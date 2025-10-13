A comédia da vida na privada

Foto: Victor Otsuka Os Vencedores traz personagens oprimidos por frustrações de sonhos abortados A partir de 31 de outubro o […]

Foto: Victor Otsuka

Os Vencedores traz personagens oprimidos por frustrações de sonhos abortados

A partir de 31 de outubro o SESC Ipiranga, em São Paulo, recebe o espetáculo “Os Vencedores”, comédia dramática escrita por Leonardo Cortez, direção de Pedro Granato e produção de Jessica Rodrigues.

A montagem encerra a Trilogia da Fuga, a qual é composta por “Pousada Refúgio”, de 2019 e “Veraneio”, de 2023. Leonardo Cortez e Pedro Granato, observadores atentos do que rola neste país nos últimos anos, utilizam o humor atestando que “fazer graça da própria tragédia é uma das virtudes que sintetizam a experiência de um cidadão médio brasileiro”.

Segundo Leonardo Cortez, apesar das três peças terem tramas diferentes, encontram similaridades na provocação, focando no humor e na dor presente dos conflitos da atualidade.

“As três dramaturgias propõem um corajoso mergulho no terror da vida social, em comédias paradoxalmente amparadas na tristeza, onde a agonia do cotidiano é perpassada por desejos reprimidos, sonhos irrealizáveis, conflitos inevitáveis e explosões decorrentes do seguido acúmulo de frustrações. Nessa Trilogia da Fuga, concebida por mim e Pedro Granato, a quase totalidade dos personagens busca de maneira errática e compreensivelmente humana o escape das suas realidades oprimidas”, fundamenta Cortez.

No palco vemos Gabriel Santana (Bernardo), Glaucia Libertini (Rivânia), Lena Roque (Maria Rita), Leonardo Cortez (Fernando) e Luciano Chirolli (Francisco) encenando o convívio familiar numa casa de classe baixa, onde toda ação acontece.

Maria Rita e Francisco estão comemorando 20 anos de casamento e planejam um jantar especial. A coisa sai do controle quando o marido volta do trabalho, na companhia do patrão que está completamente bêbado e transtornado pelo iminente divórcio. A noite romântica vai pro beleléu, revelando um festival de conflitos e verdades reveladas, num perigoso jogo de interesses.

As crises existenciais de personagens oprimidos pelo estilo de vida e frustrações por sonhos não realizados potencializam o embate, escancarando desejos, questionamentos, angústias e evidentes derrotas daqueles, que ironicamente, se consideram vencedores.

Pedro Granato entende “Os Vencedores” como um espelho da sociedade retratando o discurso da prosperidade nas periferias, o complexo de vira-lata e o servilismo implícito na formação nacional por trás da máscara da cordialidade. “Vamos trazer músicas, roupas e comentários que estão hoje em conflito em nossa sociedade para o palco como forma de refletir de forma quente sobre nossos tempos. A trilha sonora de Dani Nega vai trazer músicas que tocam na casa das pessoas, mas nunca tocam em um espaço cultural ‘prestigiado’ por conta de nossos elitismos disfarçados”, afirma Granato.

“Os Vencedores” fica em cartaz na zona sul da capital até 14 de dezembro. Confira abaixo.

SERVIÇO

Os Vencedores – Estreia dia 31 de outubro

Temporada: 31 de outubro a 14 de dezembro de 2025. Sextas e sábados às 20h; domingos e feriados às 18h. Ingressos: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)/ R$ 18,00 (credencial plena)

Sessão com intérprete de Libras 21 de novembro

Duração: 90 minutos

Classificação: 16 anos

SESC IPIRANGA – Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Funcionamento: Terça a sexta, das 7h às 21h30; aos sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h30

Informações: (11) 3340-2035

Vendas pelo site sescsp.org.br/ipiranga no aplicativo Credencial SescSP e nas unidades do Sesc

