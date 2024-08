Rebeca Andrade brilha e conquista prata nas Olimpíadas de Paris

A brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na final do individual geral da ginástica artística, nas Olimpíadas de Paris, nesta quinta-feira, 1º de agosto.

A brasileira Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na final do individual geral das Olimpíadas de Paris 2024, repetindo o desempenho de Tóquio, onde também obteve a segunda colocação. A competição, realizada na Bercy Arena, evidenciou a excepcional habilidade e dedicação da ginasta brasileira, que se destacou em suas apresentações.

A medalha de ouro ficou com Simone Biles, dos Estados Unidos, que alcançou seu segundo título olímpico no individual geral. Esta vitória representa um marco significativo em sua trajetória, especialmente após sua ausência nas Olimpíadas de Tóquio, onde priorizou sua saúde mental. Biles impressionou com acrobacias de alto grau de dificuldade, alcançando uma nota final de 59.131 pontos.

Rebeca Andrade, com uma pontuação total de 57.932, demonstrou precisão e elegância em suas apresentações. Desde a primeira rotação, ela se manteve entre as líderes, evidenciando consistência e talento em todos os aparelhos. No salto, Rebeca executou um Cheng perfeito, recebendo uma nota de 15.100. Nas barras assimétricas, ela obteve sua melhor marca nos Jogos, com 14.666.

Flávia Saraiva, outra representante brasileira, também apresentou uma performance notável, finalizando na nona posição com 54.032 pontos. Sua apresentação nas barras assimétricas foi elogiada, recebendo 13.900 pontos, enquanto na trave ela marcou 14.266, destacando-se entre as melhores ginastas do mundo.

O pódio foi completado pela americana Sunisa Lee, que conquistou a medalha de bronze com uma pontuação total de 56.465, reafirmando seu status como uma das principais ginastas da competição, após seu ouro em Tóquio.

Rebeca Andrade ainda tem a oportunidade de incrementar sua coleção de medalhas olímpicas nas finais de solo, salto e trave. Ela está prestes a se tornar a atleta brasileira com mais medalhas olímpicas, superando os velejadores Torben Grael e Robert Scheidt.

A competição foi inaugurada pela icônica Nadia Comaneci, cuja histórica nota 10 perfeita revolucionou a ginástica. Durante as apresentações, as ginastas brasileiras contaram com o apoio constante de suas companheiras de equipe, reforçando a união e o espírito esportivo. A disputa entre Simone Biles e Rebeca Andrade foi intensa, com ambas se alternando entre os aparelhos. Simone, demonstrando toda sua experiência e técnica, brilhou no solo, onde obteve uma nota de 15.066 pontos

