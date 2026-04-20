Resultado da Mega-Sena hoje: veja as dezenas sorteadas do concurso 2998

O resultado da Mega-Sena 2998 foi divulgado com as dezenas sorteadas no concurso realizado em 18/04/2026. O prêmio principal não teve ganhadores, e o valor acumulou para o próximo sorteio.
Nas demais faixas, apostas com cinco e quatro acertos receberam valores definidos conforme a quantidade de vencedores. Esses números ajudam a entender como o prêmio foi distribuído e como evolui para os próximos concursos.
Resultado da Mega-Sena 2998
Concurso: 2998
Data: 18/04/2026
Números sorteados: 15 – 18 – 28 – 31 – 52 – 58.
Premiação: Estimativa de prêmio do concurso 2998 R$ 60.000.000,00
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 55.256,40
4 acertos: 3.695 apostas ganhadoras, R$ 1.183,20
Confira outros concursos recentes da Mega-Sena com dezenas sorteadas:
- Concurso 2997 — 14 – 20 – 32 – 37 – 39 – 42
- Concurso 2996 — 07 – 09 – 27 – 38 – 49 – 52
- Concurso 2995 — 8 – 29 – 42 – 49 – 50 – 58
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O que R$ 52 milhões da Mega-Sena podem representar em imóveis e SUVs
Com um prêmio nessa faixa, o valor permite estruturar não apenas patrimônio imobiliário, mas também ativos de alto valor ligados à mobilidade e geração de renda, como SUVs amplamente demandados no mercado brasileiro.
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Veja os números sorteados, prêmios acumulados e informações atualizadas dos concursos da Mega-Sena.
Em aplicações conservadoras próximas ao CDI, o rendimento mensal pode ultrapassar:
- R$ 520 mil por mês
- Mais de R$ 6,2 milhões ao ano
No mercado imobiliário, o potencial se amplia ao transformar o valor em ativos físicos com geração de renda:
- Entre 80 e 160 imóveis residenciais de padrão médio
- Possibilidade de diversificação entre apartamentos, casas e locação urbana e por temporada
- Renda mensal estimada entre R$ 230 mil e R$ 370 mil com aluguéis
Além disso, parte do valor pode ser direcionada para aquisição estratégica de veículos com alta liquidez e demanda, como SUVs compactos. Modelos como o Volkswagen T-Cross são frequentemente utilizados em frotas, locação e aplicativos, criando uma segunda fonte de renda com forte giro de mercado.
Com R$ 52 milhões, seria possível estruturar uma frota com dezenas de SUVs, combinando uso em locação diária, contratos corporativos ou até operações voltadas para mobilidade urbana e turismo. Esse tipo de ativo, quando bem gerido, pode gerar fluxo de caixa complementar relevante, além de facilitar revenda pela alta procura.
Com planejamento estruturado, o montante deixa de ser apenas um prêmio e passa a funcionar como base para uma estrutura financeira capaz de gerar renda contínua e crescimento patrimonial ao longo do tempo.
O que é possível fazer com o prêmio da Mega-Sena
Com parte do valor do prêmio o impacto financeiro vai muito além do consumo imediato. Enquanto muita gente acha que está segura, o valor vai sendo corroído em silêncio, você pode ter R$ 1 milhão e ainda assim perder dinheiro todo mês sem perceber.
Veja algumas possibilidades de investimento:
- Comprar imóveis à vista e gerar renda com aluguel
- Montar uma carteira de investimentos diversificada
- Garantir segurança financeira para toda a família
- Criar fontes de renda passiva de longo prazo
- Planejar aposentadoria antecipada com maior tranquilidade
Como funciona a Mega-Sena
A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil e é administrada pela Caixa Econômica Federal. O apostador pode escolher de 6 a 15 números entre 60 disponíveis.
Os sorteios acontecem três vezes por semana:
- Resultado da Quina hoje: concurso 7006 paga R$ 30 milhões e dezenas já saíram
- Resultado da Lotofácil agora: concurso 3666 revela as dezenas e prêmio de R$ 2 milhões entra em jogo real
- Resultado da Mega-Sena 2999 pode levar R$ 70 milhões e ainda colocaria Fiat Mobi entre as escolhas possíveis para investimento
- Terça-feira
- Quinta-feira
- Sábado
A premiação é distribuída entre quem acerta:
- 6 números (Sena)
- 5 números (Quina)
- 4 números (Quadra)
Para entender melhor o comportamento dos sorteios e como os prêmios evoluem ao longo do tempo, veja também:
- Como funcionam as Loterias Caixa e como são calculadas as probabilidades
- Aposte com segurança e evite erros comuns ao jogar
- Excluído de bolão que faturou R$ 206 milhões, idoso vence na Justiça e garante R$ 160 mil
- O motivo surpreendente que faz a Mega-Sena pagar o mesmo prêmio para várias pessoas
Probabilidade de ganhar na Mega-Sena
A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de aproximadamente:
- 1 em 50.063.860
Ao aumentar a quantidade de números apostados, as chances melhoram, mas o custo da aposta também sobe proporcionalmente.
Com o prêmio reiniciado após um ganhador no último concurso, a tendência é que o valor volte a crescer nos próximos sorteios, acompanhando um novo ciclo de acumulação.
Perguntas frequentes sobre a Mega-Sena
Que horas sai o resultado da Mega-Sena?
O sorteio acontece a partir das 21h e o resultado é divulgado logo após.
Onde assistir ao sorteio?
Os sorteios são transmitidos ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.
Até que horas posso apostar?
Horário limite (Lotéricas/Site/App): As apostas podem ser feitas até às 20h00 para Bolões Digitais (Site/App): 20h30
Como apostar online na Mega-Sena?
Pelo site oficial ou aplicativo das Loterias Caixa.
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Acompanhe os resultados atualizados
Os sorteios da Mega-Sena acontecem ao longo da semana e cada novo concurso atualiza a sequência de números e premiações da modalidade.
A consulta frequente dos resultados ajuda na conferência de apostas e na organização dos concursos dentro do histórico recente.
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