Resultado da Mega-Sena hoje: veja as dezenas sorteadas do concurso 2998

O resultado da Mega-Sena 2998 foi divulgado com as dezenas sorteadas no concurso realizado em 18/04/2026. O prêmio principal não teve ganhadores, e o valor acumulou para o próximo sorteio.

Nas demais faixas, apostas com cinco e quatro acertos receberam valores definidos conforme a quantidade de vencedores. Esses números ajudam a entender como o prêmio foi distribuído e como evolui para os próximos concursos.

Resultado da Mega-Sena 2998

Concurso: 2998

Data: 18/04/2026 Números sorteados: 15 – 18 – 28 – 31 – 52 – 58. Premiação: Estimativa de prêmio do concurso 2998 R$ 60.000.000,00 6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 55.256,40

4 acertos: 3.695 apostas ganhadoras, R$ 1.183,20

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O que R$ 52 milhões da Mega-Sena podem representar em imóveis e SUVs

Com um prêmio nessa faixa, o valor permite estruturar não apenas patrimônio imobiliário, mas também ativos de alto valor ligados à mobilidade e geração de renda, como SUVs amplamente demandados no mercado brasileiro.

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Em aplicações conservadoras próximas ao CDI, o rendimento mensal pode ultrapassar:

R$ 520 mil por mês

Mais de R$ 6,2 milhões ao ano

No mercado imobiliário, o potencial se amplia ao transformar o valor em ativos físicos com geração de renda:

Entre 80 e 160 imóveis residenciais de padrão médio

Possibilidade de diversificação entre apartamentos, casas e locação urbana e por temporada

Renda mensal estimada entre R$ 230 mil e R$ 370 mil com aluguéis

Além disso, parte do valor pode ser direcionada para aquisição estratégica de veículos com alta liquidez e demanda, como SUVs compactos. Modelos como o Volkswagen T-Cross são frequentemente utilizados em frotas, locação e aplicativos, criando uma segunda fonte de renda com forte giro de mercado.

Com R$ 52 milhões, seria possível estruturar uma frota com dezenas de SUVs, combinando uso em locação diária, contratos corporativos ou até operações voltadas para mobilidade urbana e turismo. Esse tipo de ativo, quando bem gerido, pode gerar fluxo de caixa complementar relevante, além de facilitar revenda pela alta procura.

Com planejamento estruturado, o montante deixa de ser apenas um prêmio e passa a funcionar como base para uma estrutura financeira capaz de gerar renda contínua e crescimento patrimonial ao longo do tempo.

O que é possível fazer com o prêmio da Mega-Sena

Com parte do valor do prêmio o impacto financeiro vai muito além do consumo imediato. Enquanto muita gente acha que está segura, o valor vai sendo corroído em silêncio, você pode ter R$ 1 milhão e ainda assim perder dinheiro todo mês sem perceber.

Veja algumas possibilidades de investimento:

Comprar imóveis à vista e gerar renda com aluguel

Montar uma carteira de investimentos diversificada

Garantir segurança financeira para toda a família

Criar fontes de renda passiva de longo prazo

Planejar aposentadoria antecipada com maior tranquilidade

Como funciona a Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil e é administrada pela Caixa Econômica Federal. O apostador pode escolher de 6 a 15 números entre 60 disponíveis.

Os sorteios acontecem três vezes por semana:

Terça-feira

Quinta-feira

Sábado

A premiação é distribuída entre quem acerta:

6 números (Sena)

5 números (Quina)

4 números (Quadra)

Para entender melhor o comportamento dos sorteios e como os prêmios evoluem ao longo do tempo, veja também:

Probabilidade de ganhar na Mega-Sena

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de aproximadamente:

1 em 50.063.860

Ao aumentar a quantidade de números apostados, as chances melhoram, mas o custo da aposta também sobe proporcionalmente.

Com o prêmio reiniciado após um ganhador no último concurso, a tendência é que o valor volte a crescer nos próximos sorteios, acompanhando um novo ciclo de acumulação.

Perguntas frequentes sobre a Mega-Sena

Que horas sai o resultado da Mega-Sena? O sorteio acontece a partir das 21h e o resultado é divulgado logo após. Onde assistir ao sorteio? Os sorteios são transmitidos ao vivo pelos canais oficiais da Caixa. Até que horas posso apostar? Horário limite (Lotéricas/Site/App): As apostas podem ser feitas até às 20h00 para Bolões Digitais (Site/App): 20h30 Como apostar online na Mega-Sena? Pelo site oficial ou aplicativo das Loterias Caixa.

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Resultados das Loterias Caixa hoje

Acompanhe os resultados atualizados

Os sorteios da Mega-Sena acontecem ao longo da semana e cada novo concurso atualiza a sequência de números e premiações da modalidade.

A consulta frequente dos resultados ajuda na conferência de apostas e na organização dos concursos dentro do histórico recente.

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