ProUni 2026 abre inscrições dia 26: veja cronograma, quem pode e o que mudou

ProUni 2026 abre inscrições de 26 a 29 de janeiro com 594 mil bolsas. Veja regras, renda exigida, cronograma e comparativo com edições anteriores

Com a nota do Enem 2025 já disponível desde 16 de janeiro, começa a corrida por vagas no Sisu e por bolsas no ProUni, que promete oferta recorde no primeiro semestre de 2026.

Enem 2025: notas liberadas e próximo passo é a inscrição

Os resultados individuais do Enem 2025 já estão disponíveis para consulta desde sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, na Página do Participante. Com a nota em mãos, os candidatos passam a mirar as principais portas de entrada no ensino superior: Sisu, ProUni e Fies.

No Sisu 2026, as inscrições começaram em 19 de janeiro e seguem até 23 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

ProUni 2026: inscrições, bolsas e datas oficiais

As inscrições do ProUni 2026.1 ficam abertas de 26 a 29 de janeiro, também pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. No sistema, já é possível consultar as bolsas por curso, turno, instituição e município.

Quantas bolsas serão ofertadas no ProUni 2026.1

Nesta edição, o programa prevê 594.519 bolsas, apontada como a maior oferta já registrada no ProUni.

Divisão entre bolsas integrais e parciais

274.819 bolsas integrais : cobrem 100% da mensalidade

: cobrem 100% da mensalidade 319.700 bolsas parciais: cobrem 50% da mensalidade

Cursos com mais bolsas

Entre os cursos com maior volume de bolsas, aparecem:

Administração

Ciências Contábeis

Bacharelado, tecnólogo e licenciatura

A maior parte da oferta se concentra em:

Bacharelado

Cursos tecnológicos

Licenciaturas

Quem pode participar do ProUni

Podem concorrer estudantes que:

cursaram o ensino médio em escola pública

cursaram o ensino médio em escola privada como bolsistas

cursaram o ensino médio integralmente em escola privada, desde que atendam aos critérios de renda

sejam pessoas com deficiência

sejam professores da rede pública (em regras específicas do programa)

Nota mínima exigida no Enem

A seleção usa a nota do Enem. Para participar, é preciso:

ter feito o Enem 2024 ou Enem 2025

ter média mínima de 450 pontos nas provas

nas provas não ter zerado a redação

ter concluído o ensino médio

Regras de renda: integral x parcial

Bolsa integral

A renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até 1,5 salário mínimo.

Bolsa parcial

A renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até 3 salários mínimos.

Cronograma do ProUni 2026.1

Como no ano passado o prazo de inscrição está logo aí

Inscrições

26 a 29 de janeiro

Resultados

1ª chamada: 3 de fevereiro

2ª chamada: 2 de março

Lista de espera

Manifestação de interesse: 25 e 26 de março

Resultado da lista de espera: 31 de março

Comparativo: por que 2026 chama atenção

A edição 2026.1 se destaca pela alta no volume de bolsas.

2026.1 x edições recentes

O número anunciado para 2026.1 (594.519) é bem superior ao que foi divulgado para o ProUni 2025.1 (338.444) e também acima do ProUni 2024.1 (406.428) , em levantamentos publicados à época.

é bem superior ao que foi divulgado para o e também acima do , em levantamentos publicados à época. Em outro recorte anual, há estudos que apontam que 2024 teve mais de 651 mil bolsas somando integrais e parciais ao longo do ano, o que ajuda a contextualizar como a oferta pode variar por semestre e por edição.

Na prática, isso significa mais oportunidades no papel, mas a disputa continua dependendo do curso, da cidade e da nota de corte.

Fonte: EBC