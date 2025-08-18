Baile do Magal no Tokio Marine Hall

Foto: João Costa/Globo

Sidney Magal põe a galera pra dançar com repertório exclusivo

No próximo dia 30 de agosto o Tokio Marine Hall, em São Paulo, recebe apresentação única do “Baile do Magal”. Comandando a festa ninguém menos que Sidney Magal, cantor, ator, dublador, que construiu uma sólida carreira ao longo de quase sessenta anos.

Muito além de sucessos consagrados como “Sandra Rosa Madalena” e “Me Chama Que eu Vou” o artista carioca gravou músicas e álbuns emblemáticos. Na imensa discografia iniciada com “Sidney Magal” (1977), estão “O Amante” (1979), “O Amor Não Tem Hora Pra Chegar” (1980), “Quero Ser Feliz” (1981), “Magal Espetacular” (1982), “Me Acende” (1985), “Mãos Dadas” (1987) e “Magal” (1990). Esse último trouxe o mega hit “Me Chama Que Eu Vou”, música de abertura da novela global “Rainha da Sucata”.

O mais recente trabalho do nosso “amante latino” é “Bailamos – 50 Anos de carreira” (2017), lançado em box CD/DVD. Um aspecto importante em sua carreira é ter deixado de fora do repertório a música “Se Te Agarro Com Outro Te Mato”, sucesso no final da década de 70, pois a música teria sido o estopim para um feminicídio ocorrido nos anos 2000. Em entrevista para o Programa Roda Viva, da TV Cultura, em 2014, Magal declarou ter ficado muito triste com o ocorrido.

“Achei aquilo de uma maldade, de uma violência tão grande, que eu fiquei muito magoado, mas entendi, ao mesmo tempo, que estamos vivendo um momento absurdamente violento, onde nem a Lei Maria da Penha está dando jeito. O número de mulheres assassinadas, maltratadas e abusadas cresce cada vez mais, e aí eu disse: ‘não é hora nem de brincar com isso’”, declarou o carioca.

“Baile do Magal” passeia por todos os sucessos de Magal e grandes clássicos da música internacional para dançar, cantar e se jogar.

SERVIÇO

Baile do Magal

Dia 30 de agosto – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281- Santo Amaro – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 150,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/baile-magal/