As emoções corpóreas

Coreografia da Cia Paulista de Dança investiga relação entre corpo e emoção

Nos dias 28 e 29 de outubro o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, recebe a Cia Paulista de Dança com o espetáculo “Idiossincrasia – Temperamento Humano”. Coreografia de Marcos Silva e direção artística de Adriana Assaf é imersão na etimologia grega da palavra “idiossincrasia”, cujo significado é temperamento humano. Além disso, Silva explorou os estudos do grego Hipócrates (460 a.c.- 377 a.c), o “Pai da Medicina”, que associava cada um dos quatro humores corporais a um temperamento humano.

Desta forma, o humor sangue seria associado ao temperamento humano sanguíneo visto como otimista, extrovertido e instável. A fleuma associado ao temperamento fleumático sendo sensato, trabalhador e introvertido. A bílis amarela associada ao temperamento colérico descrito como estratégico, racional, extrovertido e ousado. E, por fim, o humor bílis negra associado ao temperamento melancólico sendo caracterizado como intenso, profundo, introvertido e analítico.

O ballet formado por Larissa Luna, Murillo Miron, Livia Cassante, Giovanna Gomes, Beatriz Eiras, Eduarda Faria, Bianca Berloffa, Caio de Paulo, Oceane Manon, Barbara Machado, Renan Lemos, Luis Fabiano de Souza, Matheus Felix, Yohann Buragosque, Matheus Pino e André Gustavo dos Santos promove o encontro entre o instintivo e o sensível explorando nuances de um ser único num corpo coletivo.

No palco a Cia Paulista de Dança “traduz em movimento reflexões sobre as emoções que atravessam o cotidiano e suas manifestações corporais, abrindo espaço para pensar sobre reações individuais diante de experiências, medos e afetos”.

SERVIÇO

Cia Paulista de Dança – Idiossincrasia – Temperamento Humano

Dias 28 e 29 de outubro – Terça-feira e quarta-feira às 20 horas

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Nydia Licia – Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo/SP

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia) | Balcão: R$ 60,00 (inteira) | R$ 30,00 (meia) Sympla.com

Classificação etária: Livre

Duração: 70 minutos

Capacidade da sala: 827 lugares