Acerola, tropical e saudável

A acerola é uma fruta tropical rica em vitamina C, podendo conter até 30 vezes mais vitamina C do que a laranja. Poderosa antioxidante, que ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres. Seus principais benefícios para a saúde são: o fortalecimento do sistema imunológico; a prevenção do envelhecimento precoce; auxilia na absorção do ferro: a vitamina C ajuda na absorção do ferro de alimentos de origem vegetal, o que é importante para prevenir a anemia; contribui para a saúde da pele: a vitamina C é essencial para a produção de colágeno; auxilia na cicatrização de feridas, entre outros. O consumo da acerola indica para pessoas com deficiência de vitamina C; para pessoas que praticam atividade física: a acerola ajuda a proteger os músculos contra os danos causados pelo exercício físico; para pessoas que estão se recuperando de uma doença: a acerola ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a acelerar a cicatrização de feridas.

A acerola pode ser consumida in natura, em sucos, geleias, compotas e sorvetes. É importante consumir a fruta fresca para evitar a redução reduzir o seu teor de vitamina C.

A acerola é um alimento seguro para a maioria das pessoas, mas pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis. Por isso recomenda-se consultar um médico antes do consumo.