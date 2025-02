Justiça do Trabalho de São Paulo realiza grande leilão de aproximadamente 200 lotes com imóveis, veículos e diversos com oportunidades na Grande São Paulo

São Paulo, fevereiro de 2025 – O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP realiza nos dias 25 e 27 de março, a partir das 10h, um grande leilão, incluindo apartamentos, casas, terrenos, imóveis comerciais, veículos, equipamentos e materiais diversos, na região da Grande São Paulo. As cidades de Guarulhos, Osasco, Itapecerica da Serra e Suzano têm oportunidades disponíveis.

Os lances podem ser a vista ou parcelados conforme o edital, os descontos podem chegar até 80% da avaliação dependendo do lote. Entre as oportunidades estão:

2 Galpões Industriais em Guarulhos com a área de 2.260,00 m² no bairro Quatro Cantos, avaliados em R$ 4.500.000,00 e com lance inicial de R$ 1.800.000,00

Galpão Industrial em Guarulhos de 500 m² com até 50% de desconto avaliado em R$ 2.500.000,00 e com lance inicial de R$ 1.250.000,00.

Casa em Osasco com 506 m² de área construída com até 50% de desconto avaliada em R$ 2.760.000,00 e com lance inicial de R$ 1.104.000,00

O Leilão será conduzido pela leiloeira oficial Cristiane Borguetti Moraes Lopes, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado de leilões judiciais.

Segundo Cristiane, o grande atrativo desses lotes está exatamente no valor final que o comprador pode conseguir pelos bens relacionados. “Esse tipo de leilão é uma oportunidade única de negócio para investidores e compradores individuais, pessoas física e jurídica. Além disso, o próprio setor responsável do TRT2 acompanhará o leilão online, assegurando lisura, eficiência e transparência a todo o processo. Esse pregão específico proporcionará muitas possibilidades de bons negócios”. Cristiane destaca alguns imóveis bem atrativos na lista que estará em oferta, lembrando a possibilidade de parcelamento, conforme orientações gerais do Leilão.

Para participar, os interessados devem fazer o cadastro no site da LANCE JÁ LEILÕES (www.lanceja.com.br) e solicitar a habilitação do leilão com a antecedência de até 48 horas para fazer ofertas nos lotes. No site também estão os editais completos e informações dos bens. Todos os bens listados estão disponíveis para visitação mediante agendamento prévio.

As oportunidades disponíveis no dia 25 podem ser conferidas neste endereço: http://www.lanceja.com.br/leiloes/2193-654-hasta-publica-unificada-das-varas-do-trabalho-de-sao-paulo

E as do dia 27, aqui: http://www.lanceja.com.br/leiloes/2194-655-hasta-publica-unificada-das-varas-do-trabalho-de-sao-paulo

Para mais informações os interessados poderão entrar em contato pelo telefone (11) 4426-5064 / (11) 2988-6929 ou pelo site www.lanceja.com.br

Sobre a LANCE JÁ LEILÕES

Fundada em 2008, a Lance Já é uma organização especializada na recolocação de bens móveis e imóveis no mercado, atuando por meio de venda direta e leilões. Os serviços incluem completa assessoria, consultoria, avaliação de bens e gerenciamento de todo processo de venda.

Informações para a Imprensa e alinhamento para entrevistas:

Ana Paula Prado – Diretora de Atendimento de Ana Paula, Prado Comunicação Estratégica – (+55 11) 99 233 25 47 – prado.ana.paula@gmail.com

Andrezza de Oliveira – Consultora de Comunicação Freelance – (+ 55 11) 99 599-2286

andrezzaq@yahoo.com.br