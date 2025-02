SP: rodízio é suspenso durante carnaval e Quarta-feira de Cinzas

Restrições para circulação de veículos serão retomadas no dia 3

O rodízio municipal de veículos na capital paulista será suspenso durante o carnaval e a Quarta-feira de Cinzas (2). As restrições à circulação de veículos no centro expandido da cidade serão retomadas na quinta-feira. Essa pausa temporária no rodízio visa facilitar a mobilidade dos cidadãos e visitantes que participarão das festividades e eventos durante o feriado prolongado.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a previsão feita com as concessionárias que administram as rodovias que saem de São Paulo é que cerca de dois milhões de veículos trafeguem nos sentidos do litoral e do interior entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março. Esse aumento no fluxo de veículos é comum durante feriados prolongados, especialmente durante o carnaval, quando muitas famílias aproveitam para viajar e aproveitar o descanso.

As restrições do rodízio valem para os horários das 7h às 10h e das 17h às 20h. A cada dia da semana, a interdição atinge os veículos com dois finais de placa diferentes: 1 e 2 às segundas-feiras; 3 e 4 às terças-feiras; 5 e 6 às quartas-feiras; 7 e 8 às quintas-feiras; 0 e 9 às sextas-feiras. Essa medida tem como objetivo reduzir o trânsito e melhorar a circulação de veículos na cidade.

Além do carnaval, outros períodos festivos também impactam o trânsito em São Paulo, como o Natal, o Ano Novo e feriados prolongados como a Semana Santa e o Dia da Independência. Nesses períodos, a CET frequentemente suspende o rodízio de veículos para facilitar o deslocamento dos moradores e visitantes. Em 2023, por exemplo, o rodízio foi suspenso durante o feriado de Corpus Christi, resultando em um aumento significativo no fluxo de veículos nas principais rodovias que ligam a capital ao interior e ao litoral.

Durante esses períodos, a CET intensifica a fiscalização e o monitoramento do trânsito para garantir a segurança e a fluidez nas vias. A colaboração dos motoristas também é fundamental, pois respeitar as normas de trânsito e dirigir com atenção ajudam a evitar acidentes e congestionamentos. A comunicação eficaz entre a CET e a população, por meio de alertas e informações atualizadas, contribui para uma melhor organização do trânsito durante os feriados.

A suspensão temporária do rodízio de veículos durante o carnaval é uma tradição que visa não apenas melhorar a mobilidade urbana, mas também incentivar a participação da população nos eventos culturais e festivos. O carnaval de São Paulo é conhecido por seus desfiles de escolas de samba, blocos de rua e inúmeras atividades que atraem milhares de pessoas. Ao suspender o rodízio, a cidade busca proporcionar uma experiência mais agradável e acessível para todos.

Por outro lado, é importante lembrar que a retomada do rodízio após o feriado é essencial para manter o trânsito organizado e evitar congestionamentos excessivos. A partir da quinta-feira, os motoristas devem voltar a respeitar as restrições de circulação conforme o final das placas de seus veículos. A CET continuará a monitorar o trânsito e a implementar medidas para garantir a fluidez nas vias.

A suspensão do rodízio durante o carnaval não é exclusiva de São Paulo. Outras grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, também adotam medidas semelhantes para facilitar a mobilidade durante os períodos festivos. Cada cidade adapta suas políticas de trânsito de acordo com suas necessidades e características específicas.

Em resumo, a suspensão do rodízio municipal de veículos na capital paulista durante o carnaval e a Quarta-feira de Cinzas é uma medida importante para facilitar a mobilidade urbana e permitir que a população aproveite as festividades com mais tranquilidade. No entanto, é fundamental que os motoristas estejam cientes das datas de retomada das restrições e continuem a respeitar as normas de trânsito para garantir a segurança e a eficiência no deslocamento pelas vias da cidade.

Para mais informações sobre o rodízio de veículos e outras medidas de trânsito, os motoristas podem acessar o site da CET e acompanhar as atualizações e alertas. A colaboração de todos é essencial para manter o trânsito organizado e seguro durante os períodos festivos e ao longo do ano.

Com informações da Agência Brasil