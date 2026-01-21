Enem 2025: notas já estão liberadas e abrem a corrida por Sisu e Prouni 2026

Notas do Enem 2025 já podem ser consultadas na Página do Participante. Veja como acessar, o que fazer se o sistema cair e como o calendário de 2026 se compara aos anos anteriores

Resultado saiu em 16 de janeiro e já movimenta inscrições no Sisu a partir de 19 e no Prouni a partir de 26

As notas do Enem 2025 foram divulgadas na sexta-feira, 16 de janeiro, e desde então os participantes já conseguem consultar o boletim individual com a pontuação das quatro áreas e da redação. A liberação do resultado é o “start” oficial da temporada de seleção para universidades públicas e bolsas em faculdades privadas, porque Sisu e Prouni abrem inscrições logo em seguida.

Onde ver a nota do Enem 2025 e o que aparece no boletim

Consulta pela Página do Participante

A consulta é feita na Página do Participante, com login da conta gov.br. No boletim, o estudante encontra:

Redação com nota de 0 a 1000

com nota de 0 a 1000 Linguagens

Ciências Humanas

Ciências da Natureza

Matemática

Treineiros

Quem fez a prova como treineiro não recebe o boletim junto com todo mundo. A divulgação costuma ocorrer depois, em janela separada, indicada pelo Inep.

Sistema lento ou fora do ar: o que fazer

Em dia de resultado, a Página do Participante pode ficar instável por excesso de acessos. O caminho mais eficiente costuma ser:

tentar em horários de menor pico (início da manhã e tarde da noite)

garantir que a conta gov.br esteja acessível antes

evitar múltiplas tentativas seguidas em poucos segundos, porque isso pode acionar bloqueios temporários de segurança

O que fazer com a nota: Sisu e Prouni entram na sequência

Sisu 2026

O Sisu abre logo depois do resultado, com inscrições de 19 a 23 de janeiro. É a rota principal para vagas em instituições públicas. O sistema permite escolher até duas opções de curso e acompanhar nota de corte durante o período.

Prouni 2026

O Prouni abre em seguida, com inscrições de 26 a 29 de janeiro, voltado a bolsas em faculdades privadas (integrais e parciais), usando a nota do Enem como base de classificação e critérios do programa.

Comparativo: Enem ficou mais “rápido” para soltar as notas

A divulgação do Enem tem mantido um padrão de janeiro, mas com variação de poucos dias. Em termos práticos, isso mexe diretamente com o calendário do Sisu e do Prouni. Assim como em anos anteriores, precisa estar atento ao calendário.

Tabela de datas: resultado do Enem nos últimos ciclos

Edição do Enem Data de divulgação das notas Observação do calendário Enem 2023 16 de janeiro de 2024 Calendário de seleção abriu logo em seguida Enem 2024 13 de janeiro de 2025 Divulgação um pouco mais cedo Enem 2025 16 de janeiro de 2026 Mantém a janela “meados de janeiro”

Comparativo: como a nota pesa em cada seleção

Mesmo com a mesma nota, a “melhor escolha” muda conforme o sistema.

No Sisu

A disputa é mais sensível porque depende de nota de corte e peso por área (quando a universidade define pesos diferentes). Um curso pode valorizar Matemática, outro pode puxar mais Linguagens, por exemplo.

No Prouni

A nota entra como base para classificação, mas o funil também passa por critérios socioeconômicos e regras do programa. Aqui, a estratégia é olhar não só a pontuação, mas também se o perfil do candidato se encaixa.

Fonte: Agência Brasil