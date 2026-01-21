CIC Jundiaí abre 110 vagas de emprego em seleções presenciais nos dias 21 e 22 de janeiro

Avatar photo

Publicado por: Valentina de Lucca

Publicado: 21/01/2026, s 09:30

Atualizado: 21/01/2026, às 14:24

Rnews Cidades
Seleções com Seara e Total Express oferecem contratação imediata para moradores de Jundiaí e cidades da região

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) de Jundiaí promove, nos dias 21 e 22 de janeiro, dois processos seletivos presenciais que somam 110 vagas de emprego com possibilidade de contratação imediata, em parceria com empresas dos setores de alimentos e logística, atendendo moradores da cidade e da região.

As seleções ocorrem em formato presencial e concentrado em dois dias, modelo utilizado em ações de empregabilidade para agilizar a triagem de candidatos e o encaminhamento para as etapas seguintes do processo.

Datas, horários e local das seleções

As entrevistas acontecem na unidade do CIC em Jundiaí, no bairro Cecap.

  • 21 de janeiro: seleção da Seara, às 14h
  • 22 de janeiro: seleção da Total Express, das 9h às 15h
  • Endereço: Rua Alceu de Toledo Pontes, 200, Cecap, Jundiaí

Vagas oferecidas pela Seara

A seleção da Seara disponibiliza 10 vagas para o cargo de atendente de loja.

Requisitos informados

  • Ensino fundamental completo
  • Idade entre 18 e 55 anos
  • Experiência comprovada em varejo ou atendimento ao público

Público atendido

Podem participar moradores de Jundiaí, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista.

Vagas oferecidas pela Total Express

A Total Express concentra a maior parte das oportunidades, com 100 vagas para o cargo de auxiliar de operações.

Perfil da vaga

  • Não exige experiência
  • Ensino fundamental completo
  • Idade mínima de 18 anos

Público atendido

As vagas são destinadas a moradores de Jundiaí, Francisco Morato, Caieiras e Franco da Rocha.

Em ações anteriores de recrutamento para a empresa, o regime divulgado inclui escala 6×1 com turnos, padrão comum em operações logísticas.

Documentos obrigatórios para participação

Os candidatos devem comparecer ao local com a documentação completa:

  • Currículo atualizado
  • RG
  • CPF
  • Título de eleitor
  • Carteira de trabalho

A apresentação de todos os documentos é necessária para a participação nas entrevistas presenciais.

Diferenças entre as seleções

As duas empresas apresentam perfis distintos de contratação.

  • Seara: número menor de vagas, exigência de experiência e atuação voltada ao atendimento ao público
  • Total Express: grande volume de vagas, sem exigência de experiência, com foco em atividades operacionais e logísticas

Esse cenário permite que o candidato avalie qual processo se adequa melhor ao seu perfil profissional.

Região concentra oportunidades no setor logístico e de serviços

A região que abrange Jundiaí, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e cidades próximas concentra polos logísticos, industriais e de serviços. Por esse motivo, há oferta frequente de vagas formais, especialmente nos setores de logística, varejo, alimentos e distribuição.

Esse movimento favorece tanto quem busca o primeiro emprego quanto profissionais em processo de recolocação no mercado de trabalho.

Rnews Cidades
Valentina de Lucca

Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão.

Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

