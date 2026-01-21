ProUni 2026 abre inscrições dia 26: veja cronograma, quem pode e o que mudou

ProUni 2026 abre inscrições de 26 a 29 de janeiro com 594 mil bolsas. Veja regras, renda exigida, cronograma e comparativo com edições anteriores
Com a nota do Enem 2025 já disponível desde 16 de janeiro, começa a corrida por vagas no Sisu e por bolsas no ProUni, que promete oferta recorde no primeiro semestre de 2026.
Enem 2025: notas liberadas e próximo passo é a inscrição
Os resultados individuais do Enem 2025 já estão disponíveis para consulta desde sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, na Página do Participante. Com a nota em mãos, os candidatos passam a mirar as principais portas de entrada no ensino superior: Sisu, ProUni e Fies.
No Sisu 2026, as inscrições começaram em 19 de janeiro e seguem até 23 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior
ProUni 2026: inscrições, bolsas e datas oficiais
As inscrições do ProUni 2026.1 ficam abertas de 26 a 29 de janeiro, também pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. No sistema, já é possível consultar as bolsas por curso, turno, instituição e município.
Quantas bolsas serão ofertadas no ProUni 2026.1
Nesta edição, o programa prevê 594.519 bolsas, apontada como a maior oferta já registrada no ProUni.
Divisão entre bolsas integrais e parciais
- 274.819 bolsas integrais: cobrem 100% da mensalidade
- 319.700 bolsas parciais: cobrem 50% da mensalidade
Cursos com mais bolsas
Entre os cursos com maior volume de bolsas, aparecem:
- Administração
- Ciências Contábeis
Bacharelado, tecnólogo e licenciatura
A maior parte da oferta se concentra em:
- Bacharelado
- Cursos tecnológicos
- Licenciaturas
Quem pode participar do ProUni
Podem concorrer estudantes que:
- cursaram o ensino médio em escola pública
- cursaram o ensino médio em escola privada como bolsistas
- cursaram o ensino médio integralmente em escola privada, desde que atendam aos critérios de renda
- sejam pessoas com deficiência
- sejam professores da rede pública (em regras específicas do programa)
Nota mínima exigida no Enem
A seleção usa a nota do Enem. Para participar, é preciso:
- ter feito o Enem 2024 ou Enem 2025
- ter média mínima de 450 pontos nas provas
- não ter zerado a redação
- ter concluído o ensino médio
Regras de renda: integral x parcial
Bolsa integral
A renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até 1,5 salário mínimo.
Bolsa parcial
A renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até 3 salários mínimos.
Cronograma do ProUni 2026.1
Como no ano passado o prazo de inscrição está logo aí
Inscrições
- 26 a 29 de janeiro
Resultados
- 1ª chamada: 3 de fevereiro
- 2ª chamada: 2 de março
Lista de espera
- Manifestação de interesse: 25 e 26 de março
- Resultado da lista de espera: 31 de março
Comparativo: por que 2026 chama atenção
A edição 2026.1 se destaca pela alta no volume de bolsas.
2026.1 x edições recentes
- O número anunciado para 2026.1 (594.519) é bem superior ao que foi divulgado para o ProUni 2025.1 (338.444) e também acima do ProUni 2024.1 (406.428), em levantamentos publicados à época.
- Em outro recorte anual, há estudos que apontam que 2024 teve mais de 651 mil bolsas somando integrais e parciais ao longo do ano, o que ajuda a contextualizar como a oferta pode variar por semestre e por edição.
Na prática, isso significa mais oportunidades no papel, mas a disputa continua dependendo do curso, da cidade e da nota de corte.
Fonte: EBC