Arena B3 recebe o músico Khalil Magno

O jovem sorocabano mostra sonoridade com influências do Norte e Nordeste

Dica legal para este sábado, 2 de agosto, é a apresentação do cantor, violonista e compositor Khalil Magno na Arena B3, em São Paulo. O jovem nascido em Sorocaba, interior do estado, mostra no palco da região central, canções de seus dois álbuns gravados: “De Cara pro Vento”, de 2020 e “Alualuô”, lançado em maio último.

Com letras que versam temas existenciais, sociais e românticos o sorocabano é considerado “grata surpresa” por Ronaldo Bastos um dos maiores compositores do Brasil. “Khalil é uma grata surpresa, um jovem que aponta na direção oposta ao que a maioria parece estar procurando e fala o que deve ser dito e feito com poesia e firmeza. Esse é o momento certo para ouvir essa boa nova da música brasileira, quando menos se espera surge uma estrela”, diz Bastos

O debute, “De Cara pro Vento” teve produção caprichada de Alê Siqueira, reconhecido pelos trabalhos com Elza Soares, Caetano Veloso e Chico Buarque.

Sonoridade marcante influenciada por ritmos nordestinos e nortistas a qual conduz o público a uma viagem, às vezes dançantes, noutras contemplativa do norte ao sul do Brasil. Suas composições levam a reflexões, denunciando injustiças, propondo encontros e desencontros.

Khalil faz duas sessões neste sábado na Arena B3 e no setlist não devem ficar de fora “A Revolução dos Bichos”, “Eu Não Sei Dizer Adeus”, “Seja Feliz”, “Guerreiro de Aruanda”, “Quem É Deus?”, “A Sorte da Vida”, “Botas Imundas”, “Cabocla”, “Psiconauta” e “Memória Astral”.

SERVIÇO

Khalil Magno

Dia 2 de agosto – Sábado

Arena B3

Praça Antônio Prado, 48 – São Paulo – SP

Sessões: 14h30 e 17 horas

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 40,00 e R$ 20,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/107283