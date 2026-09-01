O famoso quadro do 7 de Setembro foi pintado 66 anos depois: veja o que é história e o que foi construído

Dom Pedro ergue a espada. Soldados acompanham o gesto. Cavalos tomam a estrada e, ao fundo, aparece uma pequena construção rural.

Para milhões de brasileiros, é assim que se parece o 7 de Setembro de 1822.

Mas há um detalhe capaz de mudar a forma de olhar para essa cena: Pedro Américo não presenciou o grito do Ipiranga.

A pintura “Independência ou Morte”, uma das imagens mais conhecidas da história brasileira, foi concluída em 1888, cerca de 66 anos depois da Independência.

Produzida em Florença, na Itália, a obra não funciona como uma fotografia do que aconteceu naquele dia. É uma interpretação artística criada décadas depois — e que acabou se tornando, para muita gente, quase a imagem oficial do nascimento do Brasil independente.

O quadro do 7 de Setembro foi pintado em Florença

Pedro Américo trabalhou na obra entre 1886 e 1888.

O resultado foi uma tela monumental, com aproximadamente 4,15 metros de altura por 7,60 metros de largura, hoje instalada no Salão Nobre do Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, em São Paulo.

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Antes de realizar a pintura, o artista pesquisou o episódio e preparou estudos para construir uma cena historicamente verossímil.

Ainda assim, existia uma limitação inevitável: mais de seis décadas separavam Pedro Américo dos acontecimentos de 1822.

“Independência ou Morte”, de Pedro Américo, foi concluída em 1888, cerca de 66 anos após o episódio de 7 de setembro de 1822, e se tornou uma das imagens mais conhecidas da Independência do Brasil

O quadro mostra exatamente o que aconteceu no Ipiranga?

Não.

“Independência ou Morte” pertence ao gênero da pintura histórica. Isso significa que personagens, gestos, paisagem e posições foram organizados para construir uma narrativa visual.

A intenção não era produzir uma fotografia inexistente daquele instante, mas representar artisticamente um episódio considerado decisivo para a história do país.

Um detalhe ajuda a entender essa diferença.

A chamada Casa do Grito, visível ao fundo da composição, é uma construção de meados do século XIX. Ela não fazia parte daquela paisagem em 7 de setembro de 1822.

Então a pintura de Pedro Américo é falsa?

Também não.

Chamar a obra simplesmente de “falsa” seria confundir pintura histórica com registro documental.

Pedro Américo construiu uma versão visual do episódio usando pesquisa, convenções artísticas e escolhas de composição.

O interessante é justamente perceber a distância entre o acontecimento histórico e a maneira como ele passou a ser representado.

O quadro não precisa ser uma fotografia para ter enorme importância histórica.

Detalhe de “Independência ou Morte”, obra concluída por Pedro Américo em 1888, 66 anos após o 7 de Setembro de 1822, e que se tornou uma das representações mais conhecidas da Independência do Brasil.

Onde olhar para entender como a cena foi construída

A própria organização da tela mostra quem deveria chamar a atenção.

Dom Pedro ocupa o centro da ação, cercado por soldados e cavalos. O olhar naturalmente é conduzido para ele.

Já personagens ligados ao cotidiano aparecem menores e nas bordas da composição.

Nas margens, um homem conduz um carro de bois enquanto outras figuras do cotidiano aparecem afastadas do núcleo principal da cena.

Essa diferença de escala e posição não é casual: a pintura estabelece visualmente quem é o protagonista do episódio antes mesmo que o observador conheça toda a história.

Independência ou Morte”, concluída por Pedro Américo em 1888, apresenta uma interpretação artística do 7 de Setembro de 1822 e ajudou a fixar no imaginário brasileiro a cena do grito do Ipiranga.

Como a pintura virou a imagem do 7 de Setembro

A força de “Independência ou Morte” foi muito além das paredes do Museu do Ipiranga.

Ao longo das décadas, a composição foi reproduzida em livros didáticos, cartões postais, moedas, selos, medalhas e outros materiais.

A repetição produziu um efeito poderoso.

Para gerações de brasileiros, imaginar o grito do Ipiranga passou a significar imaginar Dom Pedro erguendo a espada exatamente como aparece na pintura.

Parte da memória visual do 7 de Setembro nasceu, portanto, não em 1822, mas em 1888.

A obra nasceu nos últimos anos do Império

Pedro Américo concluiu a pintura em um Brasil politicamente muito diferente daquele de 1822.

A tela ficou pronta em 1888, no último período do Império. Naquele mesmo ano ocorreu a abolição da escravidão e, em 1889, a monarquia chegaria ao fim com a Proclamação da República.

A obra nasceu em meio ao esforço de transformar a Independência em uma memória nacional reconhecível e monumental.

Sua monumentalidade também ajuda a explicar por que ela se tornou tão marcante.

A tela é tão grande que não passa pelas portas do museu

O tamanho de “Independência ou Morte” reserva outra curiosidade.

Com quase 32 metros quadrados, a tela é maior que as portas e janelas do Museu do Ipiranga.

A obra foi montada no próprio local onde permanece exposta e não precisa ser retirada do Salão Nobre nem mesmo para os trabalhos de conservação realizados no museu.

É uma dimensão difícil de perceber quando a imagem aparece reduzida em livros ou telas de celular.

Por que o quadro continua tão importante

Saber que “Independência ou Morte” foi concluído 66 anos depois do 7 de Setembro não diminui a obra.

Faz justamente o contrário.

A pintura mostra como uma imagem pode ultrapassar o próprio quadro e ajudar a construir a memória coletiva de um país.

O grito do Ipiranga aconteceu em 7 de setembro de 1822, data que se tornou o principal marco simbólico da Independência do Brasil.

Mas uma parte importante da maneira como milhões de brasileiros aprenderam a enxergar aquele momento foi criada décadas depois, dentro do ateliê de Pedro Américo, em Florença.