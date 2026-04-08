Resultado da Quina 6996 hoje (08/04/2026): veja os números sorteados e saiba se o prêmio saiu

O resultado da Quina 6996 foi confirmado na noite desta quarta-feira, 8 de abril de 2026, durante o sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As cinco dezenas sorteadas já definem se houve ganhador na faixa principal e como o prêmio foi distribuído entre os apostadores.

Resultado da Quina 6996: números sorteados e premiação

Concurso: 6996

Data: 08/04/2026 Números sorteados: 64 – 29 – 53 – 76 – 41 Premiação: 5 acertos: AGUARDANDO DIVULGAÇÃO OFICIAL

4 acertos: AGUARDANDO

3 acertos: AGUARDANDO

2 acertos: AGUARDANDO

As dezenas sorteadas já indicam o desfecho do prêmio principal e mostram se o valor milionário saiu neste concurso ou se acumulou para o próximo sorteio.

O que esse resultado muda para quem apostou

Com o resultado definido, a principal dúvida agora é direta: alguém acertou os cinco números ou o prêmio segue acumulado.

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Esse momento concentra o maior pico de interesse, principalmente entre quem fez apostas simples ou participou de bolões.

Mesmo quando não há ganhador na faixa principal, milhares de apostas ainda podem ser premiadas nas faixas menores, o que mantém a atratividade da Quina entre os concursos mais frequentes.

O que um prêmio da Quina pode representar

Com estimativa em torno de R$ 9 milhões, o valor já entra em uma faixa capaz de mudar completamente a organização financeira de quem acerta.

Não se trata apenas de um ganho pontual, mas de uma oportunidade concreta de transformar o dinheiro em renda contínua e previsível.

Aplicações conservadoras já permitem gerar fluxo mensal relevante sem necessidade de trabalho ativo.

Quanto R$ 9 milhões podem render por mês

Considerando aplicações próximas de 100% do CDI no cenário atual de juros:

Rendimento mensal estimado entre R$ 45 mil e R$ 65 mil

Rendimento anual que pode ultrapassar R$ 600 mil

Esse tipo de retorno permite preservar o patrimônio enquanto garante estabilidade financeira de longo prazo.

No setor imobiliário, o valor também abre possibilidades relevantes:

Aquisição de 15 a 25 imóveis de padrão médio

Renda mensal estimada entre R$ 30 mil e R$ 60 mil com aluguel

Essa estratégia é frequentemente adotada por quem busca segurança patrimonial com geração de renda recorrente.

Vale a pena investir o prêmio da Quina em imóveis?

O investimento em imóveis costuma ser uma das primeiras decisões analisadas após ganhos em loterias.

Entre os principais pontos considerados:

Geração de renda mensal

Valorização ao longo dos anos

Proteção contra inflação

Formação de patrimônio físico

Por outro lado, exige gestão contínua, com atenção a vacância, manutenção e custos operacionais.

Renda fixa ou imóveis: qual escolha pode fazer mais sentido

A decisão depende do perfil do ganhador e dos objetivos financeiros.

Na renda fixa:

Liquidez imediata

Menor necessidade de acompanhamento

Retorno previsível

Nos imóveis:

Construção de patrimônio

Renda recorrente

Potencial de valorização

Muitos optam por combinar as duas estratégias para equilibrar segurança, liquidez e crescimento patrimonial ao longo do tempo.