Resultado da Lotofácil 3656: veja os números sorteados e prêmio atualizado

Sorteio da Lotofácil aconteceu nesta quarta com prêmio de R$ 2 milhões. Veja os números.

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Publicado por: Celio Ricardo

Publicado: 08/04/2026, às 21:18

Atualizado: 09/04/2026, s 07:36

Resultado da Lotofácil 3656 com prêmio estimado de R$ 2 milhões em destaque sobre fundo roxo com moedas douradas

A Lotofácil 3656 teve seu resultado confirmado na noite desta quarta-feira (8), em sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O concurso mantém o ritmo intenso da modalidade, com sorteios frequentes e alta participação, reforçando a Lotofácil como uma das loterias mais acessíveis e populares do Brasil. O prêmio estimado desta edição foi de R$ 2.000.000,00.

Resultado da Lotofácil

Concurso: 3656
Data: 08/04/2026

Números sorteados: 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25.

Premiação

  • 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 484.041,90
  • 14 acertos: 177 apostas ganhadoras, R$ 2.293,62
  • 13 acertos: 6907 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 87766 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 504250 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Resultado Anterior da Lotofácil

Você pode conferir abaixo o resultado do concurso anterior:

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Concurso: 3655
Data: 07/04/2026

Números sorteados: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.767.336,68
  • 14 acertos: 324 apostas ganhadoras, R$ 2.254,07
  • 13 acertos: 11317 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 142842 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 828673 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio acontece já nesta quinta-feira (09), mantendo o calendário frequente da modalidade.

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Estimativa de prêmio: R$ 2.000.000,00

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👉 Veja todos os resultados da Lotofácil

O que o prêmio da Lotofácil pode render hoje

Mesmo valores na faixa de R$ 2 milhões já permitem uma reorganização financeira relevante.

Em aplicações conservadoras próximas ao CDI, esse valor pode gerar aproximadamente:

R$ 15 mil a R$ 20 mil por mês
Mais de R$ 200 mil por ano

No mercado imobiliário, surgem alternativas estratégicas:

Compra de 1 a 3 imóveis de padrão médio
Renda com aluguel residencial
Renda mensal estimada entre R$ 5 mil e R$ 12 mil

Com planejamento, o prêmio pode deixar de ser apenas um valor pontual e passar a funcionar como fonte contínua de renda.

O que é possível fazer com o prêmio da Lotofácil

Com esse valor, o ganhador pode:

  • Quitar dívidas e organizar a vida financeira
  • Investir em imóveis e gerar renda com aluguel
  • Criar uma reserva financeira de longo prazo
  • Aplicar em renda fixa com retorno mensal
  • Melhorar o padrão de vida com segurança

Como funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa.

O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis.

Os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre a partir das 20h.

A premiação contempla:

  • 15 acertos
  • 14 acertos
  • 13 acertos
  • 12 acertos
  • 11 acertos

Probabilidade de ganhar na Lotofácil

A chance de acertar os 15 números com uma aposta simples é de aproximadamente:

  • 1 em 3.268.760

Essa é uma das melhores probabilidades entre as loterias, o que explica o alto volume de apostas.

Veja também outros resultados das Loterias Caixa

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Os sorteios da Lotofácil acontecem quase todos os dias, e cada novo concurso traz novas combinações e oportunidades.

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