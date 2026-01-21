CIC Jundiaí abre 110 vagas de emprego em seleções presenciais nos dias 21 e 22 de janeiro

Seleções com Seara e Total Express oferecem contratação imediata para moradores de Jundiaí e cidades da região
O Centro de Integração da Cidadania (CIC) de Jundiaí promove, nos dias 21 e 22 de janeiro, dois processos seletivos presenciais que somam 110 vagas de emprego com possibilidade de contratação imediata, em parceria com empresas dos setores de alimentos e logística, atendendo moradores da cidade e da região.
As seleções ocorrem em formato presencial e concentrado em dois dias, modelo utilizado em ações de empregabilidade para agilizar a triagem de candidatos e o encaminhamento para as etapas seguintes do processo.
Datas, horários e local das seleções
As entrevistas acontecem na unidade do CIC em Jundiaí, no bairro Cecap.
- 21 de janeiro: seleção da Seara, às 14h
- 22 de janeiro: seleção da Total Express, das 9h às 15h
- Endereço: Rua Alceu de Toledo Pontes, 200, Cecap, Jundiaí
Vagas oferecidas pela Seara
A seleção da Seara disponibiliza 10 vagas para o cargo de atendente de loja.
Requisitos informados
- Ensino fundamental completo
- Idade entre 18 e 55 anos
- Experiência comprovada em varejo ou atendimento ao público
Público atendido
Podem participar moradores de Jundiaí, Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista.
Vagas oferecidas pela Total Express
A Total Express concentra a maior parte das oportunidades, com 100 vagas para o cargo de auxiliar de operações.
Perfil da vaga
- Não exige experiência
- Ensino fundamental completo
- Idade mínima de 18 anos
Público atendido
As vagas são destinadas a moradores de Jundiaí, Francisco Morato, Caieiras e Franco da Rocha.
Em ações anteriores de recrutamento para a empresa, o regime divulgado inclui escala 6×1 com turnos, padrão comum em operações logísticas.
Documentos obrigatórios para participação
Os candidatos devem comparecer ao local com a documentação completa:
- Currículo atualizado
- RG
- CPF
- Título de eleitor
- Carteira de trabalho
A apresentação de todos os documentos é necessária para a participação nas entrevistas presenciais.
Diferenças entre as seleções
As duas empresas apresentam perfis distintos de contratação.
- Seara: número menor de vagas, exigência de experiência e atuação voltada ao atendimento ao público
- Total Express: grande volume de vagas, sem exigência de experiência, com foco em atividades operacionais e logísticas
Esse cenário permite que o candidato avalie qual processo se adequa melhor ao seu perfil profissional.
Região concentra oportunidades no setor logístico e de serviços
A região que abrange Jundiaí, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e cidades próximas concentra polos logísticos, industriais e de serviços. Por esse motivo, há oferta frequente de vagas formais, especialmente nos setores de logística, varejo, alimentos e distribuição.
Esse movimento favorece tanto quem busca o primeiro emprego quanto profissionais em processo de recolocação no mercado de trabalho.