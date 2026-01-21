Festa da Uva Jundiaí 2026 movimenta cultura, sabores e tradição até 8 de fevereiro

A 41ª edição da Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí começou em 15 de janeiro e segue até 8 de fevereiro no Parque da Uva, com programação cultural, gastronomia local, experiências interativas e grande público

Programação começou em 15 de janeiro com entrada gratuita e atrações para todas as idades

A Festa da Uva de Jundiaí 2026 teve início na quinta-feira, 15 de janeiro, no Parque Comendador Antônio Carbonari, conhecido como Parque da Uva. Em sua 41ª edição, o evento reafirma a importância histórica da viticultura para a cidade e amplia a programação com propostas mais interativas, buscando dialogar com públicos além dos frequentadores tradicionais.

A festa segue até o dia 8 de fevereiro, reunindo cultura, lazer, gastronomia e turismo em um dos eventos mais emblemáticos do interior paulista.

Programação distribuída ao longo de quatro fins de semana

Horários e dinâmica do evento

A Festa da Uva acontece em diferentes dias da semana, com horários variados para facilitar o acesso do público:

sextas-feiras no período da noite

sábados durante todo o dia

domingos até o início da noite

A agenda inclui apresentações musicais, grupos folclóricos, cortejos, atividades culturais e espaços temáticos que reforçam a identidade italiana e rural de Jundiaí.

Experiências imersivas e valorização da tradição

Cultura, memória e participação do público

Um dos destaques da edição de 2026 é a ampliação de experiências que aproximam o visitante da história local. Espaços interativos, apresentações encenadas e atividades sensoriais permitem contato direto com costumes ligados à colheita da uva e à formação cultural da cidade.

A presença da corte da uva, com rainha e princesas, reforça o simbolismo do evento e ajuda a manter viva uma tradição que atravessa gerações.

Gastronomia e produção local em evidência

A uva Niagara rosada, símbolo de Jundiaí, segue como protagonista. Além das frutas in natura, o público encontra vinhos, sucos, doces, pratos típicos e produtos artesanais desenvolvidos por produtores locais e regionais.

Nesta edição, a festa amplia o diálogo entre tradição e inovação, com receitas contemporâneas e bebidas especiais inspiradas na uva, fortalecendo a economia criativa e o turismo gastronômico.

Comparativo com edições anteriores

A Festa da Uva 2026 apresenta crescimento na diversidade de atrações e no uso de espaços interativos quando comparada a edições passadas. O aumento do público já nos primeiros dias indica maior alcance e consolida o evento como um dos principais festivais culturais do estado de São Paulo no início do ano.

Além disso, a organização investiu em melhorias de acesso, logística e serviços ao visitante, buscando tornar a experiência mais fluida e acolhedora.

Impacto cultural e turístico para Jundiaí

Mais do que uma festa popular, o evento funciona como vitrine da identidade jundiaiense. Ele movimenta a economia local, estimula o turismo regional e fortalece a ligação entre cidade, campo e tradição, mantendo viva uma história que começou muito antes da urbanização moderna do município.