Torta de leite ninho com uva: cremosa, gelada e irresistível do primeiro ao último pedaço

Cremosa por dentro, refrescante por fora e com sabor que lembra sobremesa de confeitaria.
Gelada, cremosa e com aquele contraste que surpreende logo na primeira colher. A torta de Leite Ninho com uva virou queridinha porque une doçura suave, frescor e uma textura que derrete na boca.
É daquelas sobremesas que somem rápido da mesa e ainda rendem elogios espontâneos.
Ingredientes
Montagem
- 1 xícara (chá) de uvas verdes sem sementes, cortadas ao meio
- 1 colher (sopa) de Leite em pó instantâneo
Creme
- 2 xícaras (chá) de água
- 2 gemas
- 2 xícaras (chá) de Leite em pó instantâneo
- 2 colheres (sopa) de amido de milho
- meia xícara (chá) de açúcar demerara
- 1 caixinha de creme de leite (ingrediente opcional para deixar o creme ainda mais aveludado)
Massa
- 1 pacote de bolachas maisena triturado
- meia xícara (chá) de água
Modo de preparo
Massa
- Triture as bolachas no liquidificador ou processador de alimentos.
- Em uma tigela, coloque as bolachas trituradas.
- Vá adicionando a água aos poucos, misturando até obter uma massa úmida, uniforme e fácil de modelar.
- Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível (20 cm), pressionando bem para ficar firme.
- Leve ao forno médio-alto (200 °C), preaquecido, por cerca de 10 minutos, apenas para estruturar.
- Retire e reserve.
Creme
- Em uma panela ainda fora do fogo, misture a água, as gemas, o leite em pó, o amido e o açúcar até dissolver tudo completamente.
- Leve ao fogo médio, mexendo sem parar, até o creme engrossar e ganhar textura lisa e brilhante.
- Desligue o fogo e, se optar por um creme mais sedoso, incorpore o creme de leite delicadamente.
Torta
- Despeje o creme ainda quente sobre a base já assada, espalhando para nivelar.
- Distribua as uvas por cima, pressionando levemente para que fiquem parcialmente envolvidas pelo creme.
- Finalize polvilhando o leite em pó por toda a superfície.
Geladeira e finalização
- Leve à geladeira por pelo menos 2 horas, até ficar bem firme e gelada.
- Sirva diretamente da geladeira para manter a cremosidade perfeita.
Informações adicionais
Dica de ouro:
Passe as uvas rapidamente em papel-toalha antes de usar.
Isso evita que soltem água na torta e garante um creme mais estável e bonito no corte.
A torta de uva chama atenção logo no primeiro olhar. O brilho da fruta, o contraste com o creme e a sensação de frescor criam uma expectativa diferente das sobremesas tradicionais. Ela não promete exagero. Promete equilíbrio, e cumpre.
Esse é um dos grandes segredos do seu sucesso.
O equilíbrio que conquista
Enquanto muitos doces apostam na intensidade, a torta de uva se destaca pela harmonia. A acidez suave da fruta equilibra cremes mais doces, deixando a sobremesa leve e fácil de repetir. Não cansa o paladar e agrada diferentes perfis à mesa.
Por isso, aparece com frequência em:
- almoços de família
- datas comemorativas
- ocasiões em que a sobremesa precisa impressionar sem pesar
Uma fruta com história
A uva acompanha a humanidade há milênios e sempre esteve ligada a celebrações, colheitas e encontros. Esse simbolismo permanece, mesmo de forma sutil, quando a fruta aparece em sobremesas. Quem se interessa por esse lado cultural pode entender melhor essa trajetória neste conteúdo sobre a uva como fruta milenar que une sabor, saúde e tradição.
Tradição que se renova
Com o tempo, a torta de uva deixou versões pesadas e ganhou preparos mais leves, com fruta fresca e cremes suaves. Essa evolução acompanha o gosto atual por sobremesas mais equilibradas, bonitas e agradáveis até a última colher.
Não por acaso, a uva também é protagonista de festas tradicionais que reforçam sua importância cultural e gastronômica. Um exemplo é a Festa da Uva de Jundiaí, que celebra a fruta e inspira receitas que atravessam gerações.
