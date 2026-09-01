INSS paga novos grupos nesta terça e calendário segue até 8 de setembro

O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, continua nesta terça-feira, 1º de setembro, os pagamentos dos benefícios referentes ao mês de agosto. A nova etapa contempla aposentados, pensionistas e segurados que recebem até um salário mínimo, além de beneficiários com renda acima do piso nacional.

Nesta terça-feira, recebem aqueles que ganham até um salário mínimo e têm Número de Benefício, o NB, terminado em 6. Para quem recebe acima do piso, os pagamentos começam hoje para os finais 1 e 6.

A rodada segue até 8 de setembro, quando serão concluídos os depósitos referentes à competência de agosto.

Quem recebe do INSS nesta terça-feira, 1º de setembro

A data de pagamento é definida pelo último número do benefício antes do dígito verificador.

Nesta terça-feira, estão previstos depósitos para:

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beneficiários de até um salário mínimo com final 6;

beneficiários acima de um salário mínimo com finais 1 e 6.

Quem ainda não recebeu deve observar o número do próprio benefício e consultar a data correspondente.

Os valores são depositados na conta indicada para recebimento da aposentadoria, pensão ou auxílio.

O segurado também pode verificar a liberação por meio do aplicativo ou site Meu INSS, utilizando a conta Gov.br.

Calendário do INSS para quem recebe até um salário mínimo

Os depósitos destinados a quem recebe até o piso nacional começaram nos últimos dias de agosto e continuam durante a primeira semana de setembro.

As datas restantes são:

Final 6: 1º de setembro

1º de setembro Final 7: 2 de setembro

2 de setembro Final 8: 3 de setembro

3 de setembro Final 9: 4 de setembro

4 de setembro Final 0: 8 de setembro

Os beneficiários com finais 1, 2, 3, 4 e 5 receberam entre os últimos dias de agosto.

Quem estiver em dúvida sobre qual número utilizar deve observar somente o último algarismo antes do traço.

Se o benefício estiver registrado, por exemplo, como 123456789-0, o número usado para consultar o calendário é 9, e não o dígito que aparece depois do traço.

Quem recebe acima do salário mínimo começa a receber agora

A primeira semana de setembro também marca o início dos depósitos para aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem mais de um salário mínimo.

Nesse grupo, o calendário reúne dois finais em cada dia.

Confira:

Finais 1 e 6: 1º de setembro

1º de setembro Finais 2 e 7: 2 de setembro

2 de setembro Finais 3 e 8: 3 de setembro

3 de setembro Finais 4 e 9: 4 de setembro

4 de setembro Finais 5 e 0: 8 de setembro

A conclusão dessa rodada acontece na próxima terça-feira, dia 8.

A separação entre quem recebe até o piso e quem recebe acima dele é importante porque as datas não são iguais. Consultar apenas o número final sem verificar a faixa do benefício pode levar o segurado a acompanhar o dia errado.

Como consultar o pagamento pelo Meu INSS

Não é necessário comparecer a uma agência apenas para confirmar a data ou o valor previsto.

Pelo Meu INSS, o beneficiário pode acessar informações relacionadas ao pagamento e consultar o extrato do benefício.

O procedimento pode ser feito pelo aplicativo ou pelo site, utilizando CPF e senha da conta Gov.br.

Outra alternativa é a Central 135.

Entre as informações que podem ser verificadas estão:

situação do benefício;

valor previsto;

extrato de pagamento;

banco responsável pelo depósito;

histórico de créditos.

Antes de sair para sacar o dinheiro ou procurar atendimento presencial, consultar os canais oficiais pode evitar deslocamentos desnecessários.

Segurança deve receber atenção durante os pagamentos

Períodos de liberação de aposentadorias e pensões também exigem cuidado com contatos feitos em nome do INSS.

O instituto não solicita senhas bancárias nem códigos pessoais por mensagens ou ligações para liberar benefícios.

O segurado deve desconfiar de contatos oferecendo facilidades, empréstimos ou serviços que exijam compartilhamento de senha, código recebido por SMS ou acesso à conta Gov.br.

Mudanças recentes também atingiram serviços financeiros ligados aos aposentados e pensionistas. O RNews mostrou que o INSS encerrou a antecipação de até R$ 450 pelo Meu INSS Vale+ e manteve o crédito consignado com novas regras, incluindo exigências relacionadas à segurança das operações.

Para qualquer consulta, a orientação é procurar diretamente o Meu INSS, a Central 135 ou o banco onde o benefício é recebido.

Nova rodada do INSS começa ainda em setembro

Embora os pagamentos realizados até 8 de setembro sejam referentes ao mês de agosto, outra rodada começa antes do fim do mês.

Os benefícios referentes à competência de setembro começam a ser pagos em 24 de setembro para quem recebe até um salário mínimo.

As primeiras datas previstas são:

Final 1: 24 de setembro

24 de setembro Final 2: 25 de setembro

25 de setembro Final 3: 28 de setembro

28 de setembro Final 4: 29 de setembro

29 de setembro Final 5: 30 de setembro

Os demais finais serão pagos nos primeiros dias de outubro.

Já os segurados que recebem acima de um salário mínimo terão os depósitos da competência de setembro iniciados em outubro.

Essa divisão faz com que setembro tenha duas etapas diferentes de pagamentos: a conclusão da folha de agosto nos primeiros dias e o início da folha seguinte na última semana do mês.

Como evitar confusão com as datas

O calendário anual do INSS permite consultar antecipadamente quando cada benefício será pago.

Para localizar a data correta, o segurado precisa verificar duas informações:

se recebe até um salário mínimo ou acima desse valor; qual é o último número do benefício antes do dígito verificador.

Com esses dados, basta localizar a combinação correspondente no calendário oficial.

Nesta terça-feira, 1º de setembro, a atenção fica voltada aos beneficiários de até um salário mínimo com final 6 e aos segurados acima do piso com finais 1 e 6.

Os pagamentos seguem nos próximos dias úteis e serão concluídos em 8 de setembro.