Foto: reprodução internet

Por volta das 5 horas da madrugada da quinta-feira, 28, em Franco da Rocha, no Parque Vitória, Grande SP, um condutor de um ônibus turístico perdeu o controle do veículo e colidiu com duas residências ao desviar para o canteiro central na Rua Manoel Pereira Sobrinho.

A garagem de uma das casas sofreu grandes prejuízos. O condutor foi levado ao pronto-socorro local, com ferimentos leves.

Não houve vítimas apesar da aparência de gravidade deixada no local.