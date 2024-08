95 Anos da Música Sertaneja: Uma Jornada de Tradição e Evolução

Leia o artigo completo em:

A música sertaneja é um dos gêneros mais populares do Brasil, celebra 95 anos de história rica e diversificada. Vamos explorar suas origens, evolução e principais características dessa arte cultural, desse mundo cheio de saudade.

Onde e Quando Começou

A música sertaneja tem suas raízes no início do século XX, mais precisamente em 1929, quando Cornélio Pires, um pesquisador, compositor e humorista, decidiu registrar e divulgar a música caipira. Ele lançou o primeiro disco de música sertaneja, “Jorginho do Sertão”, interpretado pela dupla Mariano & Caçula.

Onde

A música sertaneja surgiu nas zonas rurais do interior de São Paulo, especialmente ao longo do rio Tietê. Com o tempo, ela se espalhou para outras regiões do Brasil, como Minas Gerais, Goiás, Paraná e Mato Grosso.

Principais Características

Instrumentação:

A música sertaneja tradicionalmente utiliza instrumentos como a viola caipira, o violão e a sanfona. Esses instrumentos são fundamentais para o som característico do gênero.

Temática:

As letras das músicas sertanejas frequentemente abordam temas relacionados à vida no campo, amor, saudade e a simplicidade da vida rural. A música sertaneja raiz é conhecida por suas letras poéticas e melancólicas.

Evolução:

Sertanejo Raiz: Caracterizado por duplas caipiras que cantavam sobre a vida no campo, com melodias simples e harmonias vocais.

Sertanejo Romântico: Surgiu nos anos 1980, incorporando influências do pop e do rock, com letras mais voltadas para o amor e relacionamentos.

Sertanejo Universitário: Popularizado nos anos 2000, é uma versão mais moderna e comercial do gênero, com influências de outros estilos musicais e letras que falam sobre festas e vida urbana.

Cultura e Socialização:

A música sertaneja é mais do que um gênero musical; é uma parte importante da cultura brasileira. Em muitas regiões, ela é tocada em festas, celebrações e reuniões familiares, sendo um símbolo de identidade e tradição.

Detalhes Adicionais

Influência Global: A música sertaneja tem ganhado popularidade fora do Brasil, com artistas brasileiros fazendo turnês internacionais e colaborando com músicos de outros países.

Novas Gerações: O gênero continua a evoluir, com novas gerações de artistas trazendo inovação e mantendo a música sertaneja relevante para o público jovem.

A música sertaneja é um testemunho da rica diversidade cultural do Brasil, refletindo as mudanças sociais e culturais ao longo dos anos. Com 95 anos de história, ela continua a cativar e emocionar pessoas de todas as idades.

