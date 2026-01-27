Após o Enem, estudantes enfrentam dificuldades para obter certificado e relatam falhas no sistema

Problemas no acesso aos sistemas e mudanças nas regras impedem emissão do documento exigido para trabalho e ingresso em cursos

Estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio relatam dificuldades para obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração de proficiência, documentos necessários para matrícula em cursos e ingresso no mercado de trabalho.

Relatos apontam instabilidade nos sistemas oficiais, informações divergentes sobre prazos e mudanças nas regras de certificação, o que tem gerado incerteza entre candidatos que dependem do documento para comprovar escolaridade.

Mudanças no modelo de certificação

Até alguns anos atrás, o Enem permitia que participantes com mais de 18 anos utilizassem o exame como forma de certificação do ensino médio, desde que atingissem a pontuação mínima exigida.

Atualmente, essa função foi transferida principalmente para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o que provocou confusão entre estudantes que ainda associam o Enem à emissão direta do certificado.

Dificuldade de acesso aos sistemas

Candidatos relatam dificuldades para acessar plataformas oficiais responsáveis pela consulta de resultados e solicitação de documentos. Entre os principais problemas estão:

falhas no login;

páginas fora do ar;

ausência de informações claras sobre como solicitar a certificação;

demora na resposta de órgãos responsáveis.

Em muitos casos, os estudantes afirmam não conseguir concluir o processo mesmo após seguir as orientações disponíveis.

Impacto direto na vida dos estudantes

A falta do certificado impede a efetivação de matrículas em instituições de ensino, participação em processos seletivos de emprego e regularização da vida acadêmica.

Para quem depende do documento como requisito imediato, a situação gera atrasos em projetos pessoais e profissionais, especialmente entre jovens e adultos que buscam concluir formalmente a educação básica.

Orientações gerais aos candidatos

Especialistas em educação recomendam que os candidatos:

verifiquem se estão inscritos corretamente no exame de certificação vigente;

acompanhem comunicados oficiais dos órgãos educacionais;

procurem secretarias estaduais de educação ou unidades responsáveis pela certificação;

mantenham registros de tentativas de acesso e solicitações feitas.

A orientação é que os estudantes não aguardem indefinidamente e busquem atendimento formal para evitar prejuízos.

Expectativa por esclarecimentos oficiais

A expectativa é de que os órgãos responsáveis apresentem esclarecimentos mais objetivos sobre prazos, critérios e canais de atendimento, garantindo que os estudantes aptos à certificação consigam obter o documento sem novos entraves.

Enquanto isso, a recomendação é acompanhar atualizações oficiais e buscar apoio junto às redes de ensino.

Divulgação das notas do Enem intensifica procura por programas de acesso ao ensino superior

Com a liberação das notas do Enem, candidatos passaram a acessar de forma intensificada os sistemas de seleção para ingresso no ensino superior, como o Sisu e o ProUni, que utilizam o desempenho no exame como critério principal. O movimento aumentou a demanda por documentos de comprovação de escolaridade, o que evidencia a importância da emissão do certificado de conclusão do ensino médio para estudantes que dependem desse requisito para efetivar inscrições, matrículas e participação em processos seletivos.

Com informações do G1