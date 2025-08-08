A secular opressão às mulheres

Foto: Nil Caniné

Peça ficciona história real de uma mulher do século XVIII acusada de loucura e rebeldia

Se você procura uma dica legal de teatro para este final de semana lá vai. O Teatro Arena B3, região central de São Paulo, recebe no sábado (9) e domingo (10) o espetáculo “Isabel das Santas Virgens e Sua Carta à Rainha Louca”. Com sessões duplas, tanto sábado, quanto domingo a montagem é uma adaptação do romance “Carta à Rainha Louca”, de Maria Valéria Rezende. Sucesso editorial o livro foi finalista do Prêmio Jabuti 2020, vencendo o Prêmio Oceanos de Literatura em Língua Portuguessa.

Levada aos palcos com adaptação e atuação de Ana Barroso, o monólogo traz direção de Fernando Philbert ficcionando a história real de uma mulher do século XVIII acusada de loucura e rebeldia. Posteriormente é enclausurada no Convento do Recolheminto da Conceição, em Olinda (PE).

No cárcere a mulher faz uso da única arma que tem: a escrita. Lutando por sua liberdade passa a escrever para a Rainha Maria I, a Rainha Louca, e assim, irmanadas por um mundo opressor dominado por homens cruéis espera receber clemência.

As cartas falam de sua infância e juventude nos sertões da Bahia e Minas Gerais, dos destemperos e injustiças praticado pelos homens contra os vulnerabilizados e escravizados. Com tom emocional e confessional Ana Barroso entrega atuação forte levando o espectador a refletir sobre a opressão secular que teima em perseguir, mutilar e matar mulheres numa maneira indiscrimada e intolerável.

SERVIÇO

Isabel das Santas Virgens e Sua Carta à Rainha Louca

Data: 09/08 e 10/08/2025

Hora: 14h30 e 17h

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$10,00 / R$ 5,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/107599/d/324156/s/2210162

Arena B3

Praça Antônio Prado, 48 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP