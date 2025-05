Jeep Compass 2025: O SUV Médio que Combina Robustez, Tecnologia e Sofisticação

O Jeep Compass é um dos SUVs médios mais emblemáticos do mercado brasileiro, conhecido por sua robustez, design sofisticado e sofisticado para uso urbano e off-road. Desde sua chegada ao Brasil em 2016, o Compass conquistou liderança com sua combinação de desempenho, tecnologia e conforto, tornando-se referência no segmento. Em 2025, o modelo passou por atualizações significativas, reforçando sua competitividade com novas versões, tecnologias avançadas e preços mais acessíveis.

Este artigo de 3.500 palavras, escrito em um tom humano e detalhado, explora tudo sobre o Jeep Compass , incluindo ficha técnica, valores de zero milha (OKM) e usados, comparações com concorrentes, modelos, versões, vantagens e todos os detalhes relevantes para quem considera adquirir esse ícone em 2025.

O que é o Jeep Compass?

O Jeep Compass é um SUV médio produzido pela Stellantis, projetado para oferecer uma experiência premium que combina o DNA off-road da Jeep com conforto e tecnologia para o dia a dia. Posicionado entre o Renegade e o Commander no portfólio da marca, o Compass se destaca por seu design robusto, interior refinado e capacidade de enfrentar diferentes terrenos.

No Brasil, onde é fabricado em Goiana (PE), o modelo é um dos líderes de vendas na categoria, rivalizando com Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e Chevrolet Equinox. Em 2025, o facelift trouxe novidades visuais, novos motores e tecnologias de ponta, consolidando o Jeep Compass como uma escolha versátil para famílias, aventureiros e motoristas urbanos.

Por que o Jeep Compass é Popular no Brasil?

A popularidade do Jeep Compass no Brasil decorre de sua capacidade de atender a diversos perfis. Seu porte médio (4,40 m de comprimento) é ideal para cidades e rodovias, enquanto o espaço interno acomoda cinco ocupantes com conforto e um porta-malas de 476 litros, perfeito para viagens.

O modelo oferece opções de motores flex e diesel, tração 4×2 ou 4×4, e tecnologias como central multimídia Uconnect e assistentes de condução, atraindo desde jovens profissionais até famílias que buscam segurança e praticidade. A redução de preços anunciada em 2025, conforme fontes como Mopar Insiders, também impulsionou sua acessibilidade, tornando-o ainda mais competitivo.

Ficha Técnica do Jeep Compass 2025

O Jeep Compass 2025 oferece uma gama de versões com motores flex e diesel, atendendo a diferentes necessidades. Abaixo, detalhamos a ficha técnica das principais configurações (Sport, Longitude, Limited, S, Blackhawk e Trailhawk):

Motores : 1.3 T270 Turbo Flex : 180 cv (gasolina) / 185 cv (etanol) a 5.750 rpm; torque de 27 kgfm a 1.750 rpm (todas as versões 4×2). 2.0 TD350 Turbodiesel : 170 cv a 3.750 rpm; torque de 35,7 kgfm a 1.750 rpm (Trailhawk e algumas configurações Limited/S, com tração 4×4). 2.0 Turbo Gasolina (Blackhawk) : 272 cv a 5.250 rpm; torque de 40,8 kgfm a 3.000 rpm; 0-100 km/h em 6,3 s; velocidade máxima de 228 km/h.

: Transmissão : Automática de 6 marchas (flex) ou 9 marchas (diesel e Blackhawk).

: Automática de 6 marchas (flex) ou 9 marchas (diesel e Blackhawk). Tração : Dianteira (4×2) nas versões flex; integral (4×4) nas diesel e Blackhawk.

: Dianteira (4×2) nas versões flex; integral (4×4) nas diesel e Blackhawk. Dimensões : Comprimento: 4,404 mm; largura: 1,819 mm; altura: 1,635 mm; entre-eixos: 2,636 mm.

: Comprimento: 4,404 mm; largura: 1,819 mm; altura: 1,635 mm; entre-eixos: 2,636 mm. Porta-malas : 476 litros.

: 476 litros. Peso : 1.490 kg (Sport) a 1.740 kg (Trailhawk).

: 1.490 kg (Sport) a 1.740 kg (Trailhawk). Suspensão : Dianteira McPherson; multilink traseiro.

: Dianteira McPherson; multilink traseiro. Rodas e pneus : 17” a 19” (dependendo da versão); pneus 215/60 R17 (Sport) a 235/45 R19 (Blackhawk).

: 17” a 19” (dependendo da versão); pneus 215/60 R17 (Sport) a 235/45 R19 (Blackhawk). Consumo (flex) : Cidade: 9,8 km/l (gasolina) / 6,8 km/l (etanol); estrada: 11,5 km/l (gasolina) / 8,0 km/l (etanol).

: Cidade: 9,8 km/l (gasolina) / 6,8 km/l (etanol); estrada: 11,5 km/l (gasolina) / 8,0 km/l (etanol). Consumo (diesel) : Cidade: 10,2 km/l; estrada: 12,8 km/l.

: Cidade: 10,2 km/l; estrada: 12,8 km/l. Tecnologia : Central multimídia Uconnect (8,4” ou 10,1”), painel digital de 10,25”, conectividade Android Auto/Apple CarPlay sem fio, carregador por indução.

: Central multimídia Uconnect (8,4” ou 10,1”), painel digital de 10,25”, conectividade Android Auto/Apple CarPlay sem fio, carregador por indução. Segurança : 7 airbags, controle de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa, frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, reconhecimento de placas (Limited e superiores).

Essas especificações mostram que o Jeep Compass oferece opções para quem busca eficiência (flex), potência (Blackhawk) ou capacidade off-road (Trailhawk).

Novidades do Facelift 2025

O facelift de 2025 trouxe novidades importantes ao Jeep Compass , conforme relatado por Mopar Insiders. Externamente, os óculos full LED foram redesenhados, a grade frontal ganhou detalhes cromados, e novas rodas de 19” foram aprimoradas na versão Blackhawk. Internamente, o aperfeiçoamento foi aprimorado com materiais soft-touch, novas opções de estofamento em couro e um painel digital maior. Médio, mas ainda não chegou ao Brasil.

Preços do Jeep Compass: OKM e Usados

Valores de Zero Quilômetro (OKM)

Em 2025, o Jeep Compass teve uma redução de preços significativa, conforme anunciado pela Jeep Brasil, para competir com novos rivais como o Volkswagen Tera. Os valores OKM, baseados em instruções e fontes como Mopar Insiders, são:

Sport T270 Flex : R$ 165.000.

: R$ 165.000. Longitude T270 Flex : R$ 185.000.

: R$ 185.000. T270 Flex limitada : R$ 205.000.

: R$ 205.000. S T270 Flex : R$ 225.000.

: R$ 225.000. Trailhawk TD350 Diesel : R$ 245.000.

: R$ 245.000. Blackhawk 2.0 Turbo Gasolina : R$ 279.990.

Promoções sazonais, como feirões ou incentivos fiscais, podem reduzir esses valores em até R$ 15.000, especialmente nas versões Sport e Longitude. A Jeep também oferece financiamento sem entrada em eventos como a Black Friday automotiva.

Valores de Carros Usados

No mercado de usados, o Jeep Compass mantém excelente valorização devido à exigência de durabilidade e alta demanda. Preços médios, com base na tabela FIPE e sites como Webmotors (maio de 2025), são:

Compass Sport 2018 (2.0 Flex) : R$ 85.000 a R$ 95.000.

: R$ 85.000 a R$ 95.000. Compass Longitude 2019 (2.0 Flex) : R$ 95.000 a R$ 105.000.

: R$ 95.000 a R$ 105.000. Compass Limited 2021 (2.0 Diesel) : R$ 120.000 a R$ 135.000.

: R$ 120.000 a R$ 135.000. Compass S 2022 (1.3 T270 Flex) : R$ 140.000 a R$ 155.000.

: R$ 140.000 a R$ 155.000. Compass Trailhawk 2023 (2.0 Diesel) : R$ 160 mil a R$ 175 mil.

Os preços variam conforme quilometragem (média de 15.000 km/ano), estado do veículo e histórico de manutenção. Modelos diesel e com tração 4×4 são mais valorizados, enquanto versões flex são mais acessíveis.

Comparações com Concorrentes

Jeep Compass vs. Toyota Corolla Cross

O Toyota Corolla Cross, com motor 2.0 flex (177 cv) ou híbrido (122 cv), e preços a partir de R$ 160 mil, é o principal rival do Jeep Compass . O Corolla Cross tem vantagem em confiabilidade e economia de combustível (13 km/l na versão híbrida), além de um pacote de segurança robusto (Toyota Safety Sense).

No entanto, o Compass se destaca pelo design premium, interior mais sofisticado e opções de tração 4×4 (Trailhawk), ideais para nível off-road. As portas-malas do Compass (476 L) são maiores que as do Corolla Cross (440 L), mas o Toyota oferece mais espaço traseiro. Para quem busca estilo e características, o Compass é a melhor escolha; para economia e durabilidade, o Corolla Cross leva vantagem.

Jeep Compass vs. Volkswagen Taos

O Volkswagen Taos, com motor 1.4 TSI (150 cv) e preços a partir de R$ 170.000, é outro concorrente direto. O Taos oferece um porta-malas maior (498 L) e consumo competitivo (11 km/l na cidade com gasolina). O Jeep Compass , porém, vence em tecnologia, com central multimídia Uconnect mais intuitiva que o VW Play, e em opções de motorização (flex, diesel e turbo gasolina). A versão Blackhawk do Compass é significativamente mais potente (272 cv contra 150 cv do Taos), atraindo quem busca desempenho. O Taos é mais acessível na versão de entrada, mas o Compass oferece maior sofisticação e capacidade off-road.

Jeep Compass vs. Chevrolet Equinox

O Chevrolet Equinox, com motor 1.5 turbo (172 cv) e preços a partir de R$ 190 mil, é um rival premium. Ele oferece desempenho sólido e um interior espaçoso, mas seu consumo (9 km/l na cidade) é inferior ao do Compass flex. O Jeep Compass se destaca pela tração 4×4 (Trailhawk), assistentes de condução mais avançados e de maior valorização no mercado de veículos. O Equinox é indicado para quem prioriza potência em rodovias, mas o Compass é mais versátil, com opções diesel e um design que atrai olhares.

Modelos e Versões do Jeep Compass

Seção Esporte

A versão Sport do Jeep Compass é de entrada, equipada com motor 1.3 T270 flex e tração 4×2. Inclui central multimídia Uconnect de 8,4”, 6 airbags, rodas de 17” e ar-condicionado digital. É ideal para quem busca um SUV premium com preço acessível (R$ 165.000), mas não precisa de tração 4×4 ou assistentes avançados. O acabamento é simples, com mais plásticos duros, mas o conforto e a dirigibilidade são elogiados.

Seção Longitude

A Longitude (R$ 185.000) adiciona rodas de 18”, bancos em couro sintético, painel digital de 10,25” e sensores de estacionamento. Com o mesmo motor 1.3 T270, ela equilibra custo e sofisticação, sendo a escolha mais popular entre famílias urbanas. O pacote opcional com teto solar eleva o preço para R$ 190.000, mas agrega valor estético.

Seção Limitada e S

As versões Limited (R$ 205.000) e S (R$ 225.000) são as mais completas com motor flex. Inclui assistentes de condução nível 2 (frenagem autônoma, alerta de ponto cego, manutenção de faixa), multimídia de 10,1″ e acabamento premium. A versão S adiciona teto solar, som Beats e tração 4×4 opcional, sendo ideal para quem busca tecnologia e conforto sem abrir mão da manobra.

Versão Trailhawk

O Trailhawk (R$ 245 mil), com motor 2.0 turbodiesel e tração 4×4, é voltado para o off-road. Conta com pneus de uso misto, suspensão elevada (21,6 cm de altura livre) e modos de condução (Areia, Lama, Neve). É a escolha para aventureiros, mas seu preço elevado e consumo moderado (10,2 km/l na cidade) desativar planejamento.

Versão Blackhawk

A Blackhawk (R$ 279.990) é o topo de linha, com motor 2.0 turbo de 272 cv, tração 4×4 e visual esportivo (rodas de 19”, detalhes escurecidos). Oferece desempenho excepcional (0-100 km/h em 6,3 s), mas seu preço a coloca em competição com SUVs premium. É perfeito para interesse em velocidade e design agressivo.

Vantagens do Jeep Compass

Design e Presença do Jeep Compass

O Jeep Compass é reconhecido por seu design robusto e elegante, com grade frontal de sete fendas, faróis full LED e linhas musculosas. O facelift de 2025 aprimorou a estética com detalhes cromados e novas cores, como Verde Montecarlo. Esse visual premium atrai motoristas que desejam um SUV que transmita sofisticação e força, destacando-se em qualquer ambiente, do trânsito urbano às estradas rurais.

Tecnologia Avançada

A tecnologia do Jeep Compass é um diferencial. A central multimídia Uconnect, com tela de até 10,1″, é intuitiva e suporta conectividade sem fio. O painel digital personalizável exibe informações como navegação e consumo. Assistentes de condução, como controle de cruzeiro adaptativo e reconhecimento de placas, elevam a segurança, especialmente nas versões Limited e S. Comparado ao Volkswagen Taos, o Compass oferece mais recursos de série, como alerta de ponto cego.

Capacidade Off-Road

A versão Trailhawk do Jeep Compass mantém o legado off-road da marca, com tração 4×4, suspensão reforçada e modos de condução para terrenos variados. A altura livre do solo (21,6 cm) e os ângulos de ataque (30°) e saída (33°) permitem observar trilhas leves e estradas de terra com confiança. Mesmo as versões 4×2 são robustas para lombadas e buracos, garantindo vantagens.

Conforto e Espaço

O interior do Jeep Compass é um dos mais confortáveis ​​da categoria, com bancos ergonômicos, ar condicionado dual-zone e acabamento em couro (Limited e superiores). O porta-malas de 476 litros é ideal para viagens, e o espaço traseiro acomoda três adultos com facilidade. Comparado ao Corolla Cross, o Compass oferece mais sofisticação, com detalhes como iluminação ambiente e som Beats premium.

Desvantagens e Pontos de Atenção

Preço Elevado nas Versões Topo

O preço das versões S, Trailhawk e Blackhawk (acima de R$ 225.000) é uma crítica recorrente, especialmente frente a rivais como o Volkswagen Taos, que oferece versões completas por até R$ 190.000. Posts no X sugerem que a Blackhawk perdeu apelo devido ao custo, com quedas nas vendas em 2025. Os compradores devem avaliar se os recursos justificam o investimento.

Consumo Moderado

O motor 1.3 T270 flex do Jeep Compass tem consumo médio (9,8 km/l na cidade com gasolina), inferior ao Corolla Cross híbrido (13 km/l). A versão diesel é mais econômica em rodovias (12,8 km/l), mas menos eficiente na cidade. O Blackhawk, com 272 cv, consome mais (cerca de 8 km/l na cidade), exigindo planejamento para quem roda muito.

Concorrência Tecnológica

Embora avançado, o Compass enfrenta concorrentes como o Toyota Corolla Cross, que oferece o pacote Safety Sense com recursos semelhantes por um preço menor. O Volkswagen Taos também tem multimídia competitiva, e o Chevrolet Equinox entrega mais potência. Compradores focados em tecnologia comparam os pacotes de cada modelo.

Dicas para Comprar o Jeep Compass

Escolhendo a Versão Ideal

A versão Longitude (R$ 185.000) oferece o melhor equilíbrio entre custo e equipamentos, com multimídia de 8,4″, bancos em couro e painel digital. Para off-road, o Trailhawk é imbatível, enquanto o Blackhawk atrai entusiastas de desempenho. A Sport é ideal para quem busca entrada acessível no segmento premium. Aproveite as promoções de 2025, como descontos de R$ 15.000 anunciados pela Jeep, para reduzir custos.

Comprando Usado

No mercado de usados, priorize Jeep Compass 2021 a 2023, com preços entre R$ 120.000 e R$ 160.000. Verifique o histórico via Detran ou Carfax para evitar sinistros. Modelos com menos de 60.000 km e manutenção em entrega são mais confiáveis. Uma vistoria profissional (R$ 150 a R$ 300) é essencial para verificar motor, suspensão e eletrônica.

Negociando na Concessionária

Negocie descontos, revisões gratuitas ou acessórios, como teto solar, em feirões ou promoções sazonais. Use a concorrência com Corolla Cross ou Taos para barganhar melhores taxas de financiamento (abaixo de 2% ao mês). Um fiador com bom crédito pode facilitar financiamentos sem entrada, especialmente para a versão Sport.

Vale a Pena Investir no Jeep Compass?

O Jeep Compass 2025 é um SUV médio que entrega robustez, tecnologia e conforto, destacando-se no segmento com versões para todos os gostos – da acessível Sport à esportiva Blackhawk.

Apesar do preço elevado nas configurações superiores e do consumo moderado, suas vantagens, como design premium, capacidade off-road e alta valorização, o tornam uma escolha sólida para famílias, aventureiros e motoristas urbanos.

Com preços limitados em 2025 e tecnologias avançadas, o Compass enfrenta concorrentes como Corolla Cross e Taos com confiança, sendo uma aposta segura para quem busca um SUV versátil e moderno.