2 de novembro, feriado de finados

Feriado nacional garante a visitação e homenagens e uma fatia generosa da economia em favor do comércio do setor

O Dia de Finados é um feriado religioso celebrado no dia 2 de novembro, em memória dos mortos. É uma data de saudade e reflexão, em que as pessoas se reúnem para lembrar e homenagear seus entes queridos que faleceram.

A origem do Dia de Finados remonta à Idade Média, quando o monge beneditino Odilo de Cluny, na França, instituiu em 998 a celebração de uma missa pelos mortos. A data foi escolhida por ser o dia seguinte ao Dia de Todos os Santos, que celebra a memória dos santos e mártires.

No Brasil, o Dia de Finados é um feriado nacional, e é comemorado em todo o país. As pessoas costumam visitar os cemitérios para orar pelos seus entes queridos, e deixam flores, velas e outras homenagens. Também é comum visitar igrejas e participar de missas.

Além do Brasil, o Dia de Finados é celebrado em muitos outros países do mundo, como Portugal, Espanha, Itália, México, Estados Unidos e Canadá. Em cada país, a data é comemorada de forma diferente, mas sempre com o objetivo de lembrar e homenagear os mortos.

As principais tradições da data são:

Visita aos cemitérios: é a tradição mais comum, e as pessoas costumam visitar os túmulos de seus entes queridos para orar, deixar flores e velas, e prestar homenagens.

Igrejas e templos religiosos realizam missas e cultos especiais no Dia de Finados.

Festas populares: em algumas regiões do Brasil, são realizadas festas populares em homenagem aos mortos.

Comércio

O feriado é um dia de movimentação comercial, com diversos estabelecimentos abertos para atender às necessidades dos visitantes dos cemitérios.

No Brasil, o comércio tem autonomia para determinar seus horários de funcionamento no feriado de Finados.

A maioria das lojas abre das 8h às 16h, mas algumas podem estender o horário até as 18h ou 20h. Os shopping centers também funcionam normalmente, geralmente das 14h às 20h.

Os principais produtos vendidos no feriado de Finados são flores, velas, coroas de flores, e artigos religiosos. Também é comum a venda de alimentos e bebidas, como água, café, doces e salgados.

O comércio de flores é um dos mais beneficiados pelo feriado de Finados. De acordo com a Associação Brasileira de Floricultura (ABRFLOR), o setor espera um aumento de 20% nas vendas em 2023.

Os shopping centers também esperam um bom desempenho no feriado de Finados. A Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) estima um aumento de 15% no fluxo de clientes.