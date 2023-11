Morre vereador por Caieiras, Eudes Meira

Depois de lutar contra um câncer de estômago, o ex-vereador e Pastor Eudes Meira perdeu a batalha contra a doença. A morte ocorreu em 26 de outubro e, depois de ter sido velado no Centro Cultural da cidade desde a madrugada da sexta-feira, houve a despedida final para as últimas homenagens. O sepultamento ocorreu no Cemitério da Saudade. A atuação do vereador foi marcante no bairro de Laranjeiras. Foi decretado luto oficial de três dias pelo passamento do parlamentar.

Nelsinho Fiore quem irá assumir a cadeira.