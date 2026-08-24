Pesquisa para o Senado em SP coloca Derrite à frente, mas quatro nomes seguem muito próximos

Quatro pontos separam os quatro primeiros colocados na pesquisa para o Senado em São Paulo divulgada nesta segunda-feira, 24 de agosto. Guilherme Derrite (PP) tem o maior percentual no levantamento do Real Time Big Data, com 18%, seguido por Simone Tebet (PSB), com 17%.

André do Prado (PL), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, tem 15%. Marina Silva (Rede) vem logo depois, com 14%.

A proximidade ganha importância porque o eleitor paulista escolherá dois senadores em outubro. O resultado consolidado coloca Derrite numericamente à frente, mas a divisão entre primeiro e segundo voto mostra diferenças importantes entre os candidatos.

Derrite tem 18% e Tebet aparece logo atrás, com 17%

O Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores paulistas entre os dias 19 e 22 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-01347/2026.

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No resultado consolidado entre primeiro e segundo votos, os números são:

Guilherme Derrite (PP): 18%

Simone Tebet (PSB): 17%

André do Prado (PL): 15%

Marina Silva (Rede): 14%

Ricardo Salles (Novo): 10%

Soninha Francine (Cidadania): 3%

Guto Schaivetto (Missão): 2%

Geraldo Rufino (Podemos): 2%

Outros candidatos: 2%

Branco ou nulo: 8%

Não sabe ou não respondeu: 9%

Derrite ocupa a primeira posição numérica, mas os resultados precisam ser lidos dentro da margem de erro. A diferença entre os candidatos mais bem colocados é pequena demais para indicar uma vantagem isolada.

O ponto principal passa a ser outro: com duas vagas disponíveis, não basta observar apenas quem está em primeiro lugar.

Derrite lidera numericamente no primeiro voto

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Quando os entrevistados indicam sua primeira escolha para o Senado, Derrite alcança 21%.

Simone Tebet soma 19%, Marina Silva tem 16%, André do Prado chega a 14% e Ricardo Salles registra 11%.

A ordem entre os cinco primeiros fica assim:

Guilherme Derrite: 21%

Simone Tebet: 19%

Marina Silva: 16%

André do Prado: 14%

Ricardo Salles: 11%

Nesse recorte, Derrite mantém o maior percentual.

A segunda escolha do eleitor, porém, altera a ordem.

André do Prado fica numericamente à frente no segundo voto

Quando a pergunta passa para o segundo candidato escolhido para o Senado, André do Prado chega a 17%.

Simone Tebet tem 15%, Derrite soma 14%, Marina Silva aparece com 12% e Ricardo Salles registra 10%.

A sequência fica:

André do Prado: 17%

Simone Tebet: 15%

Guilherme Derrite: 14%

Marina Silva: 12%

Ricardo Salles: 10%

O desempenho de André como segunda opção ajuda a explicar seus 15% no resultado consolidado.

Também mostra por que a corrida ao Senado em 2026 não pode ser lida da mesma maneira que uma disputa por apenas uma vaga. Um candidato pode não ter o maior percentual como primeira escolha e, ainda assim, reunir votos suficientes para disputar uma das duas cadeiras disponíveis.

Por que o eleitor terá dois votos para senador em 2026?

O Senado tem 81 integrantes, três de cada estado e três do Distrito Federal. Os mandatos duram oito anos e a renovação ocorre alternadamente por um terço e dois terços das cadeiras.

Em 2026, serão renovados dois terços do Senado. Serão escolhidos 54 senadores, dois por unidade da Federação.

Cada eleitor paulista poderá votar em dois candidatos diferentes.

A ordem dos votos não interfere no resultado. Primeiro e segundo voto têm o mesmo valor na apuração.

Existe uma regra importante: o eleitor não pode votar duas vezes no mesmo candidato. Caso repita o nome, o primeiro voto será considerado válido e o segundo será anulado.

Também não existe segundo turno para senador. Em São Paulo, os dois candidatos com maior número de votos válidos conquistam as duas vagas.

Isso faz com que a posição entre os dois primeiros tenha peso maior do que uma simples disputa pela liderança numérica de uma pesquisa.

Pesquisas recentes apresentam ordens diferentes entre os candidatos

Outros institutos divulgaram levantamentos sobre a corrida paulista nos últimos dias.

Pesquisa Datafolha publicada em 21 de agosto mostrou Marina Silva e Simone Tebet com 12%, André do Prado com 10%, Guilherme Derrite com 7% e Ricardo Salles com 6%.

Dois dias antes, o Paraná Pesquisas havia registrado Simone Tebet com 31,1%, Marina Silva com 30,1%, Derrite com 28,2%, Ricardo Salles com 19,7% e André do Prado com 16,8%.

Os percentuais de institutos diferentes não formam uma série única. Cada levantamento utiliza metodologia, amostra e forma de aplicação próprias, o que impede afirmar que um candidato subiu ou caiu simplesmente colocando os números lado a lado.

O que os levantamentos recentes permitem observar é a presença recorrente de Derrite, Tebet, Marina, André do Prado e Ricardo Salles entre os nomes mais citados, com mudanças na ordem apresentada por cada pesquisa.

André do Prado tem a maior diferença numérica entre pesquisas do Real Time

Uma comparação mais direta pode ser feita entre levantamentos do próprio Real Time Big Data.

Em junho, o instituto havia encontrado Derrite com 17%, Tebet com 16%, Marina com 14%, Ricardo Salles com 12% e André do Prado com 10%.

Na pesquisa divulgada agora, os números são:

Candidato Junho Agosto Guilherme Derrite 17% 18% Simone Tebet 16% 17% André do Prado 10% 15% Marina Silva 14% 14% Ricardo Salles 12% 10%

A maior diferença numérica entre os dois levantamentos aparece no resultado de André do Prado: 10% em junho e 15% agora.

Derrite passou de 17% para 18%, Tebet de 16% para 17%, Marina permaneceu em 14% e Salles foi de 12% para 10%.

Mesmo quando pesquisas do mesmo instituto são comparadas, os resultados representam as respostas dadas pelos entrevistados em cada período. Não são uma previsão de como os eleitores votarão em outubro.

Brancos, nulos e eleitores sem resposta somam 17%

O Real Time registrou ainda 8% de votos brancos ou nulos e 9% de entrevistados que não souberam ou preferiram não responder.

Como cada eleitor terá duas escolhas para o Senado, parte da definição eleitoral também passa pela decisão sobre o segundo nome.

Derrite tem hoje o maior percentual consolidado, com 18%, mas Tebet está a um ponto, André do Prado a três e Marina Silva a quatro.

Como os dois mais votados conquistarão as vagas paulistas, a distância entre a primeira e a quarta colocação é tão relevante quanto a liderança numérica registrada agora.