Prazo para substituir antena parabólica tradicional pela digital termina em agosto

Quem assiste à TV aberta utilizando uma antena parabólica tradicional, de modelo antigo, precisará substituí-la para não perder o sinal. Em muitos casos, essa substituição é gratuita.

As famílias cadastradas em algum programa social do Governo Federal e que usam parabólicas antigas podem receber uma antena nova sem nenhum custo e para poder fazer valer esse direito, é bom pegar as informações e saber quais são os requisitos necessários.

Quando a parabólica será desativada?

Todos os sinais das parabólicas antigas serão desativados até dezembro. Em algumas situações, as antenas conectadas a receptores analógicos perderão o sinal no dia 18 de agosto.

A interrupção obrigatória do sinal foi determinada quando a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, estabeleceu as regras para a entrada do 5G em operação no Brasil.

Há uma razão para isso: essa nova geração da internet móvel opera na chamada Banda C, que é a mesma faixa de frequência dos sinais de TV dos canais abertos, transmitidos pelas parabólicas tradicionais.

Uma faixa de frequência é como uma “estrada no ar” por onde os dados trafegam.

Quando transmissões diferentes utilizam frequências muito próximas, os equipamentos sofrem interferências: imagens com “chuviscos”, quadradinhos como disse a Dona Maria, até a queda da conexão. Esses problemas de recepção já ocorrem nas cidades onde o 5G está ativado para quem ainda não trocou as parabólicas antigas.

A tecnologia avança e as pessoas desde as mais abastadas às menos favorecidas terão de se adequar aos programas e inovações que não param.