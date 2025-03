Rio Juquery: descubra quando a obra de desassoreamento será concluída

A Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, iniciou o desassoreamento de um trecho do Rio Juquery. A ação foi anunciada em janeiro pelo Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante a inauguração do piscinão em Franco da Rocha. A intervenção tem como objetivo reduzir os impactos das enchentes na região e melhorar o fluxo do rio.

Esse trabalho essencial vai remover a sujeira e o excesso de terra do fundo e das margens do rio, ajudando a aumentar seu nível e reduzindo os alagamentos que tanto impactam a cidade. Trata-se de mais uma importante ação preventiva que visa minimizar as enchentes, especialmente na entrada e saída de Caieiras.