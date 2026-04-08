Resultado da Lotofácil 3656: veja os números sorteados e prêmio atualizado

A Lotofácil 3656 teve seu resultado confirmado na noite desta quarta-feira (8), em sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O concurso mantém o ritmo intenso da modalidade, com sorteios frequentes e alta participação, reforçando a Lotofácil como uma das loterias mais acessíveis e populares do Brasil. O prêmio estimado desta edição foi de R$ 2.000.000,00.
Resultado da Lotofácil
Concurso: 3656
Data: 08/04/2026
Números sorteados: 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25.
Premiação
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 484.041,90
- 14 acertos: 177 apostas ganhadoras, R$ 2.293,62
- 13 acertos: 6907 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 87766 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 504250 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Resultado Anterior da Lotofácil
Você pode conferir abaixo o resultado do concurso anterior:
Concurso: 3655
Data: 07/04/2026
Números sorteados: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.767.336,68
- 14 acertos: 324 apostas ganhadoras, R$ 2.254,07
- 13 acertos: 11317 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 142842 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 828673 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Próximo concurso da Lotofácil
O próximo sorteio acontece já nesta quinta-feira (09), mantendo o calendário frequente da modalidade.
Veja mais da Lotofácil
Veja os números sorteados, valores das premiações e resultados atualizados de todos os concursos da Lotofácil.
Estimativa de prêmio: R$ 2.000.000,00
Concursos recentes da Lotofácil
Concurso 3655 — 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24
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O que o prêmio da Lotofácil pode render hoje
Mesmo valores na faixa de R$ 2 milhões já permitem uma reorganização financeira relevante.
Em aplicações conservadoras próximas ao CDI, esse valor pode gerar aproximadamente:
R$ 15 mil a R$ 20 mil por mês
Mais de R$ 200 mil por ano
No mercado imobiliário, surgem alternativas estratégicas:
Compra de 1 a 3 imóveis de padrão médio
Renda com aluguel residencial
Renda mensal estimada entre R$ 5 mil e R$ 12 mil
Com planejamento, o prêmio pode deixar de ser apenas um valor pontual e passar a funcionar como fonte contínua de renda.
O que é possível fazer com o prêmio da Lotofácil
Com esse valor, o ganhador pode:
- Quitar dívidas e organizar a vida financeira
- Investir em imóveis e gerar renda com aluguel
- Criar uma reserva financeira de longo prazo
- Aplicar em renda fixa com retorno mensal
- Melhorar o padrão de vida com segurança
Como funciona a Lotofácil
A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa.
O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis.
Os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre a partir das 20h.
A premiação contempla:
- 15 acertos
- 14 acertos
- 13 acertos
- 12 acertos
- 11 acertos
Probabilidade de ganhar na Lotofácil
A chance de acertar os 15 números com uma aposta simples é de aproximadamente:
- 1 em 3.268.760
Essa é uma das melhores probabilidades entre as loterias, o que explica o alto volume de apostas.
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Acompanhe os resultados atualizados
Os sorteios da Lotofácil acontecem quase todos os dias, e cada novo concurso traz novas combinações e oportunidades.
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