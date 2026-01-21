Enem 2025: notas já estão liberadas e abrem a corrida por Sisu e Prouni 2026

Notas do Enem 2025 já podem ser consultadas na Página do Participante. Veja como acessar, o que fazer se o sistema cair e como o calendário de 2026 se compara aos anos anteriores
Resultado saiu em 16 de janeiro e já movimenta inscrições no Sisu a partir de 19 e no Prouni a partir de 26
As notas do Enem 2025 foram divulgadas na sexta-feira, 16 de janeiro, e desde então os participantes já conseguem consultar o boletim individual com a pontuação das quatro áreas e da redação. A liberação do resultado é o “start” oficial da temporada de seleção para universidades públicas e bolsas em faculdades privadas, porque Sisu e Prouni abrem inscrições logo em seguida.
Onde ver a nota do Enem 2025 e o que aparece no boletim
Consulta pela Página do Participante
A consulta é feita na Página do Participante, com login da conta gov.br. No boletim, o estudante encontra:
- Redação com nota de 0 a 1000
- Linguagens
- Ciências Humanas
- Ciências da Natureza
- Matemática
Treineiros
Quem fez a prova como treineiro não recebe o boletim junto com todo mundo. A divulgação costuma ocorrer depois, em janela separada, indicada pelo Inep.
Sistema lento ou fora do ar: o que fazer
Em dia de resultado, a Página do Participante pode ficar instável por excesso de acessos. O caminho mais eficiente costuma ser:
- tentar em horários de menor pico (início da manhã e tarde da noite)
- garantir que a conta gov.br esteja acessível antes
- evitar múltiplas tentativas seguidas em poucos segundos, porque isso pode acionar bloqueios temporários de segurança
O que fazer com a nota: Sisu e Prouni entram na sequência
Sisu 2026
O Sisu abre logo depois do resultado, com inscrições de 19 a 23 de janeiro. É a rota principal para vagas em instituições públicas. O sistema permite escolher até duas opções de curso e acompanhar nota de corte durante o período.
Prouni 2026
O Prouni abre em seguida, com inscrições de 26 a 29 de janeiro, voltado a bolsas em faculdades privadas (integrais e parciais), usando a nota do Enem como base de classificação e critérios do programa.
Comparativo: Enem ficou mais “rápido” para soltar as notas
A divulgação do Enem tem mantido um padrão de janeiro, mas com variação de poucos dias. Em termos práticos, isso mexe diretamente com o calendário do Sisu e do Prouni. Assim como em anos anteriores, precisa estar atento ao calendário.
Tabela de datas: resultado do Enem nos últimos ciclos
|Edição do Enem
|Data de divulgação das notas
|Observação do calendário
|Enem 2023
|16 de janeiro de 2024
|Calendário de seleção abriu logo em seguida
|Enem 2024
|13 de janeiro de 2025
|Divulgação um pouco mais cedo
|Enem 2025
|16 de janeiro de 2026
|Mantém a janela “meados de janeiro”
Comparativo: como a nota pesa em cada seleção
Mesmo com a mesma nota, a “melhor escolha” muda conforme o sistema.
No Sisu
A disputa é mais sensível porque depende de nota de corte e peso por área (quando a universidade define pesos diferentes). Um curso pode valorizar Matemática, outro pode puxar mais Linguagens, por exemplo.
No Prouni
A nota entra como base para classificação, mas o funil também passa por critérios socioeconômicos e regras do programa. Aqui, a estratégia é olhar não só a pontuação, mas também se o perfil do candidato se encaixa.
Fonte: Agência Brasil