Apostas de enlouquecer qualquer um

Foto: Annelize Tozzeto Montagem retrata com humor ácido e crítica social o vício no jogo Um cara meio sem juízo […]

Foto: Annelize Tozzeto

Montagem retrata com humor ácido e crítica social o vício no jogo

Um cara meio sem juízo chega à casa de seu irmão e da cunhada alegando estar em dificuldades. A cunhada acha a situação esquisita, mesmo assim o acolhe. Com o tempo objetos da casa começam a desaparecer e, entre desconfiaça, mentiras e compulsões as feridas familiares vêm à tona, fragilizando a relação do casal, escancarando o caos social dos que vivem no limite da sobrevivência e moral.

Com humor ácido e situações absurdas ao discutir o vício em jogos online a montagem “Uma mão lava a outra e as duas batem palma” está em cartaz no Teatro Commune, em São Paulo, com sessões somente às sextas-feiras de outubro.

Nova montagem do Coletivo Tamanho Importa tem texto e direção de Ygor Rodrigues, que também está no elenco, mostra reviravoltas tragicômicas e diálogos cheios de ironia e afeto, escancarando como o jogo compulsivo contamina o ambiente familiar, desestabilizando a saúde mental e colocando vínculos afetivos em risco.

Os 80 minutos da comédia aposta, desculpem o trocadilho, no humor ácido e situações absurdas para discutir vícios, hipocrisia e esperança sendo retrato fiel do que é a sobrevivência urbana e decadência doméstica.

Além de Ygor Rodrigues estão no elenco Juliana Moraes e Vitor Dinis. “Uma mão lava a outra e as duas batem palma” no apresneta o círculo vicioso, desculpem novamente, da negação, manipulação emocional e ilusão do “grande prêmio”, justificando o prejuízo mental e financeiro, ainda mais em tempos de plataformas digitais, com acesso ao jogo o dia inteiro.

SERVIÇO

Uma mão lava a outra e as duas batem palma

Com o Coletivo Tamanho Importa

Texto, dramaturgia e direção: Ygor Rodrigues

ComJuliana Moraes, Vitor Dinis, Ygor Rodrigues

Recomendação: 14 anos

Gênero: comédia

Duração: 80 min

Temporada: até 31 de outubro, sextas-feiras, às 20h

Ingressos: entre R$ 40,00 e R$ 80,00

Ingressos online: https://mão.cti.art.br

Bilheteria: abre uma hora antes do espetáculo

Teatro Commune

Rua da Consolação, 1218 – Consolação

Gostou deste conteúdo? Siga-nos nas redes sociais! Seguir no Instagram