Correios divulgam edital de concurso com 33 vagas e salários de até R$ 6,8 mil

As oportunidades são para cargos da área de medicina e segurança do trabalho. As inscrições começam no dia 7 de agosto e vão até o dia 8 de setembro.

Os Correios divulgaram nesta terça-feira (23) o edital de um novo concurso público que vai preencher 33 vagas com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. As oportunidades são para cargos da área de medicina e segurança do trabalho.

O processo seletivo está sendo organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e pelos Correios. As oportunidades se dividem entre as seguintes especialidades:

técnico de segurança do trabalho júnior (nível médio) – salário inicial: R$ 3.672,84

(nível médio) – salário inicial: R$ 3.672,84 enfermeiro do trabalho júnior (nível superior) – salário inicial: R$ 6.583,54

(nível superior) – salário inicial: R$ 6.583,54 engenheiro de segurança do trabalho júnio r (nível superior) – salário inicial: R$ 6.872,48

r (nível superior) – salário inicial: R$ 6.872,48 médico do trabalho júnior (nível superior) – salário inicial: R$ 6.872,48

Além do salário, os Correios oferecem plano de cargos e outros benefícios, incluindo a possibilidade de adesão a plano de previdência complementar e plano de saúde.

O concurso, que também terá formação de cadastro reserva, irá destinar 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararem negras (pretas ou pardas). A seleção terá as seguintes fases:

provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

As inscrições começam no dia 7 de agosto e vão até o dia 8 de setembro, no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).

Os interessados precisam pagar uma taxa de inscrição de R$ 70. Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.

Durante a inscrição, os candidatos também poderão selecionar, entre as opções disponíveis no edital, a localidade onde desejam trabalhar. As provas também serão realizadas na cidade da vaga escolhida.

A aplicação das avaliações está prevista para o dia 13 de outubro e a divulgação do resultado final para o dia 20 de novembro. A expectativa dos Correios é realizar as primeiras contratações ainda neste ano.

O concurso público terá validade de um ano, a partir da data de sua homologação, e pode ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período.

Mais informações podem ser encontradas no site da instituição.

Cronograma do concurso 📆

Inscrições: 7/08 a 8/09/2024

7/08 a 8/09/2024 Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 7/08 a 15/08/2024

7/08 a 15/08/2024 Aplicação das provas: 13/10/2024

13/10/2024 Divulgação dos Gabaritos: 13/10/2024

13/10/2024 Resultado provas objetivas: 28/10/2024

28/10/2024 Resultado Final e homologação do concurso público: 20/11/2024

Concurso para carteiro 📬

O concurso para o nível operacional de carteiro, que vai preencher 3,2 mil vagas, segue em andamento para contratação da banca organizadora.

Conforme já divulgado, serão lançados dois editais: um para nível médio (cargo agente de Correios) e outro para nível superior (cargo analista de Correios).

Dentre as mais de 3 mil vagas, também haverá oportunidades para advogado, analista de sistemas, assistente social e engenheiro.

O último concurso em âmbito nacional realizado pela estatal foi em 2011, quando mais de 1,1 milhão de pessoas se inscreveram para 9.190 vagas de nível médio e superior. Veja o cronograma previsto:

Agosto – Contratação da banca;

Contratação da banca; Setembro – Edital do concurso;

Edital do concurso; Dezembro – Início das contratações.

Segundo anúncio dos Correios, realizar o concurso público é um dos compromissos assumidos pela atual gestão para solucionar a demanda acumulada nos últimos anos por mais profissionais em posições estratégicas da empresa e evitar a sobrecarga de trabalho.

“Os Correios têm uma defasagem de 4 mil a 5 mil cargos, mas no primeiro momento as vagas serão preenchidos pelos carteiros, que cobrem todos os municípios do país”, afirma Fabiano Silva dos Santos, presidente da empresa.

Para quem trabalha há pelo menos 25 anos na empresa, foi anunciado recentemente um Programa de Desligamento Voluntário (PDV), para renovação do quadro de pessoal (entenda mais).

