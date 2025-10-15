Ao mestre Dorival com carinho

Foto: Acervo Pessoal Espetáculo Canções do Mar homenageia Dorival Caymmi neste final de semana em São Paulo Um dos maiores […]

Foto: Acervo Pessoal



Espetáculo Canções do Mar homenageia Dorival Caymmi neste final de semana em São Paulo

Um dos maiores nomes da música brasileira, Dorival Caymmi (1914-2008) deixou um legado inestimável o qual transcende o tempo. Autor de canções imortais como “Samba da Minha Terra”, “Maracangalha”, “Marina”, “História pra Sinhozinho”, “Vatapá”, “Rosa Morena” e “Saudade da Bahia” o baiano de Salvador enalteceu a Boa Terra em temas falando do cotidiano e do mar. Caymmi é homenageado neste final de semana com o espetáculo “Canções do Mar” que terá duas sessões no sábado (18) e duas no domingo (19) no auditório da Arena B3, em São Paulo.

À frente do espetáculo está o ator e diretor Cyro Morais dizendo o quanto a obra de Caymmi engloba tudo como amor, mistério, religiosidade, brincar, vida e morte. “Todo esse imaginário cantado por ele vem inspirando gerações de artistas. Dorival é um mestre da canção brasileira. As músicas cantam um Brasil não de quem viu de fora, mas de quem viveu, esteve naquelas paisagens que ele canta. Ele traz o mistério e a magnitude presente nos acontecimentos mais cotidianos”, afirma Morais.

O ator/diretor é profundamente imerso nas canções de Caymmi com razões pessoais e especiais para homenagear o compositor baiano. “Sou um artista negro e nordestino nascido e criado entre as cidades de Recife e Olinda, cidades de mar. As músicas de Dorival Caymmi pareciam sempre falar de uma realidade muito próxima a mim. Ouvia ele cantando e sentia como se fosse alguém muito próximo, um tio ou um avô cantando elas pra mim”, atesta.

Além das canções citadas o repertório trará “O Mar”, “O Bem do Mar”, “Saudade de Itapoã”, “Dora”, “O Vento” e “Canção de Partida”, “Quem Vem Pra Beira do Mar”, “Pescaria” e “Festa de Rua”.

SERVIÇO

Canções do Mar

Dia 18 de outubro – Sábado – Sessões: 14h30 e 17 horas

Dia 19 de outubro – Domingo – Sessões: 14h30 e 17 horas

Arena B3

Praça Antônio Prado, 48 – Centro Histórico de São Paulo, SP

Valores: R$ 10,00 inteira / R$ 5,00 meia

Classificação: Livre

Direção Geral: Cyro Morais

Direção Musical: Guina Santos

Elenco: Cyro Morais e Kelly Campello

Banda: Guina Santos, Beto Sporleder, Júlio Dreads Oliveira

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/111181/d/340634/s/2310325

Gostou deste conteúdo? Siga-nos nas redes sociais! Seguir no Instagram