Torta de leite ninho com uva: cremosa, gelada e irresistível do primeiro ao último pedaço

Fatia De Torta De Uva Com Creme De Leite Ninho, Base Crocante E Uvas Verdes Frescas Polvilhadas, Servida Em Prato Branco Sobre Toalha Vermelha.
Valentina de Lucca

Cremosa por dentro, refrescante por fora e com sabor que lembra sobremesa de confeitaria.

Gelada, cremosa e com aquele contraste que surpreende logo na primeira colher. A torta de Leite Ninho com uva virou queridinha porque une doçura suave, frescor e uma textura que derrete na boca.

É daquelas sobremesas que somem rápido da mesa e ainda rendem elogios espontâneos.

Ingredientes

Montagem

  • 1 xícara (chá) de uvas verdes sem sementes, cortadas ao meio
  • 1 colher (sopa) de Leite em pó instantâneo

Creme

  • 2 xícaras (chá) de água
  • 2 gemas
  • 2 xícaras (chá) de Leite em pó instantâneo
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho
  • meia xícara (chá) de açúcar demerara
  • 1 caixinha de creme de leite (ingrediente opcional para deixar o creme ainda mais aveludado)

Massa

  • 1 pacote de bolachas maisena triturado
  • meia xícara (chá) de água

Modo de preparo

Massa

  1. Triture as bolachas no liquidificador ou processador de alimentos.
  2. Em uma tigela, coloque as bolachas trituradas.
  3. Vá adicionando a água aos poucos, misturando até obter uma massa úmida, uniforme e fácil de modelar.
  4. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível (20 cm), pressionando bem para ficar firme.
  5. Leve ao forno médio-alto (200 °C), preaquecido, por cerca de 10 minutos, apenas para estruturar.
  6. Retire e reserve.

Creme

  1. Em uma panela ainda fora do fogo, misture a água, as gemas, o leite em pó, o amido e o açúcar até dissolver tudo completamente.
  2. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar, até o creme engrossar e ganhar textura lisa e brilhante.
  3. Desligue o fogo e, se optar por um creme mais sedoso, incorpore o creme de leite delicadamente.

Torta

  1. Despeje o creme ainda quente sobre a base já assada, espalhando para nivelar.
  2. Distribua as uvas por cima, pressionando levemente para que fiquem parcialmente envolvidas pelo creme.
  3. Finalize polvilhando o leite em pó por toda a superfície.

Geladeira e finalização

  1. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas, até ficar bem firme e gelada.
  2. Sirva diretamente da geladeira para manter a cremosidade perfeita.

Informações adicionais

Dica de ouro:
Passe as uvas rapidamente em papel-toalha antes de usar.
Isso evita que soltem água na torta e garante um creme mais estável e bonito no corte.

A torta de uva chama atenção logo no primeiro olhar. O brilho da fruta, o contraste com o creme e a sensação de frescor criam uma expectativa diferente das sobremesas tradicionais. Ela não promete exagero. Promete equilíbrio, e cumpre.

Esse é um dos grandes segredos do seu sucesso.

O equilíbrio que conquista

Enquanto muitos doces apostam na intensidade, a torta de uva se destaca pela harmonia. A acidez suave da fruta equilibra cremes mais doces, deixando a sobremesa leve e fácil de repetir. Não cansa o paladar e agrada diferentes perfis à mesa.

Por isso, aparece com frequência em:

  • almoços de família
  • datas comemorativas
  • ocasiões em que a sobremesa precisa impressionar sem pesar

Uma fruta com história

A uva acompanha a humanidade há milênios e sempre esteve ligada a celebrações, colheitas e encontros. Esse simbolismo permanece, mesmo de forma sutil, quando a fruta aparece em sobremesas. Quem se interessa por esse lado cultural pode entender melhor essa trajetória neste conteúdo sobre a uva como fruta milenar que une sabor, saúde e tradição.

Tradição que se renova

Com o tempo, a torta de uva deixou versões pesadas e ganhou preparos mais leves, com fruta fresca e cremes suaves. Essa evolução acompanha o gosto atual por sobremesas mais equilibradas, bonitas e agradáveis até a última colher.

Não por acaso, a uva também é protagonista de festas tradicionais que reforçam sua importância cultural e gastronômica. Um exemplo é a Festa da Uva de Jundiaí, que celebra a fruta e inspira receitas que atravessam gerações.

