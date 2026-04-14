Agora resultado da Lotofácil 3664: veja os números sorteados e o que acontece com o prêmio de R$ 2 milhões

Atualizado em 17/04 às 21:20

O resultado da Lotofácil 3664 foi divulgado nesta sexta-feira, 17 de abril de 2026. Com as dezenas já conhecidas, a atenção se divide entre a conferência dos números e o destino do prêmio de R$ 2 milhões.

A partir desse ponto, o que define o impacto do sorteio é simples: se houve ganhador ou se o valor segue acumulado. Em ambos os casos, o prêmio continua relevante pelo que pode representar financeiramente já nos primeiros dias.

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Resultado da Lotofácil hoje

Concurso: 3664

Data: 17/04/2026 Números sorteados: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 Premiação: Estimado em R$ 2.000.000,00 15 acertos: Aguardando resultado oficial

14 acertos: Aguardando resultado oficial

13 acertos: Aguardando resultado oficial

12 acertos: Aguardando resultado oficial

11 acertos: Aguardando resultado oficial

Mesmo dentro da dinâmica da Lotofácil, um prêmio na faixa de R$ 2 milhões já abre espaço para decisões que envolvem investimento, compra de bens e geração de renda. Veja quantos imóveis dá para comprar com R$ 1 milhão e quanto isso pode render por mês.

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O que o prêmio da Lotofácil pode render hoje

Um prêmio de R$ 2 milhões já permite sair do básico e entrar em decisões estruturadas que envolvem renda, patrimônio e proteção financeira.

Em aplicações conservadoras próximas ao CDI, esse valor pode gerar aproximadamente:

R$ 13 mil a R$ 18 mil por mês

Mais de R$ 200 mil por ano

Além da renda financeira, o valor abre espaço para decisões com impacto direto no patrimônio:

Aquisição de imóveis menores para renda, com seguro residencial e proteção do investimento

Compra de veículos como o Jeep Compass, com seguro automotivo completo e possibilidade de revenda

Uso do carro para locação ou transporte executivo, criando uma fonte de renda ativa

Entrada estratégica em consórcios ou financiamentos com maior poder de negociação

No setor imobiliário, o cenário também se adapta ao valor:

Compra de 1 a 3 imóveis de padrão médio ou econômico

Possibilidade de renda com aluguel

Renda mensal estimada entre R$ 2 mil e R$ 6 mil

Com planejamento e uso inteligente de ferramentas como seguro, crédito e diversificação, o prêmio deixa de ser apenas um valor recebido e passa a funcionar como base para geração de renda e construção de patrimônio ao longo do tempo.

Estar atento a como usar corretamente o valor do prêmio ajuda a evitar um erro comum de quem ganha dinheiro rápido e costuma perder tudo depois.

Como funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa.

O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis.

Os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre a partir das 20h.

A premiação contempla:

15 acertos

14 acertos

13 acertos

12 acertos

11 acertos

Probabilidade de ganhar na Lotofácil

A chance de acertar os 15 números com uma aposta simples é de aproximadamente:

1 em 3.268.760

Essa é uma das melhores probabilidades entre as loterias disponíveis, o que ajuda a explicar a popularidade da modalidade.

Perguntas frequentes sobre a Lotofácil

Que horas sai o resultado da Lotofácil hoje? O resultado da Lotofácil de hoje geralmente é divulgado a partir das 21h, logo após o término do sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Onde ver o resultado da Lotofácil atualizado em tempo real? O resultado da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais da Caixa, casas lotéricas e também em páginas atualizadas em tempo real na internet logo após o sorteio. Como saber se ganhei na Lotofácil? Para saber se ganhou na Lotofácil, é necessário comparar os números apostados com o resultado oficial. Há premiação para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A Lotofácil é a loteria mais fácil de ganhar? A Lotofácil é considerada uma das loterias com melhores probabilidades do Brasil, especialmente em comparação com outras modalidades como Mega-Sena e Quina.

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Acompanhe os resultados atualizados

Os sorteios da Lotofácil acontecem quase todos os dias, e cada novo concurso atualiza a sequência de números e premiações.

A consulta frequente permite conferir apostas e acompanhar o histórico recente dos resultados.

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