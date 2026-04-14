Agora resultado da Lotofácil 3664: veja os números sorteados e o que acontece com o prêmio de R$ 2 milhões

Atualizado em 17/04 às 21:20
O resultado da Lotofácil 3664 foi divulgado nesta sexta-feira, 17 de abril de 2026. Com as dezenas já conhecidas, a atenção se divide entre a conferência dos números e o destino do prêmio de R$ 2 milhões.
A partir desse ponto, o que define o impacto do sorteio é simples: se houve ganhador ou se o valor segue acumulado. Em ambos os casos, o prêmio continua relevante pelo que pode representar financeiramente já nos primeiros dias.
Resultado da Lotofácil hoje
Concurso: 3664
Data: 17/04/2026
Números sorteados: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23
Premiação: Estimado em R$ 2.000.000,00
15 acertos: Aguardando resultado oficial
14 acertos: Aguardando resultado oficial
13 acertos: Aguardando resultado oficial
12 acertos: Aguardando resultado oficial
11 acertos: Aguardando resultado oficial
Mesmo dentro da dinâmica da Lotofácil, um prêmio na faixa de R$ 2 milhões já abre espaço para decisões que envolvem investimento, compra de bens e geração de renda. Veja quantos imóveis dá para comprar com R$ 1 milhão e quanto isso pode render por mês.
Últimos resultados da Lotofácil
- Concurso 3663 — 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 12 – 14 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25
- Concurso 3662 — 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 20 – 23 – 25
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O que o prêmio da Lotofácil pode render hoje
Um prêmio de R$ 2 milhões já permite sair do básico e entrar em decisões estruturadas que envolvem renda, patrimônio e proteção financeira.
Em aplicações conservadoras próximas ao CDI, esse valor pode gerar aproximadamente:
- R$ 13 mil a R$ 18 mil por mês
- Mais de R$ 200 mil por ano
Além da renda financeira, o valor abre espaço para decisões com impacto direto no patrimônio:
- Aquisição de imóveis menores para renda, com seguro residencial e proteção do investimento
- Compra de veículos como o Jeep Compass, com seguro automotivo completo e possibilidade de revenda
- Uso do carro para locação ou transporte executivo, criando uma fonte de renda ativa
- Entrada estratégica em consórcios ou financiamentos com maior poder de negociação
No setor imobiliário, o cenário também se adapta ao valor:
- Compra de 1 a 3 imóveis de padrão médio ou econômico
- Possibilidade de renda com aluguel
- Renda mensal estimada entre R$ 2 mil e R$ 6 mil
Com planejamento e uso inteligente de ferramentas como seguro, crédito e diversificação, o prêmio deixa de ser apenas um valor recebido e passa a funcionar como base para geração de renda e construção de patrimônio ao longo do tempo.
Estar atento a como usar corretamente o valor do prêmio ajuda a evitar um erro comum de quem ganha dinheiro rápido e costuma perder tudo depois.
Como funciona a Lotofácil
A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa.
O jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis.
Os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre a partir das 20h.
A premiação contempla:
- 15 acertos
- 14 acertos
- 13 acertos
- 12 acertos
- 11 acertos
Probabilidade de ganhar na Lotofácil
A chance de acertar os 15 números com uma aposta simples é de aproximadamente:
- 1 em 3.268.760
Essa é uma das melhores probabilidades entre as loterias disponíveis, o que ajuda a explicar a popularidade da modalidade.
Perguntas frequentes sobre a Lotofácil
Que horas sai o resultado da Lotofácil hoje?
O resultado da Lotofácil de hoje geralmente é divulgado a partir das 21h, logo após o término do sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Onde ver o resultado da Lotofácil atualizado em tempo real?
O resultado da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais da Caixa, casas lotéricas e também em páginas atualizadas em tempo real na internet logo após o sorteio.
Como saber se ganhei na Lotofácil?
Para saber se ganhou na Lotofácil, é necessário comparar os números apostados com o resultado oficial. Há premiação para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
A Lotofácil é a loteria mais fácil de ganhar?
A Lotofácil é considerada uma das loterias com melhores probabilidades do Brasil, especialmente em comparação com outras modalidades como Mega-Sena e Quina.
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Acompanhe os resultados atualizados
Os sorteios da Lotofácil acontecem quase todos os dias, e cada novo concurso atualiza a sequência de números e premiações.
A consulta frequente permite conferir apostas e acompanhar o histórico recente dos resultados.
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