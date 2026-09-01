Lotérica de Franco da Rocha volta a registrar prêmio após bolão milionário

Uma aposta registrada em Franco da Rocha acertou 19 números do concurso 2968 da Lotomania e garantiu ao ganhador um prêmio de R$ 174.781,39.

O bilhete foi feito na Lotérica Estrela de Bertioga IV, estabelecimento que já havia ganhado destaque no começo deste ano por registrar um dos bolões vencedores da Mega da Virada 2025.

Em menos de oito meses, duas apostas premiadas de destaque saíram do mesmo estabelecimento.

Aposta de Franco da Rocha foi a única com 19 acertos

O concurso 2968 da Lotomania foi sorteado na quarta-feira, 26 de agosto.

Nenhuma aposta acertou as 20 dezenas necessárias para levar o prêmio principal. Na faixa seguinte, houve apenas um ganhador em todo o país: o bilhete registrado em Franco da Rocha.

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Os números sorteados foram:

00 – 02 – 05 – 13 – 16 – 19 – 30 – 35 – 38 – 43 – 44 – 48 – 56 – 60 – 63 – 65 – 74 – 76 – 92 – 95.

Além da aposta com 19 pontos, 58 jogos fizeram 18 acertos e receberam R$ 1.883,42 cada.

Outras 495 apostas acertaram 17 números, enquanto milhares de jogadores receberam valores menores nas demais faixas de premiação.

Para quem está acompanhando as loterias nesta terça-feira, o RNews também atualiza o resultado da Lotofácil de hoje, com as dezenas sorteadas e a premiação.

Mesma lotérica registrou bolão da Mega da Virada

O nome da Estrela de Bertioga IV já havia aparecido entre os grandes resultados das Loterias Caixa neste ano.

Foi no estabelecimento que ficou registrado um dos seis jogos vencedores da Mega da Virada 2025, sorteada em 1º de janeiro de 2026.

Naquela ocasião, o prêmio total chegou a R$ 1,091 bilhão, o maior da história da modalidade até então.

Cada uma das seis apostas vencedoras recebeu R$ 181.892.881,09.

O jogo registrado em Franco da Rocha era um bolão dividido em 18 cotas. Considerando a divisão igualitária, cada cota representava pouco mais de R$ 10,1 milhões.

A aposta da cidade também foi uma das apenas duas vencedoras daquela edição feitas no formato de bolão.

Dois grandes prêmios no mesmo local em menos de oito meses

Os valores das duas premiações são muito diferentes, mas a repetição do endereço chama atenção.

Em janeiro, o bolão registrado na lotérica recebeu mais de R$ 181 milhões, valor dividido entre 18 cotas. Em agosto, outro bilhete feito no mesmo estabelecimento ficou sozinho na faixa de 19 acertos da Lotomania.

Apesar da sequência de prêmios, escolher determinada lotérica não aumenta a chance de ganhar.

Os sorteios são aleatórios, e as probabilidades são as mesmas independentemente do estabelecimento onde a aposta é registrada.

Como funciona a Lotomania

Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre 00 e 99.

Há premiação para quem acerta 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 dezenas. A modalidade tem ainda uma característica pouco comum entre as loterias: quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados também pode receber prêmio.

A probabilidade de acertar os 20 números com uma aposta é de aproximadamente uma em 11,3 milhões.

Por isso, mesmo sem alcançar a faixa principal, chegar aos 19 acertos representa um resultado pouco comum.

Franco da Rocha volta à lista de apostas premiadas

A nova premiação coloca novamente Franco da Rocha entre as cidades com apostas vencedoras das Loterias Caixa em 2026.

Desta vez, o valor ficou bem distante das cifras da Mega da Virada, mas um detalhe se repetiu: os dois jogos foram registrados no mesmo estabelecimento em um intervalo inferior a oito meses.

A sequência liga a cidade a dois resultados pouco comuns no mesmo ano: um bolão de mais de R$ 181 milhões na Mega da Virada e, agora, o único bilhete do país com 19 acertos no concurso 2968 da Lotomania.