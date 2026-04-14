Agora resultado da Lotofácil 3664: veja os números sorteados e o que acontece com o prêmio de R$ 2 milhões

Prêmio de R$ 2 milhões da Lotofácil agora coloca o foco no valor: quanto pode render por mês e quais decisões fazem diferença logo no início

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Publicado por: Celio Ricardo

Publicado: 14/04/2026, às 12:05

Atualizado: 17/04/2026, s 21:21

Volante da Lotofácil sendo preenchido com caneta, com aposta marcada e dinheiro ao fundo representando prêmio milionário

Atualizado em 17/04 às 21:20

O resultado da Lotofácil 3664 foi divulgado nesta sexta-feira, 17 de abril de 2026. Com as dezenas já conhecidas, a atenção se divide entre a conferência dos números e o destino do prêmio de R$ 2 milhões.

A partir desse ponto, o que define o impacto do sorteio é simples: se houve ganhador ou se o valor segue acumulado. Em ambos os casos, o prêmio continua relevante pelo que pode representar financeiramente já nos primeiros dias.

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Resultado da Lotofácil hoje

Concurso: 3664
Data: 17/04/2026

Números sorteados: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23

Premiação: Estimado em R$ 2.000.000,00

15 acertos: Aguardando resultado oficial
14 acertos: Aguardando resultado oficial
13 acertos: Aguardando resultado oficial
12 acertos: Aguardando resultado oficial
11 acertos: Aguardando resultado oficial

Mesmo dentro da dinâmica da Lotofácil, um prêmio na faixa de R$ 2 milhões já abre espaço para decisões que envolvem investimento, compra de bens e geração de renda. Veja quantos imóveis dá para comprar com R$ 1 milhão e quanto isso pode render por mês.

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O que o prêmio da Lotofácil pode render hoje

Um prêmio de R$ 2 milhões já permite sair do básico e entrar em decisões estruturadas que envolvem renda, patrimônio e proteção financeira.

Em aplicações conservadoras próximas ao CDI, esse valor pode gerar aproximadamente:

  • R$ 13 mil a R$ 18 mil por mês
  • Mais de R$ 200 mil por ano

Além da renda financeira, o valor abre espaço para decisões com impacto direto no patrimônio:

  • Aquisição de imóveis menores para renda, com seguro residencial e proteção do investimento
  • Compra de veículos como o Jeep Compass, com seguro automotivo completo e possibilidade de revenda
  • Uso do carro para locação ou transporte executivo, criando uma fonte de renda ativa
  • Entrada estratégica em consórcios ou financiamentos com maior poder de negociação

No setor imobiliário, o cenário também se adapta ao valor:

  • Compra de 1 a 3 imóveis de padrão médio ou econômico
  • Possibilidade de renda com aluguel
  • Renda mensal estimada entre R$ 2 mil e R$ 6 mil

Com planejamento e uso inteligente de ferramentas como seguro, crédito e diversificação, o prêmio deixa de ser apenas um valor recebido e passa a funcionar como base para geração de renda e construção de patrimônio ao longo do tempo.

Estar atento a como usar corretamente o valor do prêmio ajuda a evitar um erro comum de quem ganha dinheiro rápido e costuma perder tudo depois.

Como funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa.

O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis.

Os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre a partir das 20h.

A premiação contempla:

  • 15 acertos
  • 14 acertos
  • 13 acertos
  • 12 acertos
  • 11 acertos

Probabilidade de ganhar na Lotofácil

A chance de acertar os 15 números com uma aposta simples é de aproximadamente:

  • 1 em 3.268.760

Essa é uma das melhores probabilidades entre as loterias disponíveis, o que ajuda a explicar a popularidade da modalidade.

Perguntas frequentes sobre a Lotofácil

Que horas sai o resultado da Lotofácil hoje?

O resultado da Lotofácil de hoje geralmente é divulgado a partir das 21h, logo após o término do sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Onde ver o resultado da Lotofácil atualizado em tempo real?

O resultado da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais da Caixa, casas lotéricas e também em páginas atualizadas em tempo real na internet logo após o sorteio.

Como saber se ganhei na Lotofácil?

Para saber se ganhou na Lotofácil, é necessário comparar os números apostados com o resultado oficial. Há premiação para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A Lotofácil é a loteria mais fácil de ganhar?

A Lotofácil é considerada uma das loterias com melhores probabilidades do Brasil, especialmente em comparação com outras modalidades como Mega-Sena e Quina.

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Acompanhe os resultados atualizados

Os sorteios da Lotofácil acontecem quase todos os dias, e cada novo concurso atualiza a sequência de números e premiações.

A consulta frequente permite conferir apostas e acompanhar o histórico recente dos resultados.

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