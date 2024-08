O Narguilé: História, Modelos, Legislação e Malefícios à Saúde

Com base no https://todepa.com.br/o-narguile-historia-modelos-legislacao-e-maleficios-a-saude/ , entenda tudo sobre o Narguile:



O narguilé, também conhecido como shisha ou hookah, é um dispositivo utilizado para fumar tabaco aromatizado, que é filtrado por água antes de ser inalado. Sua popularidade cresceu exponencialmente nas últimas décadas, mas suas raízes remontam a séculos atrás, em regiões que vão do Oriente Médio ao subcontinente indiano.

O narguilé tem uma longa história que transcende fronteiras culturais e geográficas. Desde suas origens na Índia até sua popularidade global, o narguilé é uma representação da socialização, da tradição e da cultura. No entanto, é crucial abordar seu uso com responsabilidade, considerando os impactos à saúde e as regulamentações locais. A apreciação do narguilé vai além de simplesmente fumar; trata-se de uma experiência cultural que continua a evoluir e a cativar pessoas ao redor do mundo, mas que deve ser consumida com a consciência dos riscos que traz à saúde

Origem e História

A Popularização Global

Modelos e Estruturas do Narguilé

Os modelos de narguilé nas várias partes: