilo retrô e letras inebriantes.

Para marcar a data o Blue Note SP recebe em apresentação única neste domingo (27) o show “Amy Reggaehouse” tendo à frente a cantora, compositora e multi-instrumentista Clariana. A soteropolitana criou o espetáculo para celebrar a obra da intérprete de “Back To Black”, em 2016, sendo eleito o melhor tributo do mundo pelo The Amy Winehouse Award em 2020.

Com enorme precisão cênica, de timbres, instrumental e também graças a semelhança física de Clariana com a cantora britânica “Amy Reggaehouse” é apresentação imperdível. A baiana dá novas roupagens pra clássicos como “Rehab”, “Tears Dry On Their Own”, “Me & Mr Jones” e “He Can Only Hold Her”.

Para se ter uma ideia de quem foi o furacão Amy Winehouse basta dizer que ela faturou seis prêmios Grammy. Cinco deles na edição de 2009, igualando o recorde da época de maior número de vitórias para uma artista feminina.

Foi a primeira mulher britânica a vencer cinco Grammy. “Back To Black”, segundo disco da carreira, é um dos álbuns mais vendidos da indústria discográfica, ultrapassando 20 milhões de cópias comercializadas. Em sua última turnê, em 2007, Amy Winehouse fez um dos maiores shows no aclamado Festival Glastonbury. A britânica nos deixou cedo, mas seu legado viverá para sempre.

SERVIÇO

Clariana apresenta Amy Reggaehouse

Dia 27 de julho – Domingo – 19 horas

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar – Consolação – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://bluenotesp.com/shows/amyreggaehouse/